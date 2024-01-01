Muhabbet Türküleri

Dertliyim diyerek feryat eyleme Benim gibi çekmeyince bellolmaz Baykuşum misali kaldım yuvada Bülbül gibi ötmeyince Bellolmaz ömrüm, ömrüm Bellolmaz dostum, dostum Bellolmaz ama ey *** Bülbül gibi ötmeyince Bellolmaz ömrüm, ömrüm Bellolmaz dostum, dostum Bellolmaz ama ey *** Herşey sözde kalır o anda biter Sadık dost olanı gel bana göster Yanıyorum desem bir şahit ister Duman gibi tütmeyince Bellolmaz ömrüm, ömrüm Bellolmaz dostum, dostum Bellolmaz ama ey *** Üçbes kadeh icmeyince Bellolmaz ömrüm, ömrüm Bellolmaz dostum, dostum Bellolmaz ama ey *** Divaneyim kara yasa bürünür Garib olan sürüm-sürüm sürünür Ham meyva dalında güzel görünür Zaman gelip yetmeyince Bellolmaz ömrüm, ömrüm Bellolmaz dostum, dostum Bellolmaz ama ey *** Zaman gelip yetmeyince Bellolmaz ömrüm, ömrüm Bellolmaz dostum, dostum Bellolmaz ama ey