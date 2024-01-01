Muazzez Ersoy

Tel Tel Taradım Zülfünü Tel tel taradım zülfünü Tellerine gül bağladım Göğsündeki gonca gülün Yaprağına tül bağladım Göğsündeki gonca gülün Yaprağına tül bağladım *** Teneni, teneni, teneni, teneni Teneni, teneni, teneni, teneni Ten-nen-nen-nen-ni, yâr Ten-nen-nen-nen-ni, yâr Yaprağına tül bağladım *** Teneni, teneni, teneni, teneni Teneni, teneni, teneni, teneni Ten-nen-nen-nen-ni, yâr Ten-nen-nen-nen-ni, yâr Yaprağına tül bağladım *** İndim yârin bahçesine Gül topladım çevresine Âşık oldum lehçesine Divan durup el bağladım Âşık oldum lehçesine Divan durup el bağladım *** Teneni, teneni, teneni, teneni Teneni, teneni, teneni, teneni Ten-nen-nen-nen-ni, yâr Ten-nen-nen-nen-ni, yâr Divan durup el bağladım *** Teneni, teneni, teneni, teneni Teneni, teneni, teneni, teneni Ten-nen-nen-nen-ni, yâr Ten-nen-nen-nen-ni, yâr Divan durup el bağladım

Son Ümidim de Bitti Son ümidim de bitti Kuş gibi uçtu, gitti Geri kalan hep yalan İçimde acı hicran *** Son ümidim de bitti Kuş gibi uçtu, gitti Geri kalan hep yalan İçimde acı hicran *** Şimdi bir emelim var Sevişen sevdalılar Tanrı'm onları etsin Bir arada bahtiyar Bir arada bahtiyar *** Hayalini anayım Onunla avunayım Ben mihnetle yanayım O tek bahtiyar olsun O tek bahtiyar olsun

Çok Geceler Bekledim Çok geceler bekledim belki gelirsin diye Çok geceler bekledim belki gelirsin diye Gözyaşımı silmedim acır silersin diye Gözyaşımı silmedim acır silersin diye *** Kalbimi hep boş tuttum gelir girersin diye Kalbimi hep boş tuttum gelir girersin diye Kimseleri sevmedim bana dönersin diye Kimseleri sevmedim bana dönersin diye *** Geçti artık çaresiz hicranla doldu ömrüm Geçti artık çaresiz hicranla doldu ömrüm Hatıra kaldı bana acı dolu her günüm Hatıra kaldı bana acı dolu her günüm *** Şimdi artık bahçemde ötmez oldu bülbülüm Şimdi artık bahçemde ötmez oldu bülbülüm Seviyorum deseydin uğruna ben ölürdüm Seviyorum deseydin uğruna ben ölürdüm

Gönül Aşkınla Gönül aşkınla gözyaşı göz yaşı dökmekten ah, usandı artık *** Zira gözde yaş kalmadı, sabır ile uslandı artık Sabır ile uslandı artık Ağlasam da faydası yok, sevsem de zamânı geçti *** Zira gözde yaş kalmadı, sabır ile uslandı artık Sabır ile uslandı artık

Kalenin Bedenleri Of of Kalenin bedenleri (yâr yâr yâr yandım) Kalenin bedenleri (yâr yâr yâr yandım) Koy verin gidenleri (şinanay yavrum şinanay nay) Koy verin gidenleri (şinanay yavrum şinanay nay) İpek bürük bürünmüş (yâr yâr yâr yandım) İpek bürük bürünmüş (yâr yâr yâr yandım) Niksar'ın fidanları (şinanay yavrum şinanay nay) Niksar'ın fidanları (şinanay yavrum şinanay nay) *** Hopa şina şinanay şinanay nay Şinanay yavrum şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Şinanay gülüm şinanay nay *** Of of Kaleden iniyorum (yâr yâr yâr yandım) Kaleden iniyorum (yâr yâr yâr yandım) Çağırsan geliyorum (şinanay yavrum şinanay nay) Çağırsan geliyorum (şinanay yavrum şinanay nay) Aşkından ölüyorum (yâr yâr yâr yandım) Aşkından yanıyorum (yâr yâr yâr yandım) Üflesen sönüyorum (şinanay yavrum şinanay nay) Üflesen sönüyorum (şinanay yavrum şinanay nay) *** Hopa şina şinanay şinanay nay Şinanay yavrum şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Şinanay gülüm şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Şinanay yavrum şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Şinanay gülüm şinanay nay

Beklerim Her Gün Bu Sahillerde Beklerim her gün bu sahillerde Mahzun böyle ben *** Gün batar, kuşlar döner Dönmez bu yoldan beklenen *** Gün batar, kuşlar döner Dönmez bu yoldan beklenen *** En nihâyet anladım Yokmuş gören, hatta bilen *** Gün batar, kuşlar döner Dönmez bu yoldan beklenen *** Gün batar, kuşlar döner Dönmez bu yoldan beklenen

Adanın Yeşil Çamları Adanın yeşil çamları Aşkımıza yer olsun Aşkımıza yer olsun *** Adanın yeşil çamları Aşkımıza yer olsun Aşkımıza yer olsun *** Ne çare, ayırdı felek Kalplerimiz bir olsun Kalplerimiz bir olsun *** Ne çare, ayırdı felek Kalplerimiz bir olsun Kalplerimiz bir olsun *** İpek saçından bir tel ver Bana yadigâr olsun Bana yadigâr olsun *** Ne çare, ayırdı felek Kalplerimiz bir olsun Kalplerimiz bir olsun *** Ne çare, ayırdı felek Kalplerimiz bir olsun Kalplerimiz bir olsun

Akasyalar Açarken Yar yolunu kolladım Beyaz mendil salladım *** Yar yolunu kolladım Beyaz mendil salladım *** Ona çiçek yolladım Akasyalar açarken Ona çiçek yolladım Akasyalar açarken *** Yarimle biz biz bize Otururuz diz dize Yarimle biz biz bize Otururuz diz dize *** Sevişiriz göz göze Akasyalar açarken *** Bakışırız göz göze Akasyalar açarken *** Yarim gelir yanıma Kanı kaynar kanıma Yarim gelir yanıma Kanı kaynar kanıma *** Neşe saçar canıma Akasyalar açarken Neşe saçar canıma Akasyalar açarken

Menekşe Gözler Hülyalı Menekşe gözler hülyalı Bakışları çok manâlı Gönül yakıcı, o gözler Meğer ezelden sevdalı Gönül yakıcı, o gözler Meğer ezelden sevdalı *** Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm hey *** Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm hey *** Gözümde tüter durursun Kalbime hançer vurursun Sevdayı az çok bilirsin Aşkıma çare bulursun Sevdayı az çok bilirsin Aşkıma çare bulursun *** Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm hey *** Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm hey