Feraye Şarkı Sözleri
Muğla Türküleri Feraye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muğla Türküleri Feraye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Feraye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Ferayedir kızın adı
Feraye yar yandım aman esmer yarimde, haydi yandım Feraye
Türkmende gızı gatar etmiş
Mayayı öf yar yandım aman esmer yarimde, haydi yandım Feraye
***
Rinni rinna, rinni rinna, rinanay rinanay da
Aman da yandım Feraye
Rinni rinna, rinni rinna, rinanay rinanay da
Aman da yandım Feraye
***
Demirciler demir döver
Tunç olur öf yar yandım aman esmer yarimde, haydi yandım Feraye
Sevip sevip ayrılmasın
Güç olur öf yar yandım aman esmer yarimde, haydi yandım Feraye
***
Rinni rinna, rinni rinna, rinanay rinanay da
Aman da yandım Feraye
Rinni rinna, rinni rinna, rinanay rinanay da
Aman da yandım Feraye