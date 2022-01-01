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Muhabbet Türküleri

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01

Ana Cemden (M.cimen)

02

Aşağıdan Gelir (Devrim Kaya Türenc)

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Aşkın Atesi (Savas Govtepe)

04

Ben De (S.akkiraz)

05

Bir Gönüle (E.parlak)

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Albümler

Muhabbet Türküleri 2 Muhabbet Türküleri

Muhabbet Türküleri Muhabbet Türküleri

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