Muazzez Ersoy

Çok geceler bekledim belki gelirsin diye Çok geceler bekledim belki gelirsin diye Gözyaşımı silmedim acır silersin diye Gözyaşımı silmedim acır silersin diye *** Kalbimi hep boş tuttum gelir girersin diye Kalbimi hep boş tuttum gelir girersin diye Kimseleri sevmedim bana dönersin diye Kimseleri sevmedim bana dönersin diye *** Geçti artık çaresiz hicranla doldu ömrüm Geçti artık çaresiz hicranla doldu ömrüm Hatıra kaldı bana acı dolu her günüm Hatıra kaldı bana acı dolu her günüm *** Şimdi artık bahçemde ötmez oldu bülbülüm Şimdi artık bahçemde ötmez oldu bülbülüm Seviyorum deseydin uğruna ben ölürdüm Seviyorum deseydin uğruna ben ölürdüm

Of of Kalenin bedenleri (yâr yâr yâr yandım) Kalenin bedenleri (yâr yâr yâr yandım) Koy verin gidenleri (şinanay yavrum şinanay nay) Koy verin gidenleri (şinanay yavrum şinanay nay) İpek bürük bürünmüş (yâr yâr yâr yandım) İpek bürük bürünmüş (yâr yâr yâr yandım) Niksar'ın fidanları (şinanay yavrum şinanay nay) Niksar'ın fidanları (şinanay yavrum şinanay nay) *** Hopa şina şinanay şinanay nay Şinanay yavrum şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Şinanay gülüm şinanay nay *** Of of Kaleden iniyorum (yâr yâr yâr yandım) Kaleden iniyorum (yâr yâr yâr yandım) Çağırsan geliyorum (şinanay yavrum şinanay nay) Çağırsan geliyorum (şinanay yavrum şinanay nay) Aşkından ölüyorum (yâr yâr yâr yandım) Aşkından yanıyorum (yâr yâr yâr yandım) Üflesen sönüyorum (şinanay yavrum şinanay nay) Üflesen sönüyorum (şinanay yavrum şinanay nay) *** Hopa şina şinanay şinanay nay Şinanay yavrum şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Şinanay gülüm şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Şinanay yavrum şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Şinanay gülüm şinanay nay