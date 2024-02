Muazzez Ersoy

Fala inanmazdım ben Onu görüp sevmeden Saçları açık kumral Deyiverince birden *** Devam et falcı dedim Devam et bacı dedim Bu son falımdır belki Ne olur acı dedim *** Gözleri elâ dedi Seviyor hâlâ dedi O elâ gözler bir gün Başına belâ dedi O elâ gözler bir gün Başına belâ dedi *** Devam et falcı dedim Devam et bacı dedim Bu son falımdır belki Ne olur acı dedim *** Kalbinde bir kırık var Dudakta hıçkırık var Görüyorum sonunda Sonunda ayrılık var Görüyorum sonunda Sonunda ayrılık var *** Devam et falcı dedim Devam et bacı dedim Bu son falımdır belki Ne olur acı dedim *** Devam et falcı dedim Devam et bacı dedim Bu son falımdır belki Ne olur acı dedim

Of of Of, of, of Of of *** Gezdiğim dikenli aşk yollarında Elimden bir kırık saz geldi geçti Gezdiğim dikenli aşk yollarında Elimden bir kırık saz geldi geçti *** Kara talihimden yine bu yıl da Baharı görmeden yaz geldi geçti Kara talihimden yine bu yıl da Baharı görmeden yaz geldi geçti *** Of of Of, of, of Of of *** Adını andıkça titrerim hâlâ Var mı benim gibi aşka müptela? Adını andıkça titrerim hâlâ Var mı benim gibi aşka müptela? *** Muhabbet denilen püsküllü bela Sanmayın başımdan az geldi geçti Muhabbet denilen püsküllü bela Sanmayın başımdan az geldi geçti