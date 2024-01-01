Muğla Türküleri

Demirciler aman demir döver, tunc olur Sevip sevip aman ayrılması fidan boylum güç olur Sevip sevip aman ayrılması fidan boylum güç olur *** Haydindi çatalçamda rüzgar var Benim yarimde ahu gibi gözler var Haydindi al işliye mor düğme Gavur kızı yine girdi gönlüme *** Oduncular aman kısa keser odunu Canfes şalvar aman sıkada goymuş fidan boylum budunu Canfes şalvar aman sıkada goymuş fidan boylum budunu *** Haydindi al işliye mor düğme Gavur kızı yine girdi gönlüme Haydindi çatalçamda rüzgar var Benim yarimde ahu gibi gözler var *** Inmede turnam, inme aman böyle susuz çöllere Ben gidersem aman sen kalırsın fidan boylum ellere Ben gidersem aman sen düşersin fidan boylum dillere *** Haydindi çatalçamda özger var Benim yarimde halka gibi gözler var Haydindi al işliye mor düğme Gavur kızı yine girdi gönlüme