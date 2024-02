Deliricem, deliricem ben Böyle giderse kafayı yiycem Bize çift kişilik hayat yok Şöyle baş başa rahat yok *** Her dakka başı arar mı bi' insan? Hep tantana ve olay mı çıkarsam? Ben bunları ne yapıp da ayırsam? Yok böyle bir taciz yok *** Kızın annesi bi' garip Kızın annesi bi' tuhaf Kızın annesi bana takmış durumda Etmedi iki çift laf *** Kızın annesi bi' manik Kızın annesi bi' panik Kızın annesi klinik bi' vaka gibi Yok bu kadar insaf *** Deliricem, deliricem ben Böyle giderse kafayı yiycem Bize çift kişilik hayat yok Şöyle baş başa rahat yok *** Her dakka başı arar mı bi' insan? Hep tantana ve olay mı çıkarsam? Ben bunları ne yapıp da ayırsam? Yok böyle bi' taciz yok *** Kızın annesi bi' garip Kızın annesi bi' tuhaf Kızın annesi bana takmış durumda Etmedi iki çift laf *** Kızın annesi bi' manik Kızın annesi bi' panik Kızın annesi klinik bi' vaka gibi Yok bu kadar insaf *** İnsaf yeter kadın Sen aşkı yaşadın Peki biz n'apalım? Söyle adım adım Burda bitirelim mi? Hiç görüşmeyelim mi? Çaresiz bıraktın... *** Kızın annesi bi' garip Kızın annesi bi' tuhaf Kızın annesi bana takmış durumda Etmedi iki çift laf *** Kızın annesi bi' manik Kızın annesi bi' panik Kızın annesi klinik bi' vaka gibi Yok bu kadar insaf *** Kızın annesi bi' garip Kızın annesi bi' tuhaf Kızın annesi bana takmış durumda Etmedi iki çift laf *** Kızın annesi bi' manik Kızın annesi bi' panik Kızın annesi klinik bi' vaka gibi Yok bu kadar insaf

Baktığım her yerde görmesem olur mu? Hiç düşünmeden durulmuyor Karşı koyduğum her şey sonum olurdu Teslim oldum, artık olmuyor *** Kafamdan hikayeler uydurmak Olanları unutmak ya da İki damla gözyaşı dökmek içime sinmiyor *** Duygusuz muyum, değilim, sadece yorgunum Mutsuz değilim, sadece durgunum Bari sen anla (Na na-na na-na, na-na, nana na-na) *** Korkusuz muyum, evet kaçamam Yok yüzleştiğim şeyin adedi çok Bırak beni böyle kendi tadımda (Na na-na na-na, na-na, nana na-na) *** Baktığım her yerde görmesem olur mu? Hiç düşünmeden durulmuyor Karşı koyduğum her şey sonum olurdu Teslim oldum, artık olmuyor *** Kafamdan hikayeler uydurmak Olanları unutmak ya da İki damla gözyaşı dökmek içime sinmiyor *** Duygusuz muyum, değilim, sadece yorgunum Mutsuz değilim, sadece durgunum Bari sen anla (Na na-na na-na, na-na, nana na-na) *** Korkusuz muyum, evet kaçamam Yok yüzleştiğim şeyin adedi çok Bırak beni böyle kendi tadımda (Na na-na na-na, na-na, nana na-na) *** Bari sen anla *** Duygusuz muyum, değilim, sadece yorgunum Mutsuz değilim, sadece durgunum Bari sen anla (Na na-na na-na, na-na, nana na-na) *** Korkusuz muyum, evet kaçamam Yok yüzleştiğim şeyin adedi çok Bırak beni böyle kendi tadımda (Na na-na na-na, na-na, nana na-na) *** Sadece yorgunum Sadece yorgunum (Na na-na na-na, na-na, nana na-na) Sadece yorgunum Bırak beni böyle kendi tadımda (Na na-na na-na, na-na, nana na-na)