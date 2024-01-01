Muhabbet Türküleri

Ana cemden gelen güzel Ana cemden gelen güzel Gel Muhammedi seversen ya dost ya dost Seni bana dargın derler gül Muhammedi seversen Seni bana dargın derler gül Muhammedi seversen *** Eviniz bizden dolayı Eviniz bizden dolayı Kaldır kalbinden hileyi ya dost ya dost Gönlündeki envelayı bsil Muhammedi seversen Gönlündeki envelayı sil Muhammedi seversen *** Eviniz bizden aşağı Eviniz bizden aşağı Belinde amma kuşağı ya dost ya dost İkimize bir döşeği ser Muhammedi seversen İkimize bir döşeği ser Muhammedi seversen *** Aşık Emran söyler dosta Aşık Emran söyler dosta Ben derdinden oldum hasta ya dost ya dost Bir kol alta bir kol üste sar Muhammedi seversen Bir kol alta bir kol üste sar Muhammedi seversen

Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız dumanaltı Yanan yanana ama pişen yok İki lafın arası aşk acısı *** Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız dumanaltı Yanan yanana ama pişen yok İki lafın arası aşk acısı *** Yazın çıkan orman yangını gibi Yazın yakmadığı çok belli Kundaktan çıkan her çocuğuna Sen öğrettin aşk Aşk ateşi *** Yazın çıkan orman yangını gibi Yazın yakmadığı çok belli Kundaktan çıkan her çocuğuna Sen öğrettin aşk Aşk ateşi (aşk ateşi, aşk ateşi) *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? Çiğ mi? Hı hı *** Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız dumanaltı Yanan yanana ama pişen yok İki lafın arası aşk acısı *** Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız dumanaltı Yanan yanana ama pişen yok İki lafın arası aşk acısı *** Yazın çıkan orman yangını gibi Yazın yakmadığı çok belli Kundaktan Çıkan her çocuğuna Sen öğrettin aşk Aşk ateşi *** Yazın çıkan orman yangını gibi Yazın yakmadığı çok belli Kundaktan çıkan her çocuğuna Sen öğrettin aşk Aşk ateşi (aşk ateşi, aşk ateşi) *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? Çiğ mi? Hı hı *** Hâlbuki bırak peşimizi uzanalım Çimenler üstüne aşk açalım Görelim günümüzü görelim ilerde Ne olursak olalım biz olalım