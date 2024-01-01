Muhabbet Türküleri 2 Şarkı Sözleri
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Muhabbet Türküleri
Muhabbet Türküleri 2
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Aşağıdan Gelir Omuz Omuza
Çiğdem De Karışmış (Aman Aman) Güle Nergize
Benden Selam Söylen O Vefasıza
***
Baba Bayramınız (Aman Aman) Mübarek Olsun
Kirve Bayramınız (Aman Aman Aman) Karalı Geçe
***
Duvara Yaslandım Sigaram İçem
Yağlı Kurşun Gelir (Aman Aman) Ben Nere Gaçam
Kanadım Yoktur ki Havaya Uçam
***
Baba Bayramınız (Aman Aman) Mübarek Olsun
Kirve Bayramınız (Aman Aman Aman) Karalı Geçe
***
Yorgun Yorgun Vardım Orak Biçmeye
Köyün Çeşmesinden (Aman Aman Aman) Bir Su İçmeye
Yağlı Kurşun Gelir Ciğer Deşmeye
***
Baba Bayramınız (Aman Aman) Mübarek Olsun
Kirve Bayramınız (Aman Aman Aman) Karalı Geçe
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Ana cemden gelen güzel
Ana cemden gelen güzel
Gel Muhammedi seversen ya dost ya dost
Seni bana dargın derler gül Muhammedi seversen
Seni bana dargın derler gül Muhammedi seversen
***
Eviniz bizden dolayı
Eviniz bizden dolayı
Kaldır kalbinden hileyi ya dost ya dost
Gönlündeki envelayı bsil Muhammedi seversen
Gönlündeki envelayı sil Muhammedi seversen
***
Eviniz bizden aşağı
Eviniz bizden aşağı
Belinde amma kuşağı ya dost ya dost
İkimize bir döşeği ser Muhammedi seversen
İkimize bir döşeği ser Muhammedi seversen
***
Aşık Emran söyler dosta
Aşık Emran söyler dosta
Ben derdinden oldum hasta ya dost ya dost
Bir kol alta bir kol üste sar Muhammedi seversen
Bir kol alta bir kol üste sar Muhammedi seversen
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Fener alayı gibi şu mübarek
Aşk dünyamız dumanaltı
Yanan yanana ama pişen yok
İki lafın arası aşk acısı
***
Fener alayı gibi şu mübarek
Aşk dünyamız dumanaltı
Yanan yanana ama pişen yok
İki lafın arası aşk acısı
***
Yazın çıkan orman yangını gibi
Yazın yakmadığı çok belli
Kundaktan çıkan her çocuğuna
Sen öğrettin aşk
Aşk ateşi
***
Yazın çıkan orman yangını gibi
Yazın yakmadığı çok belli
Kundaktan çıkan her çocuğuna
Sen öğrettin aşk
Aşk ateşi (aşk ateşi, aşk ateşi)
***
Aşkın ateşi yakarmış ateşi
Duydunuz mu aşkın ateşini
Hangi ateşte yanmayı dilerdin
Pişmeyene söyle ne denirdi?
***
Aşkın ateşi yakarmış ateşi
Duydunuz mu aşkın ateşini
Hangi ateşte yanmayı dilerdin
Pişmeyene söyle ne denirdi?
Çiğ mi?
Hı hı
***
Fener alayı gibi şu mübarek
Aşk dünyamız dumanaltı
Yanan yanana ama pişen yok
İki lafın arası aşk acısı
***
Fener alayı gibi şu mübarek
Aşk dünyamız dumanaltı
Yanan yanana ama pişen yok
İki lafın arası aşk acısı
***
Yazın çıkan orman yangını gibi
Yazın yakmadığı çok belli
Kundaktan Çıkan her çocuğuna
Sen öğrettin aşk
Aşk ateşi
***
Yazın çıkan orman yangını gibi
Yazın yakmadığı çok belli
Kundaktan çıkan her çocuğuna
Sen öğrettin aşk
Aşk ateşi (aşk ateşi, aşk ateşi)
***
Aşkın ateşi yakarmış ateşi
Duydunuz mu aşkın ateşini
Hangi ateşte yanmayı dilerdin
Pişmeyene söyle ne denirdi?
***
Aşkın ateşi yakarmış ateşi
Duydunuz mu aşkın ateşini
Hangi ateşte yanmayı dilerdin
Pişmeyene söyle ne denirdi?
***
Aşkın ateşi yakarmış ateşi
Duydunuz mu aşkın ateşini
Hangi ateşte yanmayı dilerdin
Pişmeyene söyle ne denirdi?
***
Aşkın ateşi yakarmış ateşi
Duydunuz mu aşkın ateşini
Hangi ateşte yanmayı dilerdin
Pişmeyene söyle ne denirdi?
Çiğ mi?
Hı hı
***
Hâlbuki bırak peşimizi uzanalım
Çimenler üstüne aşk açalım
Görelim günümüzü görelim ilerde
Ne olursak olalım biz olalım
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