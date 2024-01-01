Muazzez Ersoy

Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım Unutma beni unutama beni Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım Unutma beni unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni unutama beni *** Sevişirken, öpüşürken Yapayalnız dolaşırken Unutmaya alışırken Sen de unutma beni unutama beni *** Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca Unutma beni unutama beni Ayrılığın acısını kalbinde duyunca Unutma beni unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni unutama beni *** Sevişirken, öpüşürken Yapayalnız dolaşırken Unutmaya alışırken Sen de unutma beni unutama beni Sen de unutma beni unutama beni