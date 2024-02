Muazzez Ersoy

Senden uzaklarda sanma mutluyum Perişan halimin sebebi sensin Senden uzaklarda sanma mutluyum Güzel gözlerine hasret doluyum Bu günüm, yarınım her şey sensin Güzel gözlerine hasret doluyum Bu günüm, yarınım her şeyim sensin *** Hasreti kalbime gömemiyorum Ben sensiz kendime yetemiyorum Sensiz doğan günü istemiyorum Bugünüm yarınım her şeyim sensin *** Hasreti kalbime gömemiyorum Ben sensiz kendime yetemiyorum Sensiz doğan günü istemiyorum Bugünüm yarınım her şeyim sensin Bugünüm yarınım her şeyim sensin *** Dilimden düşmeyen dualarımda Her gece uykuda rüyalarımda Dilimden düşmeyen dualarımda Sönmeyen kor oldum can ocağımda Bugünüm yarınım her şeyim sensin Sönmeyen kor oldum can ocağımda Bugünüm yarınım her şeyim sensin *** Hasreti kalbime gömemiyorum ben Sensiz kendime yetemiyorum Sensiz doğan günü istemiyorum Bugünüm yarınım her şeyim sensin *** Hasreti kalbime gömemiyorum Ben sensiz kendime yetemiyorum Sensiz doğan günü istemiyorum Bugünüm yarınım her şeyim sensin Bugünüm yarınım her şeyim sensin *** Senden uzaklarda sanma mutluyum Perişan halimin sebebi sensin Güzel gözlerine hasret doluyum Bu günüm, yarınım her şeyim sensin, her şeyim sensin