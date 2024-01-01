Aşık Mısın Manyak Mısın Ne derse yapıyorum Gel deyince gel, git deyince git N'apim seviyorum Seven insan sakınır mı hiç? *** Her şeyini verir her şeyini Her şeyi yetmezse borç alır Aşk bu herkese nasip olmaz Aşkta olanlar aşkta kalır, sen *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın?(Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın?(Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın?(Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? *** Ne derse yapıyorum Onu üzemem o biricik N'apim kıyamıyorum Seven insan yakınır mı hiç? *** Her şeyini verir her şeyini Her şeyi yetmezse borç alır Aşk bu herkese nasip olmaz Aşkta olanlar aşkta kalır, sen *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? (Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? (Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? (Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? *** Aşık mısın? Manyak mısın? *** Aşık mısın? Manyak mısın?

Karabalık Karabalık ters yüzüyor Kafasına koymuş durduramazsın *** Kalabalık ters bakıyor Kafası karışmış anlatamazsın *** Karabalık belki yalnız Ama bununla korkutamazsın *** Oo elimi tut Geri dönüp bakmak, kaçmak, korkmak yok unut Oo elimi tut Nefesimiz kılavuz cesaretimiz tek umut *** Karabalık kendini bul Sorgularından kurtulacaksın *** Ateşi yak sesini duyur Onlar uyur, onlar uyur sen uyanacaksın *** Oo elimi tut Geri dönüp bakmak, kaçmak, korkmak yok unut Oo elimi tut Nefesimiz kılavuz cesaretimiz tek umut *** Oo elimi tut Geri dönüp bakmak, kaçmak, korkmak yok unut Oo elimi tut Nefesimiz kılavuz cesaretimiz tek umut

Delirdim Aklımın sınırları öyle geniş ki kayıp planları dolu Ben her yerde asılı kendi resmimi Görüp, dehşete kapılıp yabancılaşıyorum Hiç gelmiyor tanıdık Açılamıyor zaten kasada kilitli bilgilerim Kaçılamıyor zaten peşime takılı kirlilerim, kirlilerim *** Güzel güzel delirdim Kafam gider gelir Nasıl güzel delirdim, delirdim (Delir) Güzel güzel delirdim Kafam gider gelir Nasıl güzel delirdim, delirdim *** Travma, travma çocukluğumu çalma Nereye sakladın? Bazı kadınlar görür gibi oluyorlar ama sonra Açılamıyor zaten kasada kilitli bilgilerim Kaçılamıyor zaten peşime takılı kirlilerim, kirlilerim *** Güzel güzel delirdim Kafam gider gelir Nasıl güzel delirdim, delirdim (Delir) Güzel güzel delirdim Kafam gider gelir Nasıl güzel delirdim, delirdim

Temizlik Yarın sabah kahve kokusuyla dolup odamı Alacağım yatağıma sevilen kitaplar Havaya bakılırdı, yağmur yağacak Tadını çıkaraca'm gri bulutların *** Şarkı listesi hazır, olağanüstü bi' gün olacak Meditasyon yap' ben ca'm, ruhumun huzur bulacağı İzlenecek filmler, yemek için tarifler Belki yeni bir şarkı yapacağım, kim bilir? *** Ama bi' dakika Hayır, olamaz Bugün o gün mü? Gelmiş olamaz Sabahın körü kapım çal'ı'cak Bugün evinde temizlik olacak *** Temizlik olacak (Ah) olacak olacak Temizlik (Ah) Temizlik olacak (Ah) Temizlik olacak (Ah) Temizlik olacak (Ah ) Temizlik olacak (Ah) Temizlik (Ah) *** Yarın sabahın telefonunun saati dur'ca'm Beni bekleyen durumlarıa aldırmadan Dudağımın sunduğu sıcak çikolata Kendime türlü kıyaklar yap'ı'ca'm *** Şarkı listesi hazır, benzersiz bi' gün olacak Meditasyon yap'ı' ca'm, ruhum huzuru bulacağım İzlenecek filmler, yemek için tarifler Belki yeni bir şarkı yapacağım, kim bilir? *** Ama bi' dakika Hayır, olamaz Bugün o gün mü? Gelmiş olamaz Sabahın körü kapım çal'ı'cak Bugün evinde temizlik olacak *** Temizlik olacak (Ah) olacak olacak Temizlik (Ah) Temizlik olacak (Ah) Temizlik olacak (Ah) Temizlik olacak (Ah ) Temizlik olacak (Ah) Temizlik (Ah) *** (Ah) (Ah) (Ah) (Ah) (Ah) (Ah) (Ah) (Ah)