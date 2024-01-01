Muazzez Ersoy

Yeşil Ördek Gibi Yeşil ördek gibi daldım göllere Yeşil ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere *** Başım alıp gidem gurbet ellere Ne sen beni unut ne ben seni Başım alıp gidem gurbet ellere Ne sen beni unut ne ben seni Ne sen beni unut ne ben seni *** Sevdiğim, cemalim, güneşim, ayım Sevdiğim, cemalim, güneşim, ayım *** Seni seven aşık, çeker bu nazı Getir el basayım Kelamullah'ı Ne sen beni unut ne de ben seni *** Seni seven aşık, çeker bu nazı Getir el basayım Kelamullah'ı Ne sen beni unut ne de ben seni

Bu Ne Sevgi Ah Bu ne sevgi ah bu ne ıstırap Zavallı kalbim ne kadar harap Nasibim olsun bir yudum şarap Sun da içeyim yârin elinden *** Al şu kadehi yaşla doldurma Düşürme yeter gönlümü gama Gurubun rengi vurmadan cama Ver mezesini tatlı lebinden *** Bahtım sarılmış simsiyah tüle Yaşlı gözlerle yalvardım güle Uzak kalırsan bana acele Selamlar gönder seher yeliyle

Nasıl Geçti Habersiz Nasıl geçti habersiz O güzelim yıllarım Bazen gözyaşı oldu Bazen içli bir şarkı Her anını eksiksiz Dün gibi hatırlarım Dudaklarımda tuzu İçimde durur aşkı Her anını eksiksiz Dün gibi hatırlarım Dudaklarımda tuzu İçimde durur aşkı *** Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı *** Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi *** Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı

Leylakların Altında Ner'desin, güzel gözlüm? Melek yüzlüm, sen ner'desin? Aşkınla perişanım Kim bilir kiminlesin *** Ner'desin, güzel gözlüm? Melek yüzlüm, sen ner'desin? Aşkınla perişanım Kim bilir kiminlesin *** Her yerde arıyorum Gelene soruyorum "Birleşelim", diyorum Leylakların altında *** Her yerde arıyorum Gezene soruyorum "Birleşelim", diyorum Leylakların altında *** Bir güneş gibi parlak Bülbül misali sesin Senin olmak isterim İsmindir son nefesim *** Bir güneş gibi parlak Bülbül misali sesin Senin olmak isterim İsmindir son nefesim *** Her yerde arıyorum Gelene soruyorum "Birleşelim", diyorum Leylakların altında *** Her yerde arıyorum Gezene soruyorum "Birleşelim", diyorum Leylakların altında *** Her yerde arıyorum Gezene soruyorum "Birleşelim", diyorum Leylakların altında *** Her yerde arıyorum Gezene soruyorum "Birleşelim", diyorum Leylakların altında *** Her yerde arıyorum Gezene soruyorum "Kavuşalım", diyorum Leylakların altında *** Her yerde arıyorum Gezene soruyorum "Sevişelim", diyorum Leylakların altında *** Her yerde...

Bir Cennettir Bu Dünya Bir cennettir bu dünya Sevmesini bilene Bir cennettir bu dünya Sevmesini bilene *** Gerçek olur her rüya Görmesini bilene Gerçek olur her rüya Görmesini bilene *** Gel seninle sevgilim Mutluluğa gidelim Şu üç günlük dünyada Sevelim sevilelim *** Gel seninle sevgilim Mutluluğa gidelim Şu üç günlük dünyada Sevelim sevilelim *** Dikenler bir gül olur Ateşler bir kül olur Dikenler bir gül olur Ateşler bir kül olur *** Dağlar bile yol olur Gelmesini bilene Dağlar bile yol olur Gelmesini bilene *** Gel seninle sevgilim Mutluluğa gidelim Şu üç günlük dünyada Sevelim sevilelim *** Gel seninle sevgilim Mutluluğa gidelim Şu üç günlük dünyada Sevelim sevilelim *** Gel seninle sevgilim Mutluluğa gidelim Şu üç günlük dünyada

Artık Mum Yakta Ara Bakıyorum pişmansın Benden ayrıldığına Bakıyorum pişmansın Benden ayrıldığına Çok sevindim buna ben Acımıyorum sana Çünkü büyük söyledin Unuttun mu sen bana *** Çok sevindim buna ben Acımıyorum sana Çünkü büyük söyledin Unuttun mu sen bana Artık mum yak da ara Sen benim gibisini Benden sana fayda yok Bul başka birisini *** Artık mum yak da ara Sen benim gibisini Benden sana fayda yok Bul başka birisini *** Kaçtı artık son tren Kendi düşen ağlamaz Kaçtı artık son tren Kendi düşen ağlamaz Seni herkes biliyor Sana kimse acımaz Bilmez misin kimsenin Ahı kimsede kalmaz *** Seni herkes biliyor Sana kimse acımaz Bilmez misin kimsenin Ahı kimsede kalmaz Artık mum yak da ara Sen benim gibisini Benden sana fayda yok Bul başka birisini *** Artık mum yak da ara Sen benim gibisini Benden sana fayda yok Bul başka birisini *** Artık mum yak da ara Sen benim gibisini Benden sana fayda yok Bul başka birisini *** Artık mum yak da ara Sen benim gibisini Benden sana fayda yok Bul başka birisini *** Artık mum yak da ara Sen benim gibisini Benden sana fayda yok Bul başka birisini

Hayat Harcadın Beni Dünyada ne günler yaşadım gördüm Bir bahar gibiydim, kışlara döndüm Artık her arzumu kalbime gömdüm Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Artık her arzumu kalbime gömdüm Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Gençliği gönlümde bitmez sanırdım Hayat ben hep seni böyle tanırdım Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Perişan gençliğim üzgün bakıyor Kalbimi bir korku sarmış, yakıyor Şimdi gözlerimden seller akıyor Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Şimdi gözlerimden seller akıyor Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Gençliği gönlümde bitmez sanırdım Hayat ben hep seni böyle tanırdım Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni *** Çaresi olsaydı ömür alırdım Hayat sen ne çabuk harcadın beni

Dayanılmaz Bir Çile Dayanılmaz bir çile bu Allah'ım Sevilmeden sevdim yine, suçluyum Erişilmez bir kale bu Allah'ım Sevilmeden sevdim yine, suçluyum *** Dayanılmaz bir çile bu Allah'ım Sevilmeden sevdim yine, suçluyum Erişilmez bir kale bu Allah'ım Sevilmeden sevdim yine, suçluyum *** Işığımsın, ümidimsin sen benim Mutluluğum, sevincimsin sen benim Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez Kölen bile olamadım ben senin *** Işığımsın, ümidimsin sen benim Mutluluğum, sevincimsin sen benim Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez Kölen bile olamam ki ben senin *** Açamam ki kalbimin kapısını Versеler de, alamam tapusunu Kıramadım gönlümün arzusunu Sevilmeden sevdim yine, suçluyum *** Açamam ki kalbimin kapısını Versеler de, alamam tapusunu Kıramadım gönlümün arzusunu Sevilmeden sevdim yine, suçluyum *** Işığımsın, ümidimsin sen benim Mutluluğum, sevincimsin sen benim Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez Kölen bile olamadım ben senin *** Işığımsın, ümidimsin sen benim Mutluluğum, sevincimsin sen benim Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez Kölen bile olamadım ben senin *** Işığımsın, ümidimsin sen benim Mutluluğum, sevincimsin sen benim Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez Kölen bile olamadım ben senin

Kim Derdi ki Biz Ayrılacağız Kim derdi ki biz, kim derdi ki, biz ayrılacaktık Kim derdi ki biz, kim derdi ki, biz ayrılacağız *** Kısmette varmış bize ayrılık Ne desek, boştur ayrılacağız Kısmette varmış bize ayrılık Ne desek, boştur ayrılacağız *** Gitmeden seni, gitmeden seni dur, bir göreyim Gitmeden seni, gitmeden seni dur, bir göreyim *** Karşılaşamayız belki bir daha Son defa olsun, göreyim seni Karşılaşamayız belki bir daha Son defa olsun, göreyim seni *** Akşam olur, gölgelenir kayalar Sürüler çekilir, uyur ovalar Dertli kaval dertlerimi oyalar Sesime ses verir dumanlı dağlar *** Karşılaşamayız belki bir daha Son defa olsun, göreyim seni Karşılaşamayız belki bir daha Son defa olsun, göreyim seni

Dalgalandım da Duruldum Ne olursun güzelim sevsen beni Yar diyipte sinene sarsan beni Bir gün öldüreceksin En sonunda sen beni … en sonunda sen beni *** Dalgalandım da duruldum Kostüm ardından yoruldum Binlerce güzel gördum de .. gördum de En son sana vuruldum *** Yaktı yaktı kül etti eritti beni Mecnuna döndürdün … mahvettin beni Aşık gibi sevmezsen aman aman Kardeş gibi sev beni … kardeş gibi sev beni https://lyricstranslate.com