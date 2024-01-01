Unutama Beni Şarkı Sözleri
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Muazzez Ersoy
Unutama Beni
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Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım
Unutma beni unutama beni
Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım
Unutma beni unutama beni
***
Gölgen gibi adım adım
Her solukta benim adım
Ben nasıl ki unutmadım
Sen de unutma beni unutama beni
***
Sevişirken, öpüşürken
Yapayalnız dolaşırken
Unutmaya alışırken
Sen de unutma beni unutama beni
***
Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca
Unutma beni unutama beni
Ayrılığın acısını kalbinde duyunca
Unutma beni unutama beni
***
Gölgen gibi adım adım
Her solukta benim adım
Ben nasıl ki unutmadım
Sen de unutma beni unutama beni
***
Sevişirken, öpüşürken
Yapayalnız dolaşırken
Unutmaya alışırken
Sen de unutma beni unutama beni
Sen de unutma beni unutama beni