Mahkum Gelişimi durduramazsın Yenisine dur diyemezsin Değişimi kavrayamazsan Yok olup gitmeye mahkumsun Mahkumsun savrulup uçmaya Mahkumsun aynaya bakmaya O yalanları tek tek yutmaya Gerçeği saptırmaya mahkumsun *** Arkada bak uçurum zaman Faydası yok silip atmadan Geçmişe baktığın her adımda Kaybetmeye mahkumsun *** Mahkumsun korkuyu seçmeye Mahkumsun yanlışı biçmeye Kendini kurnaz sanıyorsan Bu diyardan göçmeye mahkumsun *** Arkada bak uçurum zaman Faydası yok silip atmadan Geçmişe baktığın her adımda Kaybetmeye mahkumsun *** Mahkumsun korkuyu seçmeye Mahkumsun yanlışı biçmeye Kendini kurnaz sanıyorsan Bu diyardan göçmeye mahkumsun *** Bu diyardan göçmeye mahkumsun Bu diyardan göçmeye mahkumsun

Ben Hep Burdayım Ben küçük bir anım Sen kaçak bir katil Çok yakın durunca Görmemek hata değil *** Sen benim uykumsun Ben senin hayalin Bende kaybolmazsın Hep açıksa gözlerin Hep açıksa ellerin Hep açıksa gözlerin, ellerin, gözlerin *** Sonunu bilmek çok mu umrunda Duvarı gördün işte karşında Yine de gitmek varsa aklında Sen git ben hep burdayım *** Git yoldan çıkmak imkansız Bulacak şey yoksa sonunda Sorular gitsin cevaplarla Sen dön ben hep burdayım *** Ben küçük bir anım Sen kaçak bir katil Çok yakın durunca Görmemek hata değil *** Sen benim uykumsun Ben senin hayalin Bende kaybolmazsın Hep açıksa gözlerin Hep açıksa ellerin Hep açıksa gözlerin Ellerin, gözlerin *** Sonunu bilmek çok mu umrunda Duvarı gördün işte karşında Yine de gitmek varsa aklında Sen git ben hep burdayım *** Git yoldan çıkmak imkansız Bulacak şey yoksa sonunda Sorular gitsin cevaplarla Sen dön ben hep burdayım *** Sonunu bilmek çok mu umrunda Duvarı gördün işte karşında Yine de gitmek varsa aklında Sen git ben hep burdayım *** Git yoldan çıkmak imkansız Bulacak şey yoksa sonunda Sorular gitsin cevaplarla Sen dön ben hep burdayım *** Sen dön ben hep burdayım

Bir Şey Mi Var? Hazırım bu sabah tıraş olmaya Boynuma kravatı geçirip koşmaya Trafik derdine, küfrüne, egzoz gazına Paçama sıçrayan çamuruna Laptop sımsıkı tutuyorum hadi gel Kapkaç geri gittim o yolları ben Bak metroda solucan tünellerinden Hikayem akıyor gidiyor heyhat *** Başarın dediniz ama başaramadınız Artık dediğinizi takan mı var Öğren dediniz ama öğretemediniz Öğrenecek yeni bir şey mi var, bir şey mi var Yürüyen merdiven diyor ki bana Onlar yürümüyor ben yürüyorum Ama teknik bir bilgi yok bir ilgisi Çünkü silindi gerçeğin bilgisi Dönme dolap dön kendine Bir dolaplar dönüyor ama kimse anlamıyor Aşağısı yukarısı insan İki yarısı da hep karanlık hep gece yarısı *** Başarın dediniz ama başaramadınız Artık dediğinizi takan mı var Öğren dediniz ama öğretemediniz Öğrenecek yeni bir şey mi var, bir şey mi var?

Çıbık Tatlım dedim de yaranamadım Meğer kızımızın aklı tuzludaymış Böyle üstüne yapışmış tane tane tuz Bunu öğrenince benim kalbim oldu tuzla buz *** Ne etmeli, ne yapmalı? Gittim markete Orda dolaştım reyonları ve sordum herkese "Nerde bulabilirim o çubuklu şeyden? Pinokyo'nun çıbığı değil, çıbık krakerden." *** Çıbık İşte geldim kapına Elma dersem çıkma Armut dersem çık *** Çıbık, na na na Benim rap'im komik Beğenmezsem başkasını yazarım ona *** Çıbık İşte geldim kapına Elma dersem çıkma Armut dersem çık *** Çıbık, na na na Benim rap'im komik Beğenmezsem başkasını yazarım ona *** Bir pakette kırk çubuklu Kırk buçuk mu, her neyse Hepsi tuzlu bunları da Ben götüreyim öyleyse *** Mutluluğum bu çubuklara bağlı Hissediyorum Bunlar mutluluk çıbığı Tanrım ben ne diyorum? *** Bugün 26 Aralık Hava soğuk yağdı kar Çıbık kraker bahane Anlatacaklarım var *** Beni iyi dinle Aklını başına al kızım Çok adam tanırsın ama Olmaz benim gibi yar *** Çıbık İşte geldim kapına Elma dersem çıkma Armut dersem çık *** Çıbık, na na na Benim rap'im komik Beğenmezsem başkasını yazarım ona *** Çıbık İşte geldim kapına Elma dersem çıkma Armut dersem çık *** Çıbık, na na na Benim rap'im komik Beğenmezsem başkasını yazarım ona *** Çıbık İşte geldim kapına Elma dersem çıkma Armut dersem çık *** Çıbık, na na na Benim rap'im komik Beğenmezsem başkasını yazarım ona *** Çıbık İşte geldim kapına Elma dersem çıkma Armut dersem çık *** Çıbık, na na na Benim rap'im komik Beğenmezsem başkasını yazarım ona *** Çıbık Çıbık Çıbık *** Çıbık na na na Beğenmezsem başkasını yazarım ona Çıbık!

Duysun Karanlık Korkuyorsan sakın söyleme Sadece ben varsam içinde Her sabah güneşsem kapında Yok gerek odandan çıkmana *** Aşık bir ruhu kim susturur Sonsuz kavuğunu kim doldurur *** Gece olunca uykundan uyan Senin tadınla dolsun rüyam Sessiz çığlıklar duysun karanlık Akıp gitsin aklım ardından *** Korkuyorsan sakın söyleme Sadece ben varsam içinde Her sabah güneşsem kapında Yok gerek odandan çıkmana *** Aşık bir ruhu kim susturur Sonsuz kavuğunu kim doldurur *** Gece olunca uykundan uyan Senin tadınla dolsun rüyam Sessiz çığlıklar duysun karanlık Akıp gitsin aklım ardından *** Gece olunca uykundan uyan Senin tadınla dolsun rüyam Sessiz çığlıklar duysun karanlık Akıp gitsin aklım ardından

Kirli Sepetim Sepetle gitsin, kirlinin yeri orda ve renkli bi' dünya kokuları karışıyor Alttakinde param var atma makinaya, renkleri koruyalım Komşunun çocuğu da aynı şortu giyiyor, solgun kalmayalım Sonra anneme ayrı bi' dert oluyor *** Bu benim kirli sepetim Kirlileri etrafa dağıtmaya yok niyetim Bu, bu benim kirli sepetim Lekelerimin geri dönüşümü saflık biletim *** Sepetle gitsin, işte dün geceki ihanetin delilleri aralara karışıyor Belki süslü cinayetinin son perdesi artık kapanıyor Beyzıyla sarısıyla tek tek ayrılıyor, her şeyi o biliyor Havlum, çorabım, şortum, ceketim *** Bu benim kirli sepetim Kirlileri etrafa dağıtmaya yok niyetim Bu, bu benim kirli sepetim Hatalarımın geri dönüşümü saflık biletim *** Bu benim kirli sepetim Kirlileri etrafa dağıtmaya yok niyetim Bu, bu benim kirli sepetim Lekelerimin geri dönüşümü saflık biletim

Oyunun Bir Parçası Az kalsın adam oluyordum Kalıbıma tam uyuyordum Birden ampul yandı kafamda Pazartesi uyanıyordum Gazeteye takılıyordum Beni şeytan dürttü bir anda *** Tüm saatler sussun Çalmasın uyuyan uyusun Beni bırakın o başkası olsun oyunun bir parçası *** Sen daha portakalken Ambalajın hazırdı Bilmek acı veriyor zaten Bugün yeni bir günmüş Sanki aynısı dünmüş Gibi oluveriyor bazen *** Tüm saatler sussun Çalmasın uyuyan uyusun Beni bırakın o başkası olsun oyunun bir parçası *** Atın üstüne bahse girer gibi Yazıyorlar süslü hikayeni Uyanınca bulursun kendini yarışırken Doludizgin haydi kazanmaya Ve sebepsiz sonsuz adanmaya Yasak elmaya doğru uzanmaya çalışırken *** Tüm saatler sussun Çalmasın uyuyan uyusun Beni bırakın o başkası olsun oyunun bir parçası Oyunun bir parçası

Pul Puldu koleksiyonun adı ve defterin arasına koydu O aşkını görmesin istedi annesi pulları Kendine sakladı vermedi Saçma sapandı fikirleri geleceği Takmadı mış gibi yapmadı Kim kime bakmış o bakmadı Gözleri kalkmadı boş laflara *** Uzun kıyılarda yaşanmalı dalga Köpüklü bir banyo günahlarına Düşen koyu gölge o gözlerin altına olsun *** Uzun kıyılarda yaşanmalı dalga Köpüklü bir banyo günahlarına Düşen koyu gölge o gözlerin altına olsun Bir gün herşey ama herşey ama herşey herşey son bulsun *** Puldu koleksiyonun adı ve defterin arasına koydu O aşkını görmesin istedi annesi pulları Kendine sakladı vermedi Saçma sapandı fikirleri geleceği Takmadı mış gibi yapmadı Kim kime bakmış o bakmadı Gözleri kalkmadı boş laflara *** Uzun kıyılarda yaşanmalı dalga Köpüklü bir banyo günahlarına Düşen koyu gölge o gözlerin altına olsun *** Uzun kıyılarda yaşanmalı dalga Köpüklü bir banyo günahlarına Düşen koyu gölge o gözlerin altına olsun Bir gün herşey ama herşey ama herşey herşey son bulsun *** Belki toz pembe ve uçuk mavi bir hikaye içindeki Anlaşılmaktan çok uzakta kendi dilinde ifadesi Sanki herkes anlaşmış gibi ölmüş bitmiş işi Yükseklere tutunmuş yaklaşmayın der gibi *** Uzun kıyılarda yaşanmalı dalga Köpüklü bir banyo günahlarına Düşen koyu gölge o gözlerin altına olsun *** Uzun kıyılarda yaşanmalı dalga Köpüklü bir banyo günahlarına Düşen koyu gölge o gözlerin altına olsun Bir gün herşey ama herşey ama herşey Bir gün herşey ama herşey ama herşey Bir gün herşey ama herşey ama herşey herşey son bulsun