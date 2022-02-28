Nostalji-5 Şarkı Sözleri
Muazzez Ersoy Nostalji-5 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-5 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-5 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Saçlarımda aklar
Gözlerimde yaşlar
Yollarını gözlerim
Geçmiyor akşamlar
***
Saçlarımda aklar
Gözlerimde yaşlar
Yollarını gözlerim
Geçmiyor akşamlar
***
Sigaramda duman duman
Kadehimde yudum yudum
***
Sigaramda duman duman
Kadehimde yudum yudum
Seni hatırlıyorum
Seni hatırlıyorum
***
Ellerimde ellerin
Gözlerimde gözlerin
Yıllar ne çabuk geçti
Sevgilim sen nerdesin
***
Ellerimde ellerin
Gözlerimde gözlerin
Yıllar ne çabuk geçti
Sevgilim sen nerdesin
***
Sigaramda duman duman
Kadehimde yudum yudum
***
Sigaramda duman duman
Kadehimde yudum yudum
Seni hatırlıyorum
Seni hatırlıyorum
-
Fala inanmazdım ben
Onu görüp sevmeden
Saçları açık kumral
Deyiverince birden
***
Devam et falcı dedim
Devam et bacı dedim
Bu son falımdır belki
Ne olur acı dedim
***
Gözleri ela dedi
Seviyor hala dedi
O ela gözler bir gün
Başına bela dedi
***
Kalbinde bir kırık var
Dudakta hıçkırık var
Görüyorum sonunda
Sonunda ayrılık var
-
Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz
Hep elele vererek hayaller kurduğumuz
Kimi üzgün kimi gün neşeyle dolduğumuz
**
O ağacın altını şimdi arıyor musun
O ağacın altını şimdi arıyor musun
O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
***
Attığımız tarihte çizdiğimiz o kalpte
Silinmemiş duruyor hepsi yerli yerinde
Sen şarkılar söylerdin yatarken dizlerimde
***
O ağacın altını şimdi arıyor musun
O ağacın altını şimdi arıyor musun
O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
-
-
-
-
-
-
-