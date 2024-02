Muhabbet Türküleri

Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız dumanaltı Yanan yanana ama pişen yok İki lafın arası aşk acısı *** Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız dumanaltı Yanan yanana ama pişen yok İki lafın arası aşk acısı *** Yazın çıkan orman yangını gibi Yazın yakmadığı çok belli Kundaktan çıkan her çocuğuna Sen öğrettin aşk Aşk ateşi *** Yazın çıkan orman yangını gibi Yazın yakmadığı çok belli Kundaktan çıkan her çocuğuna Sen öğrettin aşk Aşk ateşi (aşk ateşi, aşk ateşi) *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? Çiğ mi? Hı hı *** Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız dumanaltı Yanan yanana ama pişen yok İki lafın arası aşk acısı *** Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız dumanaltı Yanan yanana ama pişen yok İki lafın arası aşk acısı *** Yazın çıkan orman yangını gibi Yazın yakmadığı çok belli Kundaktan Çıkan her çocuğuna Sen öğrettin aşk Aşk ateşi *** Yazın çıkan orman yangını gibi Yazın yakmadığı çok belli Kundaktan çıkan her çocuğuna Sen öğrettin aşk Aşk ateşi (aşk ateşi, aşk ateşi) *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? *** Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyene söyle ne denirdi? Çiğ mi? Hı hı *** Hâlbuki bırak peşimizi uzanalım Çimenler üstüne aşk açalım Görelim günümüzü görelim ilerde Ne olursak olalım biz olalım