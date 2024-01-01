No:3A Şarkı Sözleri
Multitap No:3A şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Multitap No:3A şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan No:3A sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ne derse yapıyorum
Gel deyince gel, git deyince git
N'apim seviyorum
Seven insan sakınır mı hiç?
***
Her şeyini verir her şeyini
Her şeyi yetmezse borç alır
Aşk bu herkese nasip olmaz
Aşkta olanlar aşkta kalır, sen
***
Aşık mısın? (Evet abi aynen)
Manyak mısın?(Yok abi kısmen)
***
Aşık mısın? (Evet abi aynen)
Manyak mısın?(Yok abi kısmen)
***
Aşık mısın? (Evet abi aynen)
Manyak mısın?(Yok abi kısmen)
***
Aşık mısın? (Evet abi aynen)
Manyak mısın?
***
Ne derse yapıyorum
Onu üzemem o biricik
N'apim kıyamıyorum
Seven insan yakınır mı hiç?
***
Her şeyini verir her şeyini
Her şeyi yetmezse borç alır
Aşk bu herkese nasip olmaz
Aşkta olanlar aşkta kalır, sen
***
Aşık mısın? (Evet abi aynen)
Manyak mısın? (Yok abi kısmen)
***
Aşık mısın? (Evet abi aynen)
Manyak mısın? (Yok abi kısmen)
***
Aşık mısın? (Evet abi aynen)
Manyak mısın? (Yok abi kısmen)
***
Aşık mısın? (Evet abi aynen)
Manyak mısın?
***
Aşık mısın?
Manyak mısın?
***
Aşık mısın?
Manyak mısın?
-
Karabalık ters yüzüyor
Kafasına koymuş durduramazsın
***
Kalabalık ters bakıyor
Kafası karışmış anlatamazsın
***
Karabalık belki yalnız
Ama bununla korkutamazsın
***
Oo elimi tut
Geri dönüp bakmak, kaçmak, korkmak yok unut
Oo elimi tut
Nefesimiz kılavuz cesaretimiz tek umut
***
Karabalık kendini bul
Sorgularından kurtulacaksın
***
Ateşi yak sesini duyur
Onlar uyur, onlar uyur sen uyanacaksın
***
Oo elimi tut
Geri dönüp bakmak, kaçmak, korkmak yok unut
Oo elimi tut
Nefesimiz kılavuz cesaretimiz tek umut
***
Oo elimi tut
Geri dönüp bakmak, kaçmak, korkmak yok unut
Oo elimi tut
Nefesimiz kılavuz cesaretimiz tek umut
-
Aklımın sınırları öyle geniş ki kayıp planları dolu
Ben her yerde asılı kendi resmimi
Görüp, dehşete kapılıp yabancılaşıyorum
Hiç gelmiyor tanıdık
Açılamıyor zaten kasada kilitli bilgilerim
Kaçılamıyor zaten peşime takılı kirlilerim, kirlilerim
***
Güzel güzel delirdim
Kafam gider gelir
Nasıl güzel delirdim, delirdim
(Delir) Güzel güzel delirdim
Kafam gider gelir
Nasıl güzel delirdim, delirdim
***
Travma, travma çocukluğumu çalma
Nereye sakladın?
Bazı kadınlar görür gibi oluyorlar ama sonra
Açılamıyor zaten kasada kilitli bilgilerim
Kaçılamıyor zaten peşime takılı kirlilerim, kirlilerim
***
Güzel güzel delirdim
Kafam gider gelir
Nasıl güzel delirdim, delirdim
(Delir) Güzel güzel delirdim
Kafam gider gelir
Nasıl güzel delirdim, delirdim
-
Yarın sabah kahve kokusuyla dolup odamı
Alacağım yatağıma sevilen kitaplar
Havaya bakılırdı, yağmur yağacak
Tadını çıkaraca'm gri bulutların
***
Şarkı listesi hazır, olağanüstü bi' gün olacak
Meditasyon yap' ben ca'm, ruhumun huzur bulacağı
İzlenecek filmler, yemek için tarifler
Belki yeni bir şarkı yapacağım, kim bilir?
***
Ama bi' dakika
Hayır, olamaz
Bugün o gün mü?
Gelmiş olamaz
Sabahın körü kapım çal'ı'cak
Bugün evinde temizlik olacak
***
Temizlik olacak (Ah)
olacak olacak Temizlik (Ah) Temizlik
olacak (Ah) Temizlik olacak (Ah)
Temizlik olacak (Ah
) Temizlik
olacak (Ah)
Temizlik (Ah)
***
Yarın sabahın telefonunun saati dur'ca'm
Beni bekleyen durumlarıa aldırmadan
Dudağımın sunduğu sıcak çikolata
Kendime türlü kıyaklar yap'ı'ca'm
***
Şarkı listesi hazır, benzersiz bi' gün olacak
Meditasyon yap'ı' ca'm, ruhum huzuru bulacağım
İzlenecek filmler, yemek için tarifler
Belki yeni bir şarkı yapacağım, kim bilir?
***
Ama bi' dakika
Hayır, olamaz
Bugün o gün mü?
Gelmiş olamaz
Sabahın körü kapım çal'ı'cak
Bugün evinde temizlik olacak
***
Temizlik olacak (Ah)
olacak olacak Temizlik (Ah) Temizlik
olacak (Ah) Temizlik olacak (Ah)
Temizlik olacak (Ah
) Temizlik
olacak (Ah)
Temizlik (Ah)
***
(Ah)
(Ah)
(Ah)
(Ah)
(Ah)
(Ah)
(Ah)
(Ah)
-
Sen bir hayalken bahçeden geçerdim
Gerçek oldun, dilimden düşürmedim
Kırmızıymış açınca bak çiçeklerin
Sen hep biliyordun, bense şimdi öğrendim
***
Çok su verdim, döküldü yaprağın
Az gelince kurudu toprağın
Öyle her mevsim açmıyorsun, anladım
Yaz gelince, kış giderken
Yaz gelince, kış giderken
***
Bahçeden alırsam odamda yaşar mısın?
Hep yanımda kalsan bahçeyi arar mısın?
Nerede mutluysan ellerimle taşırım
Tutkun olsun, çiçeklerin hiç solmasın
***
Çok su verdim, döküldü yaprağın
Az gelince kurudu toprağın
Öyle her mevsim açmıyorsun, anladım
Yaz gelince, kış giderken
Yaz gelince, kış giderken
***
Çok su verdim, döküldü yaprağın
Az gelince kurudu toprağın
Öyle her mevsim açmıyorsun, anladım
Yaz gelince, kış giderken
Yaz gelince, kış giderken
***
Yaz gelince, kış giderken
Yaz gelince, kış giderken
Yaz gelince, kış giderken
Yaz gelince, kış giderken