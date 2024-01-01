Bu Şarkıyı Dinliyorsan (Demet Evgar) Şarkı Sözleri
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Multitap
Bu Şarkıyı Dinliyorsan (Demet Evgar)
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Bu şarkıyı dinliyorsan bunun bir anlamı olsun
Anlarım ki şu an beni düşünüyorsun
Mesela çok özledin ama söyleyemiyorsun ya da
Benden bir mesaj bekliyorsun, duyuyorum
***
Kalbimiz bir olmuş anlaşılan
Tam da aklımdan geçerken şaşırdım bir an
Söyledim durdum yorulmadan
Yorulmadan
***
Bu şarkıyı dinliyorsan bunun bir anlamı olsun
Anlarım ki şu an beni istiyorsun
Bil ki ben de özledim ama söyleyemiyordum sana
Senden bir adım bekliyordum ve sen anlıyorsun
***
Kalbimiz bir olmuş anlaşılan
Tam da aklımdan geçerken şaşırdım bi' an
Söyledim durdum yorulmadan
Yorulmadan