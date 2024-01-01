Muazzez Ersoy

-
Şu dağları delmeli
Şu dağları delmeli
Kül edip elemeli
İçerim kan ağlıyor
Yârimi görmeyeli
Yüreğim kan ağlıyor
Yârimi görmeyeli
***
Uyu demeye geldim
Uyu demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum yaren nerende
Merhem olmaya geldim
***
Uyu demeye geldim
Uyu demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum yaren nerende
Merhem olmaya geldim
***
Dağlar dağladı beni
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ayırdı zalim felek
Derde bağladı beni
Ayırdı zalim felek
Derde bağladı beni
***
Uyu demeye geldim
Uyu demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum yaren nerende
Merhem olmaya geldim
***
Uyu demeye geldim
Uyu demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum yaren nerende
Merhem olmaya geldim
-
Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım
Yalnız kalayım
Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlıyayım
Kucağında ağlıyayım
***
Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlıyayım
Kucağında ağlıyayım
***
Bu kaçıncı söz verişin söyle nasıl inanayım
Söyle nasıl inanayım
Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlıyayım
Kucağında ağlıyayım
***
Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlıyayım
Kucağında ağlıyayım
-
Ah, yine neşeimuhabbet
Yine neşeimuhabbet
Dilücanım etti şeyda
***
Ah, yine bezmi ıyşivuslat
Yine bezmi ıyşivuslat
Edip ehliaşkı ihya
Ah, edip ehliaşkı ihya
***
Ah, o güzel başın için
O hilal kaşın için gel
Gel, âşıkınalan
Gel, gel, dil sana hayran
***
Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen
(Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen)
Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen
(Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen)
***
Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen
(Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen)
Gel, gel, kaşı kemanım
Gel, gel, dilde nihanım
***
Ah, aman, ey gülinihalim
Aman, ey gülinihalim
Beni eyle vasla şayan
Ah, beni eyle vasla şayan
***
Ah, sana canudil fedadır
Sana canudil fedadır
Gönül an deli gibi guya
Ah, gönül an deli gibi guya
***
Ah, o güzel başın için
O hilal kaşın için gel
Gel, âşıkınalan
Gel, gel, dil sana hayran
***
Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen
(Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen)
Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen
(Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen)
***
Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen
(Ten-ni, ten-ni, ten-nen-ni, te-ne-nen)
Gel, gel, kaşı kemanım
Gel, gel, dilde nihanım
-
Gönlüm yaralı, bilmiyorum
Yâr, yâr, bana ne oldu
Gönlüm yaralı, bilmiyorum
Yâr, yâr, bana ne oldu
***
Gül renkli yüzüm aşkın için
Bak, bak, yine soldu
Gül renkli yüzüm aşkın için
Bak, bak, yine soldu
***
Artık yetişin
Hasretimiz yılları buldu
Artık yetişin
Hasretimiz yılları buldu
***
Bana inan
Dertli gönlüm hep, hep seni sordu
Bana inan
Dertli gönlüm hep, hep seni sordu
-
Yeşil gözlerini ufkuma gerki
Bahar geldi diye türkü söyleyim
Sarı saçlarını yüzüme serki ahh
Koklayıp öperek yaz geldi diyem
Turnalar uçun, yayladan geçin
Yarimi seçin turnalar
Turnalar uçun, yayladan geçin
Yârimi seçin turnalar
***
Ekinler sarardı biçtik güz geldi
Hakka şükür bu yıl bire yüz geldi
Nedem ki yokluğun pek öksüz geldi
Sen yeterdin ekinleri neyleyim
Turnalar uçun, yayladan geçin
Yârimi seçin turnalar
Turnalar uçun, yayladan geçin
Yârimi seçin turnalar
-
Yollarına gül döktüm
Gelirde geçer diye
Geçmedin boynum büktüm
Başka yâr seçer diye
Geçmedin boynum büktüm
Başka yâr seçer diye
Menekşe, lâle, hanımeli
Güzel huyun yoktur bedeli
***
Sana gönül verdim vereli
Sararıp soldum aman
Menekşe, lâle, hanımeli
Güzel huyun yoktur bedeli
Sana gönül verdim vereli
Sararıp soldum aman
***
Aşkı içtim elinle kalbim doldu seninle
Geçti ömrüm seninle
Benden vazgeçer diye
Geçti ömrüm seninle
Benden vazgeçer diye
Menekşe, lâle, hanımeli
Güzel huyun yoktur bedeli
Sana gönül verdim vereli
***
Sararıp soldum aman
Menekşe, lâle, hanımeli
Güzel huyun yoktur bedeli
Sana gönül verdim vereli
Sararıp soldum aman
***
Sarardı gül benzim
Yıllar var ki sensizim
Şimdi ben bir öksüzüm
Benden vazgeçer diye
Şimdi ben bir öksüzüm
Benden vazgeçer diye
Menekşe, lale, hanımeli
Güzel huyun yoktur bedeli
***
Sana gönül verdim vereli
Sararıp soldum aman
Menekşe, lale, hanımeli
Güzel huyun yoktur bedeli
Sana gönül verdim vereli
Sararıp soldum aman
***
Menekşe, lale, hanımeli
Güzel huyun yoktur bedeli
Sana gönül verdim vereli
Sararıp soldum aman
-
Belki bir sabah geleceksin vakit geçmiş olacak
Geçmiş olacak
Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak
Yudum yudum içmiş olacak
Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak ahh
Yudum yudum içmiş olacak
***
Güzel de olsa inanmam artık senin gözlerine
Bahar bitmiş olacak bitmiş olacak
Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak
Yudum yudum içmiş olacak
Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak
Yudum yudum içmiş olacak
-
Of of!
Yemenimde hare var
Yüreğimde yare var
Yüreğimde yare var
***
Ne ben öldüm kurtuldum
Ne bu derde çare var
Ne bu derde çare var
***
Of aman aman amman hoş dilli
Başında yazması incili
Çürüttüm otuz iki mendili
Bulamadım o yarimin dengini
***
Of of!
Yemenim turalıdır
Sevdiğim buralıdır
Sevdiğim buralıdır
***
Geçme kapım önünden
Şu gönlüm yaralıdır
Şu kalbim yaralıdır
***
Of aman aman amman hoş dilli
Başında yazması incili
Çürüttüm otuz iki mendili
Bulamadım o yarin dengini
***
Of aman aman amman hoş dilli
Başında yazması incili
Çürüttüm otuz iki mendili
Bulamadım o yarin dengini
-
Ölürsem yazıktır sana kanmadan
Ölürsem yazıktır sana kanmadan
Kollarım boynunda halkalanmadan
Kollarım boynunda halkalanmadan
Bir günüm geçmiyor seni anmadan
Derdine katlandım hiç usanmadan
***
Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan
Denizler durulmaz dalgalanmadan
Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan
Denizler durulmaz dalgalanmadan
-
Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yâr
Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yâr
Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası yâr
Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası yâr
***
Benim yarim kırmızı gül goncası yar
Benim yarim kırmızı gül goncası yar
Ay gibi parlar gün gibi doğanım geliyor
Cepkeni kırmalı saçları sırmalım geliyor
***
Aba da bir çuha da bir giyene yâr
Aba da bir çuha da bir giyene yâr
***
Güzel de bir çirkin de bir sevene yâr
Güzel de bir çirkin de bir sevene yâr
Canım kurban olsun kıymet bilene
Canım kurban olsun kıymet bilene
***
Ay gibi parlar gün gibi doğanım geliyor
Cepkeni kırmalı saçları sırmalım geliyor
***
Ay gibi parlar gün gibi doğanım geliyor
Cepkeni kırmalı saçları sırmalım geliyor
-
Hey hey
***
Açılır gonca gül, yâr
Seni sevse bülbül, yâr
Açılır gonca gül, yâr
Seni sevse bülbül, yâr
***
Seni Mecnun görseydi
Düşüp ölmez miydi, yâr?
Seni Mecnun görseydi
Düşüp ölmez miydi, yâr?
***
Kaşların, gözlerin
Sözlerin ne güzel
Kaşların, gözlerin
Sözlerin ne güzel
***
Hey hey
***
Seni kırda görmüşler
Saçına tel örmüşler
Seni kırda görmüşler
Saçına tel örmüşler
***
Yedi gün düşünmüşler
Bana layık görmüşler
Yedi gün düşünmüşler
Bana layık görmüşler
***
Kaşların, gözlerin
Sözlerin ne güzel
Kaşların, gözlerin
Sözlerin ne güzel
-
Bir tatlı tebessümün bin vûslata bedeldir
Bir tatlı tebessümün bin vûslata bedeldir
Gözlerin, gözlerin, gözlerin hayat verir, aşkın ise eceldir
Gözlerin, gözlerin, gözlerin hayat verir, aşkın ise eceldir
***
İnan sevgili sana benden başkası eldir
İnan sevgili sana benden başkası eldir
Gözlerin, gözlerin, gözlerin hayat verir, aşkın ise eceldir
Gözlerin, gözlerin, gözlerin hayat verir, aşkın ise eceldir
-
Batan gün kana benziyor
Yaralı cana benziyor
Esmerim vay vay
***
Batan gün kana benziyor
Yaralı cana benziyor
Esmerim vay vay
***
Ah ediyor bir gül için
***
O bülbül bana benziyor
Vay benim garip gönlüm
***
Ah ediyor bir gül için
***
Şu bülbül bana benziyor
Vay benim garip gönlüm
***
Gece kapladı her yeri
Keder sardı dereleri
Esmerim vay vay
***
Gece kapladı her yeri
Keder sardı dereleri
Esmerim vay vay
***
Düşman değil sevda açtı
Sinemdeki yareleri
Vay benim garip gönlüm
***
Düşman değil sevda açtı
Sinemdeki yareleri
Vay benim garip gönlüm