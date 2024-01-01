Bu Kadarız Şarkı Sözleri
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Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen
Bil ki o çıkmaz sokakta yalnız değilsin
Özel birisin, özel güçlerin var
Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var
***
Biz böyleyiz bu kadarız bizim hayatımız
İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız
Bu zamana ait değil asi ruhlarımız
İşte böyleyiz bu kadarız
***
Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen
Bil ki o çıkmaz sokakta yalnız değilsin
Özel birisin, özel güçlerin var
Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var
***
Biz böyleyiz bu kadarız bizim hayatımız
İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız
Bu zamana ait değil asi ruhlarımız
İşte böyleyiz bu kadarız
***
Biz böyleyiz bu kadarız bizim hayatımız
İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız
Bu zamana ait değil asi ruhlarımız
İşte böyleyiz, bu kadarız
Bu zamana ait değil asi ruhlarımız
İşte böyleyiz, bu kadarız