Muazzez Ersoy

Yağmur Yağmurun sesine bak Aşka davet ediyor Cama vuran her damla Beni harap ediyor *** Bu yağmur seni benden Alıp götüren yağmur Aşkımızı sel gibi Silip süpüren yağmur *** Her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim O kadar yalnızım ki Seni nasıl kaybettim? *** Seni nasıl kaybettim? Seni nasıl kaybettim? Hayatıma kahrettim Of, of, of, of *** Ne zaman kapım çalsa Sen geldin sanıyorum Korkarım ki aşkımı Boş yere arıyorum *** Yine yağmur yağacak Beni benden alacak En acı ızdırabın Deryasına salacak *** Her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim O kadar yalnızım ki Seni nasıl kaybettim? *** Seni nasıl kaybettim? Seni nasıl kaybettim? Hayatıma kahrettim Of, of, of, of

Böyle Ayrılık Olmaz Kim dedi ki seninle Bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların Ardından bakacağız *** Kim derdi ki birtanem Gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim Yalnız mı kalacağız *** Böyle ayrılık olmaz (Böyle ayrılık olmaz) *** Böyle yalnız yaşanmaz (Böyle yalnız yaşanmaz) *** Böyle ayrılık olmaz (Böyle ayrılık olmaz) *** Böyle yalnız kalınmaz (Böyle yalnız yaşanmaz) *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Güzel Gözlerin nerde *** Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Güzel gözlerin nerde *** Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde *** Kim dedi ki seninle Bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların Ardından bakacağız *** Kim dedi ki birtanem Gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim Yalnız mı kalacağız *** Böyle ayrılık olmaz (Böyle ayrılık olmaz) *** Böyle yalnız yaşanmaz (Böyle yalnız yaşanmaz) *** Böyle ayrılık olmaz (Böyle ayrılık olmaz) *** Böyle yalnız kalınmaz (Böyle yalnız yaşanmaz) *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Güzel gözlerin nerde *** Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Deniz gözlerin nerde *** Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde

Elveda Meyhaneci Elveda meyhaneci artık kalamıyorum Bir başkayım bu akşam sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh aynı mey bir tat alamıyorum Allah'ım bu nasıl şey sarhoş olamıyorum *** Ne gökte ne yerdeyim bir garip seherdeyim Aşık mıyım ben neyim sarhoş olamıyorum

Gündüzüm Seninle Gündüzüm seninle Gecem seninle Beyhude geçti bu Ömrüm derdinle *** Aşkımı bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri rüyamda İsmini sayıkladım *** Sevgilim saçların Zannetme solmaz Dünyada sevenler Bahtiyar olmaz *** Aşkımı bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri rüyamda İsmini sayıkladım *** Aşkımı bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri rüyamda İsmini sayıkladım *** Aşkımı bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri rüyamda İsmini sayıkladım *** Aşkımı bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri rüyamda İsmini sayıkladım

Aşkın Bahardı Aşkın bahardı, ümitler vardı Sen gittin diye gönlüm karardı Aşkın bahardı, ümitler vardı Sen gittin diye gönlüm karardı *** Ah, geçti o günler Unutuldu yeminler Bir kırık kalp kaldı *** Aşkın bahardı, ümitler vardı Sen gittin diye gönlüm karardı Aşkın bahardı, ümitler vardı Sen gittin diye gönlüm karardı

Son Mektup Anla artık, anla beni Unut bütün geçenleri Anla artık, anla beni Unut bütün geçenleri *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum *** Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi *** Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum

Albümdeki Resimler Albümlerden çıkarttığın Bir kenara fırlattığın Albümlerden çıkarttığın Bir kenara fırlattığın Öfkeyle yırtıp attığın Öfkeyle yırtıp attığın Resimlere ara sıra *** Baktığın hiç oluyor mu Sen de kalan resimlere Baktığın hiç oluyor mu Dalıp dalıp hülyalara ah Gözlerin yaş doluyor mu Gözlerin yaş doluyor mu *** Yapayalnız kaldığında Hatırlayıp andığında Yapayalnız kaldığında Hatırlayıp andığında Benim gibi yandığında Benim gibi yandığında Resimlere ara sıra *** Baktığın hiç oluyor mu Sen de kalan resimlere Baktığın hiç oluyor mu Dalıp dalıp hülyalara ah Gözlerin yaş doluyor mu Gözlerin yaş doluyor mu

Körfezdeki Üç Beş Güzel Körfezdeki üç beş güzel Söylesinler şarkı gazel Körfezdeki üç beş güzel Söylesinler şarkı gazel Bu âlemde mest olalım *** Güzel günler ömre bedel Bu âlemde mest olalım Güzel günler ömre bedel Sazımdaki teller gibi Çölde esen yeller gibi Sen gönlümün sultanısın Bakma bana eller gibi *** Bayram gelir bahar ile Tatlı esen rüzgâr ile Bayram gelir bahar ile Tatlı esen rüzgâr ile Bir kuş olup uçabilsem Elâ gözlü o yâr ile Bir kuş olup uçabilsem Elâ gözlü o yâr ile *** Sazımdaki teller gibi Çölde esen yeller gibi Sen gönlümün sultanısın Bakma bana eller gibi