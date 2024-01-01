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7/24 Dinle Nostalji-12

Nostalji-12 Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Nostalji-12 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-12 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-12 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Nostalji-12

  • Söyleyemem Derdimi

  • Leyla Bir Özge Candır

  • Şarkılar Seni Söyler

  • Ayrılık Yaman Kelime

  • İncecikten Bir Kar Yağar

  • Benzemez Kimse Sana

  • Odasına Girdim Fincan Elimde

  • Bir Demet Yasemen

  • Biz Çamlıcanın Üç Gülüyüz

  • Adalardan Bir Yar Gelir

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