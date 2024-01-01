Alın da Verin Benim Barutumu Şarkı Sözleri
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Muğla Türküleri
Alın da Verin Benim Barutumu
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Alı Da Verin Benim Barıtımı Saçmama,
Üç Gün Kaldı Su Muğla’dan Kaçmama.
Gurbet De Sebep Oldu Yarden Ayrı Düşmeme.
Aman Da Aman Yaylada Bülbül Ötmesi,
Benim De Yarimin Gurbetlere Gitmesi.
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Aman Da Karanfili Saksılarda Kuruttum,
Suyunu Da Billurlarda Durulttum.
Aman Ben Yarimi Görmeyeli Unuttum.
Aman Da Aman Yaylada Bülbül Ötmesi,
Benim De Yarimin Gurbetlere Gitmesi.