Demirciler Demir Döver Tunç Olur Şarkı Sözleri
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Muğla Türküleri
Demirciler Demir Döver Tunç Olur
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Demirciler aman demir döver, tunc olur
Sevip sevip aman ayrılması fidan boylum güç olur
Sevip sevip aman ayrılması fidan boylum güç olur
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Haydindi çatalçamda rüzgar var
Benim yarimde ahu gibi gözler var
Haydindi al işliye mor düğme
Gavur kızı yine girdi gönlüme
***
Oduncular aman kısa keser odunu
Canfes şalvar aman sıkada goymuş fidan boylum budunu
Canfes şalvar aman sıkada goymuş fidan boylum budunu
***
Haydindi al işliye mor düğme
Gavur kızı yine girdi gönlüme
Haydindi çatalçamda rüzgar var
Benim yarimde ahu gibi gözler var
***
Inmede turnam, inme aman böyle susuz çöllere
Ben gidersem aman sen kalırsın fidan boylum ellere
Ben gidersem aman sen düşersin fidan boylum dillere
***
Haydindi çatalçamda özger var
Benim yarimde halka gibi gözler var
Haydindi al işliye mor düğme
Gavur kızı yine girdi gönlüme