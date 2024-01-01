×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Rüyalarda Buluşuruz

Rüyalarda Buluşuruz Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Rüyalarda Buluşuruz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Rüyalarda Buluşuruz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rüyalarda Buluşuruz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Rüyalarda Buluşuruz

  • Yollar Uzak Gelemedim

  • Gülü Saran Yaprağa

  • Kaybolan Yıllar Gibi

  • Nereye Gidiyorum

  • Seni Nasıl Özledim

  • Canımın Yoldaşı Ol / Yollar Uzak Gelemedim / Neyleyim Neyleyim

  • Şu Gönlümün Kaderini

  • Anla Halimden

  • Rüyalarda Buluşuruz

  • Sevdadır Şu Kalbe Dolan

  • Yalancı Bahar

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı