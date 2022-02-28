Muazzez Ersoy

Sevmekten Kim Usanır Sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz Hangi gönül uslanır ah? Sevenle oyun olmaz *** Kaç kere yemin ettim? Kaç gönüle de girdim? Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim ah? Kaç gönüle de girdim? Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim *** İster yüzümü güldür İstersen ağlat beni Bir gecenin koynundan ah Bin geceye at beni *** Kaç kere yemin ettim? Kaç gönüle de girdim? Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim ah? Kaç gönüle de girdim? Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim

Ben Küskünüm Feleğe Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Nerelere gideyim Kara bahtım gülmeye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye *** Ben ne ettim feleğe Verdi bana bu derdi Yıllardır hep ağlattın Şu gönlüm güldürmedi Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye

Kadehinde Zehir Olsa Kadehinde zehir olsa Ben içerim bana getir Kadehinde zehir olsa Ben içerim bana getir *** Dudakların mühür olsa Ben açarım bana getir Dudakların mühür olsa Ben açarım bana getir *** Ağladıgin geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Aşk bağının gülü ol da Dikenini bana batır Aşk bağının gülü ol da Dikenini bana batır *** Bakma canım yandığına Sorma benim halim nedir Bakma canım yazdığına Sorma benim halim nedir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir

Kader Diyemezsin Kader diyemezsin sen kendin ettin Aşkıma sevgime ihanet ettin Yalvarışın çok geç beni kaybettin Dönme artık seni bende terk ettim *** Hani mutluluktu bu aşkın sonu Hani sürecekti bir ömür boyu Nasıl yaptın zalim sen bana bunu Kader diyemezsin sen kendin ettin *** Şimdi gözlerimde boş bir anısın Sen gerçek aşkımın sahte yanısın Bana değil tanrım sana acısın Bu kötü günlere sen sebep oldun

Senede Bir Gün Gönlümde açmadan solan Bir gülsün Her zaman gamlıyım Her zaman üzgün *** Gönlümde açmadan solan Bir gülsün Her zaman gamlıyım Her zaman üzgün *** Beklerim yolunu Aylar boyunca *** Yeter ki gel bana Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün *** Ağarsın saçlarım Solsun yanağım Adını anmaktan Yansın dudağım *** Ağarsın saçlarım Solsun yanağım Adını anmaktan Yansın dudağım Bu aşka canımı adayacağım *** Yeter ki gel bana Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün...