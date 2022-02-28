Muazzez Ersoy

Sigaramda Duman Duman Saçlarımda aklar Gözlerimde yaşlar Yollarını gözlerim Geçmiyor akşamlar *** Saçlarımda aklar Gözlerimde yaşlar Yollarını gözlerim Geçmiyor akşamlar *** Sigaramda duman duman Kadehimde yudum yudum *** Sigaramda duman duman Kadehimde yudum yudum Seni hatırlıyorum Seni hatırlıyorum *** Ellerimde ellerin Gözlerimde gözlerin Yıllar ne çabuk geçti Sevgilim sen nerdesin *** Ellerimde ellerin Gözlerimde gözlerin Yıllar ne çabuk geçti Sevgilim sen nerdesin *** Sigaramda duman duman Kadehimde yudum yudum *** Sigaramda duman duman Kadehimde yudum yudum Seni hatırlıyorum Seni hatırlıyorum

Falcı Fala inanmazdım ben Onu görüp sevmeden Saçları açık kumral Deyiverince birden *** Devam et falcı dedim Devam et bacı dedim Bu son falımdır belki Ne olur acı dedim *** Gözleri ela dedi Seviyor hala dedi O ela gözler bir gün Başına bela dedi *** Kalbinde bir kırık var Dudakta hıçkırık var Görüyorum sonunda Sonunda ayrılık var