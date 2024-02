Dur bugün benim günüm Kapandı üzgünüm Sıkıldım artık insanlardan Hiç durmadan ararlar Hiç sormadan gelirler Hiç yalnız olmasınlar mutsuzlar *** Kendi kendilerine kalmak ne zor gelir ki Rehberlerinde yer bulur isminin baş harfi Çaldı bak zırıl zırıl telefonun zili Açmadım bozmadım keyfimi Patlamış mısır kahve fincanım ve korku filmi Gelmesin sakın üçlü koltuğun sürpriz ismi Yordu onların sahte dertleri geçti şimdi Battaniyem kareli battaniyem Değerli her saniyem değerli her saniyem Kareli battaniyem, kareli battaniyem Değerli her saniyem, değerli her saniyem *** Dur bugün benim günüm Kapandı üzgünüm Sıkıldım artık insanlardan Hiç durmadan ararlar Hiç sormadan gelirler Hiç yalnız olmasınlar mutsuzlar *** Kendi kendilerine kalmak ne zor gelir ki Rehberlerinde yer bulur isminin baş harfi Çaldı bak zırıl zırıl telefonun zili Açmadım bozmadım keyfimi Patlamış mısır kahve fincanım ve korku filmi Gelmesin sakın üçlü koltuğun sürpriz ismi Yordu onların sahte dertleri geçti şimdi Battaniyem kareli battaniyem Değerli her saniyem, değerli her saniyem Kareli battaniyem, kareli battaniyem Değerli her saniyem, değerli her saniyem