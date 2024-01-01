Muddy Waters

Mannish Boy Şarkı Sözleri
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Oh, yeah
Oh, yeah
***
Everything gonna be alright this mornin'
Now, when I was a young boy
At the age of five
My mother said I was gonna be
The greatest man alive
But now I'm a man
I'm age twenty-one
I want you to believe me, honey
We having lots of fun
***
I'm a man (yeah)
I spell M
A, child
N
That represent man
No B
O, child
Y
That spell mannish boy
I'm a man
I'm a full-grown man
I'm a man
I'm a rollin' stone
I'm a man
I'm a hoochie-coochie man
***
Sittin' on the outside
Just me and my mate
I'm made to move
Come up two hours late
Wasn't that a man?
I spell M
A, child
N
That represesnt man
No B
O, child
Y
That spell mannish boy
I'm a man
I'm a full-grown man
I'm a man
I'm a rolllin' stone
I'm a man
Full-grown man
Oh, well
Oh, well