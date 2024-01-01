-
Kelimene acıktım
Hikayene susadım
Gözlerim titriyor
Tadı dilimin ucunda
Tenimin içinde
***
Ellerim üşüyor
Karşı konulmazsın
Çarpıyor kalbim bir kor
Kurtulamazsın, buna engel olamazsın çok zor
***
Kalbini bana ver
Yırtıp aç içinden çıkar, ihtiyacım var
Yeni gün doğmadan tutsak ruhumu kurtar
Bir damla kan süzülür boynumdan
Anlarsın bundan önce kaç hayat var
***
Kelimene acıktım
Hikayene susadım
Gözlerim titriyor
Tadı dilimin ucunda
Tenimin içinde
***
Ellerim üşüyor
Karşı konulmazsın
Çarpıyor kalbim bir kor
Kurtulamazsın, buna engel olamazsın çok zor
***
Kalbini bana ver
Yırtıp aç içinden çıkar, ihtiyacım var
Yeni gün doğmadan tutsak ruhumu kurtar
Bir damla kan süzülür boynumdan
Anlarsın anlarsın
***
Kalbini bana ver
Yırtıp aç içinden çıkar, ihtiyacım var
Yeni gün doğmadan tutsak ruhumu kurtar
Bir damla kan süzülür boynumdan
Anlarsın bundan önce kaç hayat var
-
Yerde adımlar, içimde adın var
İçimde bi' eski plak çalıyor
Kalbe giden yolu kestiler artık
Lakin amaçsız çarpıyor
***
Yok bi' yorum ama tek bi' yolum var
Uzun bi' zamandır adımlıyorum
Kimse peşimde değil ama yok nefesim
Kafesimde feci daralıyorum
***
Ci derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci
İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci
Derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci
İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci
***
Vay
Yine rakip bi' kadın ve tetik
Bu etekle dolaşma dedim
Ve bi' tek beni dinlemedin
Çimler uzadı git onları biç
***
Yine ters anladın dediğimi
Yukarı çektin iyice acı eşiğimi
Yok artık sallamıcam o beşiğini
Biraz büyümeyi denedin mi hiç?
***
Bana Ci derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci
İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci
Derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci
İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci
***
Derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci
İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci
Derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci
İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci
***
Bana Ci derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci
İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci
Derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci
İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci
-
Uyku yok bu kafa susmuyor oradan oraya akıp gidiyor
Sıcak bi' yaz yine kaçık biraz tadım, yok uykum yok
Dolapta buz gibi soğuk hayaller, sıcak sakız gibi yapış yapış
Düşün de bul burada neden yalnız kaldın değerli kuş?
***
Rüzgar hiç esmiyo, herkes kaçmış bu şehirden
Aslında kimse sevmiyo uzun zamandır
Rüzgar hiç esmiyo, herkes kaçmış bu şehirden
Aslında kimse sevmiyo uzun zamandır
***
Dengesiz ve de tutarsız oldum ilişki sonrası
Anlık hazlarda kafayı buldum, güzeldi doğrusu
Sonra birden bi'şeyler oldu, ismini hatırladım
Ve anladım neden yalnızım, neden yalnızım?
***
Rüzgar hiç esmiyo, herkes kaçmış bu şehirden
Aslında kimse sevmiyo uzun zamandır
Rüzgar hiç esmiyo, herkes kaçmış bu şehirden
Aslında kimse sevmiyo uzun zamandır
***
Rüzgar hiç esmiyo, herkes kaçmış bu şehirden
Aslında kimse sevmiyo uzun zamandır
Rüzgar hiç esmiyo, herkes kaçmış bu şehirden
Aslında kimse sevmiyo uzun zamandır
-
Bu işte bir iş var sen doğal değilsin
Biri girmiş aklına değişmişsin
Sanki biraz evvel ağlamış gibisin
Sen konuşmasan da
Ben anlarım çünkü en iyi ben tanırım seni
Ben anlarım sakladın silinmedi
Duvarların sağlam yıkılmaz sanıyorsun
Sen öyle zannet ben anlarım
***
Anlarım ki sonbaharsın
Şimdi boş sokakların
Titriyor duvarların
Dokunma dersen ben anlarım
**
Anlarım ki sonbaharsın
Şimdi boş sokakların
Titriyor duvarların
Dokunma dersen ben anlarım
Şimdi gözlerin kırmızı bir fonda
Kalbin uzak yerde elin telefonda
Yutkunuyorsun acın boğazında
Sen konuşmasan da
Ben anlarım çünkü en iyi ben tanırım seni
Ben anlarım sakladın silinmedi
Duvarların sağlam yıkılmaz sanıyorsun
Sen öyle zannet ben anlarım
Anlarım ki sonbaharsın
Şimdi boş sokakların
Titriyor duvarların
Dokunma dersen ben anlarım
Ben anlarım çünkü en iyi ben tanırım seni
Ben anlarım sakladın silinmedi
Duvarların sağlam yıkılmaz sanıyorsun
Sen öyle zannet ben anlarım
Anlarım ki sonbaharsın
Şimdi boş sokakların
Titriyor duvarların
Dokunma dersen ben anlarım
Anlarım ki sonbaharsın
Şimdi boş sokakların
Titriyor duvarların
Dokunma dersen ben anlarım
Anlarım ki sonbaharsın
Şimdi boş sokakların
Titriyor duvarların
Dokunma dersen ben anlarım
Anlarım ki sonbaharsın
Şimdi boş sokakların
Titriyor duvarların
Dokunma dersen ben anlarım
-
Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen
Bil ki o çıkmaz sokakta yalnız değilsin
Özel birisin, özel güçlerin var
Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var
***
Biz böyleyiz bu kadarız bizim hayatımız
İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız
Bu zamana ait değil asi ruhlarımız
İşte böyleyiz bu kadarız
***
Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen
Bil ki o çıkmaz sokakta yalnız değilsin
Özel birisin, özel güçlerin var
Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var
***
Biz böyleyiz bu kadarız bizim hayatımız
İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız
Bu zamana ait değil asi ruhlarımız
İşte böyleyiz bu kadarız
***
Biz böyleyiz bu kadarız bizim hayatımız
İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız
Bu zamana ait değil asi ruhlarımız
İşte böyleyiz, bu kadarız
Bu zamana ait değil asi ruhlarımız
İşte böyleyiz, bu kadarız
-
Bir varmış bir yokmuş, masalın özü bu
Bir görülür bir görmezmiş
İnsanın gözü doymaz, uslanmaz, arlanmazmış
***
Kardeşim nerdesin, yok mu tutacak elin?
Ölmüşüz bitmişiz, yok mu yatacak yerin?
Paylaşmaz hep saklarmış
***
Aynı pahalı gezegen, yok mu biri sevecen?
Herkes ne kadar uzak birbirinden
Ben keyfime bakarım, sen karışma oradan
Ben sorumlu değilim halinden
***
Aynı pahalı gezegen, yok mu biri sevecen?
Herkes ne kadar uzak birbirinden
Ben keyfime bakarım, sen karışma oradan
Ben sorumlu değilim halinden
***
Atmışlar da böyle miydi?
Hem çiçektim, hem böcektim
Terk etmezdik düşenleri
Ayıplamazdık öpüşenleri
***
Bir varmış bir yokmuş, masalın özü bu
Bir görülür bir görmezmiş
İnsanın gözü doymaz, uslanmaz, arlanmazmış
***
Kardeşim nerdesin, yok mu tutacak elin?
Ölmüşüz bitmişiz, yok mu yatacak yerin?
Paylaşmaz hep saklarmış
Aynı pahalı gezegen, yok mu biri sevecen?
Herkes ne kadar uzak birbirinden
Ben keyfime bakarım, sen karışma oradan
Ben sorumlu değilim halinden
Aynı pahalı gezegen, yok mu biri sevecen?
Herkes ne kadar uzak birbirinden
Ben keyfime bakarım, sen karışma oradan
Ben sorumlu değilim halinden
***
Atmışlar dağ böyle miydi?
Hem çiçektim, hem böcektim
Terk etmezdik düşenleri
Ayıplamazdık öpüşenleri
-
Deliricem, deliricem ben
Böyle giderse kafayı yiycem
Bize çift kişilik hayat yok
Şöyle baş başa rahat yok
***
Her dakka başı arar mı bi' insan?
Hep tantana ve olay mı çıkarsam?
Ben bunları ne yapıp da ayırsam?
Yok böyle bir taciz yok
***
Kızın annesi bi' garip
Kızın annesi bi' tuhaf
Kızın annesi bana takmış durumda
Etmedi iki çift laf
***
Kızın annesi bi' manik
Kızın annesi bi' panik
Kızın annesi klinik bi' vaka gibi
Yok bu kadar insaf
***
Deliricem, deliricem ben
Böyle giderse kafayı yiycem
Bize çift kişilik hayat yok
Şöyle baş başa rahat yok
***
Her dakka başı arar mı bi' insan?
Hep tantana ve olay mı çıkarsam?
Ben bunları ne yapıp da ayırsam?
Yok böyle bi' taciz yok
***
Kızın annesi bi' garip
Kızın annesi bi' tuhaf
Kızın annesi bana takmış durumda
Etmedi iki çift laf
***
Kızın annesi bi' manik
Kızın annesi bi' panik
Kızın annesi klinik bi' vaka gibi
Yok bu kadar insaf
***
İnsaf yeter kadın
Sen aşkı yaşadın
Peki biz n'apalım?
Söyle adım adım
Burda bitirelim mi?
Hiç görüşmeyelim mi?
Çaresiz bıraktın...
***
Kızın annesi bi' garip
Kızın annesi bi' tuhaf
Kızın annesi bana takmış durumda
Etmedi iki çift laf
***
Kızın annesi bi' manik
Kızın annesi bi' panik
Kızın annesi klinik bi' vaka gibi
Yok bu kadar insaf
***
Kızın annesi bi' garip
Kızın annesi bi' tuhaf
Kızın annesi bana takmış durumda
Etmedi iki çift laf
***
Kızın annesi bi' manik
Kızın annesi bi' panik
Kızın annesi klinik bi' vaka gibi
Yok bu kadar insaf
-
Masumiyet, teslimiyet merhametini göstermezsen
Şikâyetten, sefaletten adalet çıkmaz görmezsen
Ekseriyette şehvet peşinde koşup yanlışı terk etmezsen
Mağlubiyet hazin bi' son zorla kabul edilen
***
Riyakarlıkla, düzenbazlıkla
Dalkavuklukla, sahtekârlıkla
Hilekârlıkla, işgüzarlıkla
Sorumsuzlukla, doyumsuzlukla
***
Menfaatler, boş vaatlerle
Kurtuluş yok sayılı saatlerle
Uyandığın bu karanlık
Sana uygun görülen
***
Acı duysan da
Bir adım sonra
Bitiyor bu oyun da
Önünde, sonunda
***
Ölüm bi' son değil, durak bu döngünün içinde
Ne varsa sahip olduğun bırak küçük düşünme
Zamanı geldiğinde önündedir vazifen
Yolu terk etme aldanışların çözülmeden
***
İyi adam kadar kötü adam var
Evet farkındasın başa belalar
Ama sağlam duruş bozar bütün hesapları
Yalvarışından tanırsın aciz korkakları
***
Masumiyet, teslimiyet merhametini göstermezsen
Şikâyetten, sefaletten adalet çıkmaz görmezsen
Ekseriyette şehvet peşinde koşup yanlışı terk etmezsen
Mağlubiyet hazin bi' son zorla kabul edilen
***
Riyakarlıkla, düzenbazlıkla
Dalkavuklukla, sahtekârlıkla
Hilekârlıkla, işgüzarlıkla
Sorumsuzlukla, doyumsuzlukla
***
Menfaatler, boş vaatlerle
Kurtuluş yok sayılı saatlerle
Uyandığın bu karanlık
Sana uygun görülen
***
Acı duysan da
Bir adım sonra
Bitiyor bu oyun da
Önünde, sonunda
-
Kalbimin boş tarafı tekrar çalıştı
Çünkü işin içine aşk karıştı
Böyle hatunum olmamıştı
Birbirimize nasıl yakıştık
Ayrı yollardan yürürken
Şimdi aynı yerde buluştuk
Başka insanlar tanırken
Denemekten yorulmuştuk
***
Mutluyum içimde birşeylere minnet borcu var
İçelim hadi millet
Korkmadan uçalım mı bir müddet
Aşk için içelim içelim
Ney şarap ve kadeh eden bizi sarhoş
Sen misin yoksa aşk mı bu konuş
Sen gitme kal bu kalp boş kalmasın
***
Mutluyum içimde birşeylere minnet borcu var
İçelim hadi millet
Korkmadan uçalım mı bir müddet
Aşk için içelim içelim
Ney şarap ve kadeh eden bizi sarhoş
Sen misin yoksa aşk mı bu konuş
Sen gitme kal bu kalp boş kalmasın
Boş kalmasın
***
Olmadığım zaman bile yanında olsam
Uzaklarda aklına takılsam
Senle olduğum her rüyadan
Yatağımda senle uyansam
Tamamlandı bütün yarımlar
Aptal aptal gülmekteyiz
Hiç hesapta yokken bunlar
Bak neyin içindeyiz
***
Mutluyum içimde birşeylere minnet borcu var
İçelim hadi millet
Korkmadan uçalım mı bir müddet
Aşk için içelim içelim
Ney şarap ve kadeh eden bizi sarhoş
Sen misin yoksa aşk mı bu konuş
Sen gitme kal bu kalp boş kalmasın
***
Mutluyum içimde birşeylere minnet borcu var
İçelim hadi millet
Korkmadan uçalım mı bir müddet
Aşk için içelim içelim
Ney şarap ve kadeh eden bizi sarhoş
Sen misin yoksa aşk mı bu konuş
Sen gitme kal bu kalp boş kalmasın
Boş kalmasın
***
Mutluyum içimde birşeylere minnet borcu var
İçelim hadi millet
Korkmadan uçalım mı bir müddet
Aşk için içelim içelim
Ney şarap ve kadeh eden bizi sarhoş
Sen misin yoksa aşk mı bu konuş
Sen gitme kal bu kalp boş kalmasın
***
Mutluyum içimde birşeylere minnet borcu var
İçelim hadi millet
Korkmadan uçalım mı bir müddet
Aşk için içelim içelim
Ney şarap ve kadeh eden bizi sarhoş
Sen misin yoksa aşk mı bu konuş
Sen gitme kal bu kalp boş kalmasın
Boş kalmasın
-
Kırdım, döktüm ama yapışmıyor
Bu tavırlar hiç bana yakışmıyor
Çileden çıktım geri dönemedim
Kendime baktım ama göremedim
***
Sana haksızlık ettim farkındayım
Yeterince dinlemedim biliyorum
Ama bazen bir sözcük bozar
Bazen bir öpücük çözer
***
Hadi öpüşelim, barışalım, unutalım diyorum
Ve soruyorum:
***
Eski adam nerede, nerede
Mezarını kazdım geride, geride
Bıraktım canım arkasındayım
Bu kararın arkasındayım
***
Eski adam nerede, nerede
Mezarını kazdım geride, geride
Bıraktım canım arkasındayım
Bu kararın arkasındayım
***
Kırdım, döktüm ama yapışmıyor
Bu tavırlar hiç bana yakışmıyor
Çileden çıktım geri dönemedim
Kendime baktım ama göremedim
***
Sana haksızlık ettim farkındayım
Yeterince dinlemedim biliyorum
Ama bazen bir sözcük bozar
Bazen bir öpücük çözer
***
Hadi öpüşelim, barışalım, unutalım diyorum
Ve soruyorum:
***
Eski adam nerede, nerede
Mezarını kazdım geride, geride
Bıraktım canım arkasındayım
Bu kararın arkasındayım
***
Eski adam nerede, nerede
Mezarını kazdım geride, geride
Bıraktım canım arkasındayım
Bu kararın arkasındayım
-
Baktığım her yerde görmesem olur mu?
Hiç düşünmeden durulmuyor
Karşı koyduğum her şey sonum olurdu
Teslim oldum, artık olmuyor
***
Kafamdan hikayeler uydurmak
Olanları unutmak ya da
İki damla gözyaşı dökmek içime sinmiyor
***
Duygusuz muyum, değilim, sadece yorgunum
Mutsuz değilim, sadece durgunum
Bari sen anla (Na na-na na-na, na-na, nana na-na)
***
Korkusuz muyum, evet kaçamam
Yok yüzleştiğim şeyin adedi çok
Bırak beni böyle kendi tadımda
(Na na-na na-na, na-na, nana na-na)
***
Baktığım her yerde görmesem olur mu?
Hiç düşünmeden durulmuyor
Karşı koyduğum her şey sonum olurdu
Teslim oldum, artık olmuyor
***
Kafamdan hikayeler uydurmak
Olanları unutmak ya da
İki damla gözyaşı dökmek içime sinmiyor
***
Duygusuz muyum, değilim, sadece yorgunum
Mutsuz değilim, sadece durgunum
Bari sen anla (Na na-na na-na, na-na, nana na-na)
***
Korkusuz muyum, evet kaçamam
Yok yüzleştiğim şeyin adedi çok
Bırak beni böyle kendi tadımda
(Na na-na na-na, na-na, nana na-na)
***
Bari sen anla
***
Duygusuz muyum, değilim, sadece yorgunum
Mutsuz değilim, sadece durgunum
Bari sen anla (Na na-na na-na, na-na, nana na-na)
***
Korkusuz muyum, evet kaçamam
Yok yüzleştiğim şeyin adedi çok
Bırak beni böyle kendi tadımda
(Na na-na na-na, na-na, nana na-na)
***
Sadece yorgunum
Sadece yorgunum
(Na na-na na-na, na-na, nana na-na)
Sadece yorgunum
Bırak beni böyle kendi tadımda
(Na na-na na-na, na-na, nana na-na)