Muazzez Ersoy

Yollar Uzak Gelemedim Yollar uzak, gelemedim Muradıma eremedim Tutunacak dalım sendin Kıymetini bilemedim *** Gözlerime bir baktın Yaktın ah, beni yaktın Gözlerime bir baktın Yaktın ah, beni yaktın Ben sana ne yaptım ki? Beni öksüz bıraktın Ben sana ne yaptım ki? Beni yalnız bıraktın *** Bana el gözüyle bakma Gurbet ellerde bırakma Ayrılık canıma yetti Bir de sen gönlümü yakma *** Gözlerime bir baktın Yaktın ah, beni yaktın Gözlerime bir baktın Yaktın ah, beni yaktın Ben sana ne yaptım ki? Beni yalnız bıraktın Ben sana ne yaptım ki? Beni öksüz bıraktın Beni öksüz bıraktın Beni yalnız bıraktın

Gülü Saran Yaprağa Gülü saran yaprağa Göğü öpen buluta Cemre düşen toprağa Seni sordum yıllarca *** Tomurcuk açan dala Fincanda çıkan fala Gurbete giden yola Seni sordum yıllarca *** Damla damla yağmura Adım Adım yollara Rastladığım her kula Seni sordum yıllarca *** Tomurcuk açan dala Fincanda çıkan fala Gurbete giden yola Seni sordum yıllarca

Kaybolan Yıllar Gibi Kaybolan Yıllar Gibi Uzayan Yollar Gibi Kuruyan Dallar Gibi Kuruttun Şu Kalbimi *** Yüzüne Hasret Kaldım Yıllara Çok Yalvardım Yollara Aşkı Yazdım Avuttum Şu Kalbimi *** Hasretim Dağlar Gibi Gözlerim Ağlar Gibi Unutan Kullar Gibi Unuttun Şu Kalbimi *** Yüzüne Hasret Kaldım Yıllara Çok Yalvardım Yollara Aşkı Yazdım Avuttum Şu Kalbimi

Nereye Gidiyorum Seninle aşkımızın bir Sonu yok biliyorum Vazgeçmek elde değil Nereye, nereye gidiyorum? *** Sevdanın yollarında, Kaderin kollarında Bir gönül oyununda Nereye, nereye gidiyorum? *** Yalan yanlış demeden Önümü görmeden Vefasız senle ben Nereye, nereye gidiyorum? *** Sevdanın yollarında, Kaderin kollarında Bir gönül oyununda Nereye, nereye gidiyorum

Seni Nasıl Özledim Seni nasıl özledim Gönlüme sor söylesin Yıldızlara mehtaba Güllere sor söylesin *** Neler çektim inledim Geceye sor söylesin Yıldızlara mehtaba Güllere sor söylesin *** Geleceğin yollarda Kaldı inan gözlerim Yağmurlara rüzgara Kuşlara sor söylesin *** Öyle sevmiş ki seni Bu gönül ah neylesin Saatlere aylara Yıllara sor söylesin

Canımın Yoldaşı Ol / Yollar Uzak Gelemedim / Neyleyim Neyleyim Canımın yoldaşı ol Gönlüme bin neşe bırak Canımın yoldaşı ol Gönlüme bin neşe bırak Ah sevgilim sevgilim Gönlüme bin neşe bırak *** Beni sev öp de uyut ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Beni sev öp de uyut, ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Kara sevda gibi, ah Hülyama süzül kalbime ak Ah sevgilim sevgilim Hülyama süzül kalbime ak *** Beni sev öp de uyut, ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Beni sev öp de uyut, ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Yollar uzak gelemedim Muradıma eremedim Tutunacak dalım sendin Kıymetini bilemedim *** Gözlerime bir baktın Yaktın ah beni yaktın Gözlerime bir baktın Yaktın ah beni yaktın *** Ben sana ne yaptım ki Beni yalnız bıraktın Ben sana ne yaptım ki Beni yalnız bıraktın *** Beni yalnız bıraktın Beni yalnız bıraktın Beni yalnız bıraktın *** Neyleyim neyleyim ben böyle yâri Neyleyim neyleyim ben böyle yâri Ne ağlayabildim ne gülebildim Ne ağlayabildim ne gülebildim *** Gurbet ellerinde ah çeke çeke Gurbet ellerinde ah çeke çeke Ne huyuma göre yâr bulabildim Ne huyuma göre yâr bulabildim *** Yanarım yanarım boşa yanarım Verseler sevdiğimi güler oynarım Yanarım yanarım boşa yanarım Verseler sevdiğimi güler oynarım