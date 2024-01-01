Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen Bil ki o çıkmaz sokakta yalnız değilsin Özel birisin, özel güçlerin var Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var *** Biz böyleyiz bu kadarız bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil asi ruhlarımız İşte böyleyiz bu kadarız *** Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen Bil ki o çıkmaz sokakta yalnız değilsin Özel birisin, özel güçlerin var Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var *** Biz böyleyiz bu kadarız bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil asi ruhlarımız İşte böyleyiz bu kadarız *** Biz böyleyiz bu kadarız bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil asi ruhlarımız İşte böyleyiz, bu kadarız Bu zamana ait değil asi ruhlarımız İşte böyleyiz, bu kadarız