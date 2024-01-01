×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Nostalji-5

Nostalji-5 Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Nostalji-5 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-5 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-5 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Nostalji-5

  • Son Mektup

  • Falcı

  • O Ağacın Altı

  • Sigaramda Duman Duman

  • Karlı Bir Kış Günü

  • Bilemezsin Ki

  • Veda Busesi

  • Benim de Canım Var

  • Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında

  • Sokağın Ardındayım

  • Sen Bensiz Ben Sensiz

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı