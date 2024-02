Ne derse yapıyorum Gel deyince gel, git deyince git N'apim seviyorum Seven insan sakınır mı hiç? *** Her şeyini verir her şeyini Her şeyi yetmezse borç alır Aşk bu herkese nasip olmaz Aşkta olanlar aşkta kalır, sen *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın?(Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın?(Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın?(Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? *** Ne derse yapıyorum Onu üzemem o biricik N'apim kıyamıyorum Seven insan yakınır mı hiç? *** Her şeyini verir her şeyini Her şeyi yetmezse borç alır Aşk bu herkese nasip olmaz Aşkta olanlar aşkta kalır, sen *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? (Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? (Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? (Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? *** Aşık mısın? Manyak mısın? *** Aşık mısın? Manyak mısın?