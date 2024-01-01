Muazzez Ersoy

-
Hani o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın
Hani o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın
***
Alnına koyarken veda buseni
Yüzüne bu türlü bakmayacaktın
Alnına koyarken veda buseni
Yüzüne bu türlü bakmayacaktın
***
Gelse de en acı sözler dilime
Uçacak sanırım birkaç kelime
Bir alev hâlinde düştün elime
***
Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın?
Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın?
-
Odam şimdi sensiz soğuk ve karanlık
Yıldızlar sanki sönmüş, ay bize küsmüş
Aklımdan çıkmıyor hiç o güzel sesin
Bir görmek için seni, neler vermezdim
***
Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak
Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak
Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak
Bir efsane sen'le beraber olmak
***
Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak
Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak
Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak
Bir efsane sen'le beraber olmak
***
Her yerde bizim şarkımız çalınıyor bak
Neler neler söylüyor bir dinlesen, ah
"Silmek çok zormuş" diyor, seni kalbimden
Sessizce ağlıyorum dertten, kederden
***
Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak
Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak
Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak
Bir efsane sen'le beraber olmak
***
Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak
Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak
Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak
Bir efsane sen'le beraber olmak
***
Seni yaşıyorum ben her hatırada
Sana koşarım kapım her çalışında
Neden, neden yoksun şimdi yanımda?
Alışamadım hâlâ ben yokluğuna
***
Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak
Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak
Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak
Bir efsane sen'le beraber olmak
***
Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak
Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak
Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak
Bir efsane sen'le beraber olmak
***
Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak
Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak
Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak
Bir efsane sen'le beraber olmak
***
Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak
Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak
Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak
Bir efsane sen'le beraber olmak
-
Bir gün sen de beni ararsın
Bir hasret seni yakar
Deli bir özlem sarar ağlarsın
***
Geri dönmek istersin
Eski bir şarkı yakar
Birden gözlerin dolar ağlarsın
***
Elimde değil unutmak seni
Kaçsam da kovalar anılar beni
Boş hayallere sarılır gibi
Kolay mı unutmak bir anda seni
***
Elimde değil unutmak seni
Kaçsam da kovalar anılar beni
Boş hayallere sarılır gibi
Kolay mı unutmak bir anda seni
***
Bir gün sen de beni ararsın
Bir hasret seni yakar
Deli bir özlem sarar ağlarsın
***
Geri dönmek istersin
Eski bir şarkı yakar
Birden gözlerin dolar ağlarsın
***
Elimde değil unutmak seni
Kaçsam da kovalar anılar beni
Boş hayallere sarılır gibi
Kolay mı unutmak bir anda seni
***
Elimde değil unutmak seni
Kaçsam da kovalar anılar beni
Boş hayallere sarılır gibi
Kolay mı unutmak bir anda seni
-
Yalnızlığı acıyla, tükettiğim gecelerde ben
Ne umutlar ektim yollara giderken
***
Sensiz her şey anlamsız
Unutamam, imkânsız
İnat etme çigan gözlüm
Gel hesapsız zamansız
***
Sensiz her şey anlamsız
Unutamam, imkânsız
İnat etme çigan gözlüm
Gel hesapsız zamansız
***
Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere
Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere
Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere
Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere
***
Resimlerin karşımda, seni senle yaşıyorken ben
Tüm kilitleri açar sesin, bir dönsen
***
Sensiz her şey anlamsız
Unutamam imkânsız
İnat etme çigan gözlüm
Gel hesapsız zamansız
***
Sensiz her şey anlamsız
Unutamam imkânsız
İnat etme çigan gözlüm
Gel hesapsız zamansız
***
Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere
Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere
Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere
Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere
***
Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere
Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere
Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere
Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere
Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere
-
Dere aynı tepe aynı
Gece gündüz hep aynı
Yaşamak bir işkence oldu sana
Senin isteklerinden anlarmı, bu bahçe tarla
Duramazdı artık buralarda
***
Bir gün köyden çıktı artık
Şehirli olacak aklına takmış
Giymiş basma mor fistanı
Yanaklarında güller açmış
***
Bir gün köyden çıktı artık
Şehirli olacak aklına takmış
Giymiş basma mor fistanı
Yanaklarında güller açmış aah
***
Ellerine kına yakmış ellerine
Gözlerine sürme çekmiş gözlerine
Dillerine mersi düşmüş dillerine
Sosyeteye girmiş köylü güzeli
***
Ellerine kına yakmış ellerine
Gözlerine sürme çekmiş gözlerine
Dillerine mersi düşmüş dillerine
Sosyeteye girmiş köylü güzeli
***
Sonunda işler girdi yoluna
Zengin kocayı taktı koluna
Bakındı durdu sağına soluna
Şaşırdı kaldı filmin sonuna
***
Sonunda işler girdi yoluna
Zengin kocayı taktı koluna
Bakındı durdu sağına soluna
Şaşırdı kaldı filmin sonuna
***
Ellerine kına yakmış ellerine
Gözlerine sürme çekmiş gözlerine
Dillerine mersi düşmüş dillerine
Sosyeteye girmiş köylü güzeli
***
Ellerine kına yakmış ellerine
Gözlerine sürme çekmiş gözlerine
Dillerine mersi düşmüş dillerine
Sosyeteye girmiş köylü güzeli
***
Ellerine kına yakmış ellerine
Gözlerine sürme çekmiş gözlerine
Dillerine mersi düşmüş dillerine
Sosyeteye girmiş köylü güzeli
***
Ellerine kına yakmış ellerine
Gözlerine sürme çekmiş gözlerine
Dillerine mersi düşmüş dillerine
Sosyeteye girmiş köylü güzeli
-
Gide gele çok zaman yoruldum
Yola geldim bende senin oldum
Ona buna yok yere inandım
Nasıl olsa benimsin sandım
***
Gide gele çok zaman yoruldum
Yola geldim bende senin oldum
Ona buna yok yere inandım
Nasıl olsa benimsin sandım
***
Ateşini yolla bana
Kor alevler içindeyim bilmesen de
Daha daha sokul bana
Benim sana geldiğim gibi, bana gelmesen de
***
Gel benim ol, sözlerim ol
Gecelerim kalsın gündüzlerim ol
Düşlerim ol, gülüşlerim ol
Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol
***
Gel benim ol, sözlerim ol
Gecelerim kalsın gündüzlerim ol
Düşlerim ol, gülüşlerim ol
Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol
***
Gide gele çok zaman yoruldum
Yola geldim bende senin oldum
Ona buna yok yere inandım
Nasıl olsa benimsin sandım
***
Ateşini yolla bana
Kor alevler içindeyim bilmesen de
Daha daha sokul bana
Benim sana geldiğim gibi, bana gelmesen de
***
Gel benim ol, sözlerim ol
Gecelerim kalsın gündüzlerim ol
Düşlerim ol, gülüşlerim ol
Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol
***
Gel benim ol, sözlerim ol
Gecelerim kalsın gündüzlerim ol
Düşlerim ol, gülüşlerim ol
Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol
***
Gel benim ol, sözlerim ol
Gecelerim kalsın gündüzlerim ol
Düşlerim ol, gülüşlerim ol
Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol
***
Gel benim ol (ol, ol, ol, ol, ol)
-
Yaşanmadı yaşamadım
Böyle sevda daha önce
Mecnunu şimdi anladım
Leylayı sende görünce
Kendimden çok seni sevince
***
Anlat deme soru sorma
Anlatamam beni yorma
Halime bak ne olur anla
Ne olur anla, ne olur anla
***
Kelimeler yetmez böyle bir aşka
Hiç benzeri yok bendeki başka
Nasıl sevdim yerini bilsen
Kalbime girsen görsen keşke
***
Kelimeler yetmez böyle bir aşka
Hiç benzeri yok bendeki başka
Nasıl sevdim yerini bilsen
Kalbime girsen görsen keşke (görsen keşke)
***
Yaşanmadı yaşamadım
Böyle sevda daha önce
Mecnunu şimdi anladım
Leylayı sende görünce
Kendimden çok seni sevince
***
Anlat deme soru sorma
Anlatamam beni yorma
Halime bak ne olur anla
Ne olur anla, ne olur anla
***
Kelimeler yetmez böyle bir aşka
Hiç benzeri yok bendeki başka
Nasıl sevdim yerini bilsen
Kalbime girsen görsen keşke
***
Kelimeler yetmez böyle bir aşka
Hiç benzeri yok bendeki başka
Nasıl sevdim yerini bilsen
Kalbime girsen görsen keşke (görsen keşke)
***
Kelimeler yetmez böyle bir aşka
Hiç benzeri yok bendeki başka
Nasıl sevdim yerini bilsen
Kalbime girsen görsen keşke
***
Kelimeler yetmez böyle bir aşka
Hiç benzeri yok bendeki başka
Nasıl sevdim yerini bilsen
Kalbime girsen görsen keşke
Kelimeler yetmez
-
-
Dün yine son defa gidiyorum
Dedim kendim bile inanmadim
Kaciyorum yalan ellerinden
Kör olasi gözlerden
Inan icim yanar inan
Biliyorum
***
Kaciyorum yalan ellerinden
Kör olasi gözlerden
Inan icim yanar inan
Biliyorum
Bir seviyorum, bir sevmiyorum
Her gün ölüyor, agliyorum yine
Benden gidiyor, giden aska direniyorum
Bir seviyorum, bir sevmiyorum
Her gün ölüyor, agliyorum yine
Benden gidiyor, giden aska direniyorum
***
Ah, yine, yine son bahar
Daliyorum yine sensiz
Uzak diyarlara, kaciyorum
Yalan ellerinden
Kör olasi gözlerden
Inan icim yanar
Inan biliyorum
Kaciyorum
Yalan ellerinden
Kör olasi gözlerden
Inan icim yanar
Inan biliyorum
***
Bir seviyorum, bir sevmiyorum
Her gün ölüyor, agliyorum yine
Benden gidiyor, giden aska direniyorum
Bir seviyorum, bir sevmiyorum
Her gün ölüyor, agliyorum yine
Benden gidiyor, giden aska direniyorum
***
Bir seviyorum, bir sevmiyorum
Her gün ölüyor, agliyorum yine
Benden gidiyor, giden aska direniyorum
Bir seviyorum, bir sevmiyorum
Her gün ölüyor, agliyorum yine
Benden gidiyor, giden aska direniyorum
-
Yok artık bir daha sevmek
Yok artık bir daha geri dönmek
Sensizlik bin defa ölmek
Yok artık bir daha geri dönmek
***
Vazgeçmek kolay değil, anılar silinmiyor
Ayrılık zor zaman, hesabı bilinmiyor
Unutulmak kimin sözü, kimseye yakışmıyor
Zor geliyor yokluğun, bırakıp gidilmiyor
***
Unutmadım seni, unutamadım
İçimdeki bu aşkı yok edemedim
Sen ve ben, bi' tanem ve ben
Ayrıldığımıza inanamadım
***
Unutmadım seni, unutamadım
İçimdeki bu aşkı yok edemedim
Sen ve ben, bi' tanem ve ben
Ayrıldığımıza inanamadım
***
Yok artık bir daha sevmek
Yok artık bir daha geri dönmek
Sensizlik bin defa ölmek
Yok artık bir daha geri dönmek
***
Vazgeçmek kolay değil, anılar silinmiyor
Ayrılık zor zaman, hesabı bilinmiyor
Unutulmak kimin sözü, kimseye yakışmıyor
Zor geliyor yokluğun, bırakıp gidilmiyor
***
Unutmadım seni, unutamadım
İçimdeki bu aşkı yok edemedim
Sen ve ben, bi' tanem ve ben
Ayrıldığımıza inanamadım
***
Unutmadım seni, unutamadım
İçimdeki bu aşkı yok edemedim
Sen ve ben, bi' tanem ve ben
Ayrıldığımıza inanamadım
***
Sen ve ben, bi' tanem neden
Ayrıldığımıza inanamadım