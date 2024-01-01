Muazzez Ersoy

Seninle Bırakma sevgilim beni ardında Al götür neresi olusa olsun Benim mutluluğum senin yanında Seninle neresi olursa olsun *** Bırakma sevgilim beni ardında Al götür neresi olusa olsun Benim mutluluğum senin yanında Seninle neresi olursa olsun *** Çöl ortasi olsun, dağ başı olsun Yeter ki varliğın yanımda olsun Çöl ortasi olsun, dağ başı olsun Yeter ki varliğın yanımda olsun *** Dört mevsim baharı yaşarım inan Seninle neresi olursa olsun Dört mevsim baharı yaşarım inan Seninle neresi olursa olsun *** Ellerin elimde tenin tenimde Yüreğimde hep bu heyecan olsun Gözlerin gözümde başın dizimde Seninle neresi olursa olsun *** Ellerin elimde tenin tenimde Yüreğimde hep bu heyecan olsun Gözlerin gözümde başın dizimde Seninle neresi olursa olsun *** Çöl ortasi olsun, dağ başı olsun Yeter ki varliğın yanımda olsun Çöl ortasi olsun, dağ başı olsun Yeter ki varliğın yanımda olsun *** Dört mevsim baharı yaşarım inan Seninle neresi olursa olsun Dört mevsim baharı yaşarım inan Seninle neresi olursa olsun

Herşeyim Sensin Senden uzaklarda sanma mutluyum Perişan halimin sebebi sensin Senden uzaklarda sanma mutluyum Güzel gözlerine hasret doluyum Bu günüm, yarınım her şey sensin Güzel gözlerine hasret doluyum Bu günüm, yarınım her şeyim sensin *** Hasreti kalbime gömemiyorum Ben sensiz kendime yetemiyorum Sensiz doğan günü istemiyorum Bugünüm yarınım her şeyim sensin *** Hasreti kalbime gömemiyorum Ben sensiz kendime yetemiyorum Sensiz doğan günü istemiyorum Bugünüm yarınım her şeyim sensin Bugünüm yarınım her şeyim sensin *** Dilimden düşmeyen dualarımda Her gece uykuda rüyalarımda Dilimden düşmeyen dualarımda Sönmeyen kor oldum can ocağımda Bugünüm yarınım her şeyim sensin Sönmeyen kor oldum can ocağımda Bugünüm yarınım her şeyim sensin *** Hasreti kalbime gömemiyorum ben Sensiz kendime yetemiyorum Sensiz doğan günü istemiyorum Bugünüm yarınım her şeyim sensin *** Hasreti kalbime gömemiyorum Ben sensiz kendime yetemiyorum Sensiz doğan günü istemiyorum Bugünüm yarınım her şeyim sensin Bugünüm yarınım her şeyim sensin *** Senden uzaklarda sanma mutluyum Perişan halimin sebebi sensin Güzel gözlerine hasret doluyum Bu günüm, yarınım her şeyim sensin, her şeyim sensin

Kal Bu Gece Henüz ellerimde ısınmadan ellerin Nereye böyle Karanlığın ardından Doğan güneş gibiydi gelişin İki çift söz etmedik Silmedik hasretleri Yalan mı söyle *** Bu kadar mı mecbursun gitmeye Bu kadar mı acele Bu kadar mı mecbursun gitmeye Bu kadar mı acele *** Kal bu gece kal bu gece Yaşanacak çok şey var bu gece Kal bu gece kal bu gece Yaşanacak çok şey var bu gece *** Kal bu gece kal bu gece Yaşanacak çok şey var bu gece Kal bu gece kal bu gece Yaşanacak çok şey var bu gece *** Henüz kollarında yaşamadan sevgiyi Nereye böyle *** Biter mi hiç hasretin Deli eder beni bu gidişin Seni ne çok özledim Bekledim yollarını hasretle böyle *** Bu kadar mı mecbursun gitmeye Bu kadar mı acele Bu kadar mı mecbursun gitmeye Bu kadar mı acele *** Kal bu gece kal bu gece Yaşanacak çok şey var bu gece Kal bu gece kal bu gece Yaşanacak çok şey var bu gece *** Kal bu gece kal bu gece Yaşanacak çok şey var bu gece Kal bu gece kal bu gece Yaşanacak çok şey var bu gece *** Kal bu gece kal bu gece Yaşanacak çok şey var bu gece Kal bu gece kal bu gece Yaşanacak çok şey var bu gece

Cemre Yıllar var bir geceydi Güzel bir rüya gördüm İçimden dua edip Rüyamı hayra yordum Cennet gibi bir yerden Bana gülümsüyordu Açılmış kollarıma Bekle bir gün diyordun *** Beklediğim cemre düştü(cemre düştü) Kış günümde cemre düştü başıma(başıma) Cemre düştü hasret çeken yaşıma(yaşıma Cemre düştü toprağıma taşıma(taşıma) Cemre düştü yüreğime aşkıma Cemre düştü yüreğime aşkıma Cemre düştü yüreğime aşkıma *** Sabır taşı çatladı Ben hasretine bekledim Günleri geceleri Bir birine ekledim *** Nice geçti baharlar Nice açtı çiçekler Belki sendin diyerek Her çiçeği kokladım *** Kokladım cemre düştü cemre(düştü) Kış günümde cemre düştü başıma(başıma) Cemre düştü hasret çeken yaşıma(yaşıma) Cemre düştü toprağıma taşıma(taşıma) *** Cemre düştü yüreğime aşkıma Cemre düştü yüreğime aşkıma Cemre düştü yüreğime aşkıma

Gülen Gözlerin Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin Çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin Çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin Başımda sevda yeli aşkın bir bahar seli Deli ediyor deli beni gülen gözlerin Deli ediyor deli beni gülen gözlerin *** Gözlerin şahanedir dillerde efsanedir Gözlerin şahanedir dillerde efsanedir Yakıyor senelerdir beni gülen gözlerin Yakıyor senelerdir beni gülen gözlerin Başımda sevda yeli aşkın bir bahar seli Deli ediyor deli beni gülen gözlerin Deli ediyor deli beni gülen gözlerin *** Baharımı kış etti içmeden sarhoş etti Baharımı kış etti içmeden sarhoş etti Bir yuvasız kuş etti beni gülen gözlerin Bir yuvasız kuş etti beni gülen gözlerin Başımda sevda yeli aşkın bir bahar seli Deli ediyor deli beni gülen gözlerin Deli ediyor deli beni gülen gözlerin

Sen Olmasaydın Ömrümde ki bütün mutlulukları Seninle yaşadım seninle tattım Varlığınla herşey öyle güzel ki Sen olmasaydın ben ne yapacaktım *** Yağmurlar yağdırdın gönül çölüme Goncalar açtırdın solmuş gülüme Yağmurlar yağdırdın gönül çölüme Goncalar açtırdın solmuş gülüme Son verdin bitmeyen benim derdime Sen olmasaydın ben ne yapacaktım *** Geldin karanlıkta gördüm güneşi Geldin alevlendi sevda ateşi Can buldu seninle hayat sevgisi Sen olmasaydın ben ne yapacaktım Yağmurlar yağdırdın gönül çölüme Goncalar açtırdın solmuş gülüme Yağmurlar yağdırdın gönül çölüme *** Goncalar açtırdın solmuş gülüme Son verdin bitmeyen benim derdime Sen olmasaydın ben ne yapacaktım Sen olmasaydın ben ne yapacaktım Sen olmasaydın ben ne yapacaktım

Önce Sen Unut "İlk aşkı unutmak çok kolay", deme Unutmak kolaysa önce sen unut Ne olursun bunu benden isteme Unutmak kolaysa önce sen unut Ne olursun bunu benden isteme Unutmak kolaysa önce sen unut *** "Verdiğimiz sözü sen tut", diyorsun "Gönlünü bensiz de avut", diyorsun "Bu acı tez geçer, unut", diyorsun Unutmak kolaysa önce sen unut Unutmak kolaysa önce sen unut *** Bana zor geliyor, seni bilemem Dünyam zından oldu, sensiz gülemem Ölsem de, "Unuttum, bitti" diyemem Unutmak kolaysa önce sen unut Ölsem de, "Unuttum, bitti" diyemem Unutmak kolaysa önce sen unut *** İlk aşkın ateşi bizi yakarken Nasıl da ağladık veda ederken Sen beni, ben seni hâlâ severken Unutmak kolaysa önce sen unut Unutmak kolaysa önce sen unut *** Unutmak kolaysa önce sen unut

Yalnız Bırakıp Gitme Yalnız bırakıp Gitme bu akşam Yine erken *** Yalnız bırakıp Gitme bu akşam Yine erken *** Öksüz sanırım kendimi ben Sensiz içerken Öksüz sanırım kendimi ben Sensiz içerken *** En neşeli demler bu gece Sazla geçerken *** Öksüz sanırım kendimi ben Sensiz içerken Öksüz sanırım kendimi ben Sensiz içerken

Derdimden Anlayan Yok Derdimden anlayan yok Halin nedir diyen yok Bu böyle yaşamak mı Sanki benim canım yok Ağlamadık günüm yok Bu böyle yaşamak mı Sanki benim canım yok Ağlamadık günüm yok *** Nasibim ağlamak mı Bana gülmek yasak mı Bu böyle yaşamak mı Sanki benim canım yok Ağlamadık günüm yok Benim Allahtan başka Elimden tutanım yok Elimden tutanım yok