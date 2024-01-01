Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri Şarkı Sözleri
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Muharrem Ertaş
Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri
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Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, bizimdir
***
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın, dağlar bizimdir
***
Dadaloğlu'm bir gün kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koçyiğitler yere serilir
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir
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Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, bizimdir