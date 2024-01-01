Muhabbet Türküleri

Beyler Deresinden Aştı Gediği Kurban Olam Naz Etme Kutlu Kumaş Fistan Yarin Giydiği Ben Ölürüm Naz Etme *** Herkesin Yanında Gezer Sevdiği Kurban Olam Naz Etme Kör Olası Kader Ayırdı Bizi Ben Ölürüm Naz Etme *** Aşağıdan Esen Seher Yeli Mi Kurban Olam Naz Etme Benim Gönlüm Divane Mi Deli Mi Ben Ölürüm Naz Etme *** Yar Mendil Almış Da Gözün Siliyi Kurban Olam Naz Etme Yoksa Bugün Ayrılığın Günü Mü Ben Ölürüm Naz Etme

Dertliyim diyerek feryat eyleme Benim gibi çekmeyince bellolmaz Baykuşum misali kaldım yuvada Bülbül gibi ötmeyince Bellolmaz ömrüm, ömrüm Bellolmaz dostum, dostum Bellolmaz ama ey *** Bülbül gibi ötmeyince Bellolmaz ömrüm, ömrüm Bellolmaz dostum, dostum Bellolmaz ama ey *** Herşey sözde kalır o anda biter Sadık dost olanı gel bana göster Yanıyorum desem bir şahit ister Duman gibi tütmeyince Bellolmaz ömrüm, ömrüm Bellolmaz dostum, dostum Bellolmaz ama ey *** Üçbes kadeh icmeyince Bellolmaz ömrüm, ömrüm Bellolmaz dostum, dostum Bellolmaz ama ey *** Divaneyim kara yasa bürünür Garib olan sürüm-sürüm sürünür Ham meyva dalında güzel görünür Zaman gelip yetmeyince Bellolmaz ömrüm, ömrüm Bellolmaz dostum, dostum Bellolmaz ama ey *** Zaman gelip yetmeyince Bellolmaz ömrüm, ömrüm Bellolmaz dostum, dostum Bellolmaz ama ey