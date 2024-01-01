Muhabbet Türküleri Şarkı Sözleri
Muhabbet Türküleri Muhabbet Türküleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muhabbet Türküleri Muhabbet Türküleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Muhabbet Türküleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muhabbet Türküleri
Muhabbet Türküleri
-
Dertliyim diyerek feryat eyleme
Benim gibi çekmeyince bellolmaz
Baykuşum misali kaldım yuvada
Bülbül gibi ötmeyince
Bellolmaz ömrüm, ömrüm
Bellolmaz dostum, dostum
Bellolmaz ama ey
***
Bülbül gibi ötmeyince
Bellolmaz ömrüm, ömrüm
Bellolmaz dostum, dostum
Bellolmaz ama ey
***
Herşey sözde kalır o anda biter
Sadık dost olanı gel bana göster
Yanıyorum desem bir şahit ister
Duman gibi tütmeyince
Bellolmaz ömrüm, ömrüm
Bellolmaz dostum, dostum
Bellolmaz ama ey
***
Üçbes kadeh icmeyince
Bellolmaz ömrüm, ömrüm
Bellolmaz dostum, dostum
Bellolmaz ama ey
***
Divaneyim kara yasa bürünür
Garib olan sürüm-sürüm sürünür
Ham meyva dalında güzel görünür
Zaman gelip yetmeyince
Bellolmaz ömrüm, ömrüm
Bellolmaz dostum, dostum
Bellolmaz ama ey
***
Zaman gelip yetmeyince
Bellolmaz ömrüm, ömrüm
Bellolmaz dostum, dostum
Bellolmaz ama ey
-
-
Beyler Deresinden Aştı Gediği
Kurban Olam Naz Etme
Kutlu Kumaş Fistan Yarin Giydiği
Ben Ölürüm Naz Etme
***
Herkesin Yanında Gezer Sevdiği
Kurban Olam Naz Etme
Kör Olası Kader Ayırdı Bizi
Ben Ölürüm Naz Etme
***
Aşağıdan Esen Seher Yeli Mi
Kurban Olam Naz Etme
Benim Gönlüm Divane Mi Deli Mi
Ben Ölürüm Naz Etme
***
Yar Mendil Almış Da Gözün Siliyi
Kurban Olam Naz Etme
Yoksa Bugün Ayrılığın Günü Mü
Ben Ölürüm Naz Etme
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-