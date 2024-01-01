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7/24 Dinle Sade Ve Sadece

Sade Ve Sadece Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Sade Ve Sadece şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Sade Ve Sadece şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sade Ve Sadece sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Sade Ve Sadece

  • Sevilde Sevme

  • Abayı Yaktım

  • Arka Sokaklar

  • Sandık Lekesi

  • Teşekkür Ederim

  • Sadece

  • Şans

  • Boşuna Boşuna

  • Sanamı Sormalı

  • Ne Zaman

  • Aşk Böceğim

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