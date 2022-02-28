Muazzez Ersoy

Nostalji-1 Şarkı Sözleri
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Sevemedim kara gözlüm
Seni doyunca
Hep kıskandım seni elden
Yıllar boyunca
***
Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
***
Aramıza kimse
Gelip girmesin
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
***
Bana cefa ediyorlar bilmem nedendir
Benim korkum senden değil kaderimdendir
Herkes bana deli diye gülüp geçiyor
Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor
***
Herkes bana deli diye gülüp geçiyor
Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor
***
Aramıza kimse
Gelip girmesin
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
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Bir bahar akşamı rastladım size
Sevinçli bir telaş içindeydiniz
Derinden bakınca gözlerinize
Neden başınızı öne eğdiniz
***
İçimde uyanan eski bir arzu
Dedi ki yıllardır aradığın bu
Şimdi soruyorum büküp boynumu
Ah, daha önceleri nerelerdeydiniz
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Gecenin matemini
Aşkıma örtüp sarayım
Gittin artık
Seni ben nerde bulup yalvarayım
Gittin artık
Seni ben nerde bulup yalvarayım
***
Şimdi ben tıpkı şifasız
Kanayan bir yarayım
Şimdi ben tıpkı şifasız
Kanayan bir yarayım
***
Gittin artık
Seni ben nerde bulup yalvarayım
Gittin artık
Seni ben nerde bulup yalvarayım
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Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka
Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka
Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka
Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka
***
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
***
Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine
Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine
Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra
Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra
***
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
***
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
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Pişman olur da bir gün
Dönersen bana geri
Dönersen bana geri
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
***
Sana sevgiler sonsuz
Henüz geçmedi zaman
Henüz geçmedi zaman
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
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