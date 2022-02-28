Muazzez Ersoy

Sevemedim Karagözlüm Sevemedim kara gözlüm Seni doyunca Hep kıskandım seni elden Yıllar boyunca *** Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca *** Aramıza kimse Gelip girmesin Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca *** Bana cefa ediyorlar bilmem nedendir Benim korkum senden değil kaderimdendir Herkes bana deli diye gülüp geçiyor Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor *** Herkes bana deli diye gülüp geçiyor Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor *** Aramıza kimse Gelip girmesin Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca

Bir Bahar Akşamı Bir bahar akşamı rastladım size Sevinçli bir telaş içindeydiniz Derinden bakınca gözlerinize Neden başınızı öne eğdiniz *** İçimde uyanan eski bir arzu Dedi ki yıllardır aradığın bu Şimdi soruyorum büküp boynumu Ah, daha önceleri nerelerdeydiniz

Gecenin Matemini Gecenin matemini Aşkıma örtüp sarayım Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım *** Şimdi ben tıpkı şifasız Kanayan bir yarayım Şimdi ben tıpkı şifasız Kanayan bir yarayım *** Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım

Kalbimi Kıra Kıra Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka *** Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara *** Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra *** Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara *** Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara