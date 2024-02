Muazzez Ersoy

Of of! Yemenimde hare var Yüreğimde yare var Yüreğimde yare var *** Ne ben öldüm kurtuldum Ne bu derde çare var Ne bu derde çare var *** Of aman aman amman hoş dilli Başında yazması incili Çürüttüm otuz iki mendili Bulamadım o yarimin dengini *** Of of! Yemenim turalıdır Sevdiğim buralıdır Sevdiğim buralıdır *** Geçme kapım önünden Şu gönlüm yaralıdır Şu kalbim yaralıdır *** Of aman aman amman hoş dilli Başında yazması incili Çürüttüm otuz iki mendili Bulamadım o yarin dengini *** Of aman aman amman hoş dilli Başında yazması incili Çürüttüm otuz iki mendili Bulamadım o yarin dengini