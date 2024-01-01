Masumiyet Masumiyet, teslimiyet merhametini göstermezsen Şikâyetten, sefaletten adalet çıkmaz görmezsen Ekseriyette şehvet peşinde koşup yanlışı terk etmezsen Mağlubiyet hazin bi' son zorla kabul edilen *** Riyakarlıkla, düzenbazlıkla Dalkavuklukla, sahtekârlıkla Hilekârlıkla, işgüzarlıkla Sorumsuzlukla, doyumsuzlukla *** Menfaatler, boş vaatlerle Kurtuluş yok sayılı saatlerle Uyandığın bu karanlık Sana uygun görülen *** Acı duysan da Bir adım sonra Bitiyor bu oyun da Önünde, sonunda *** Ölüm bi' son değil, durak bu döngünün içinde Ne varsa sahip olduğun bırak küçük düşünme Zamanı geldiğinde önündedir vazifen Yolu terk etme aldanışların çözülmeden *** İyi adam kadar kötü adam var Evet farkındasın başa belalar Ama sağlam duruş bozar bütün hesapları Yalvarışından tanırsın aciz korkakları *** Masumiyet, teslimiyet merhametini göstermezsen Şikâyetten, sefaletten adalet çıkmaz görmezsen Ekseriyette şehvet peşinde koşup yanlışı terk etmezsen Mağlubiyet hazin bi' son zorla kabul edilen *** Riyakarlıkla, düzenbazlıkla Dalkavuklukla, sahtekârlıkla Hilekârlıkla, işgüzarlıkla Sorumsuzlukla, doyumsuzlukla *** Menfaatler, boş vaatlerle Kurtuluş yok sayılı saatlerle Uyandığın bu karanlık Sana uygun görülen *** Acı duysan da Bir adım sonra Bitiyor bu oyun da Önünde, sonunda

60'lar Yerde adımlar, içimde adın var İçimde bi' eski plak çalıyor Kalbe giden yolu kestiler artık Lakin amaçsız çarpıyor *** Yok bi' yorum ama tek bi' yolum var Uzun bi' zamandır adımlıyorum Kimse peşimde değil ama yok nefesim Kafesimde feci daralıyorum *** Ci derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci Derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci *** Vay Yine rakip bi' kadın ve tetik Bu etekle dolaşma dedim Ve bi' tek beni dinlemedin Çimler uzadı git onları biç *** Yine ters anladın dediğimi Yukarı çektin iyice acı eşiğimi Yok artık sallamıcam o beşiğini Biraz büyümeyi denedin mi hiç? *** Bana Ci derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci Derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci *** Derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci Derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci *** Bana Ci derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci Derler, birinci vazifen ol affedici olma kinci İkinci vazifen yere düştüğün gibi kalk ve dövüş olma kaderci

Aslinda Kimse Sevmiyor Uyku yok bu kafa susmuyor oradan oraya akıp gidiyor Sıcak bi' yaz yine kaçık biraz tadım, yok uykum yok Dolapta buz gibi soğuk hayaller, sıcak sakız gibi yapış yapış Düşün de bul burada neden yalnız kaldın değerli kuş? *** Rüzgar hiç esmiyo, herkes kaçmış bu şehirden Aslında kimse sevmiyo uzun zamandır Rüzgar hiç esmiyo, herkes kaçmış bu şehirden Aslında kimse sevmiyo uzun zamandır *** Dengesiz ve de tutarsız oldum ilişki sonrası Anlık hazlarda kafayı buldum, güzeldi doğrusu Sonra birden bi'şeyler oldu, ismini hatırladım Ve anladım neden yalnızım, neden yalnızım? *** Rüzgar hiç esmiyo, herkes kaçmış bu şehirden Aslında kimse sevmiyo uzun zamandır Rüzgar hiç esmiyo, herkes kaçmış bu şehirden Aslında kimse sevmiyo uzun zamandır *** Rüzgar hiç esmiyo, herkes kaçmış bu şehirden Aslında kimse sevmiyo uzun zamandır Rüzgar hiç esmiyo, herkes kaçmış bu şehirden Aslında kimse sevmiyo uzun zamandır

Ben Anlarım Bu işte bir iş var sen doğal değilsin Biri girmiş aklına değişmişsin Sanki biraz evvel ağlamış gibisin Sen konuşmasan da Ben anlarım çünkü en iyi ben tanırım seni Ben anlarım sakladın silinmedi Duvarların sağlam yıkılmaz sanıyorsun Sen öyle zannet ben anlarım *** Anlarım ki sonbaharsın Şimdi boş sokakların Titriyor duvarların Dokunma dersen ben anlarım ** Anlarım ki sonbaharsın Şimdi boş sokakların Titriyor duvarların Dokunma dersen ben anlarım Şimdi gözlerin kırmızı bir fonda Kalbin uzak yerde elin telefonda Yutkunuyorsun acın boğazında Sen konuşmasan da Ben anlarım çünkü en iyi ben tanırım seni Ben anlarım sakladın silinmedi Duvarların sağlam yıkılmaz sanıyorsun Sen öyle zannet ben anlarım Anlarım ki sonbaharsın Şimdi boş sokakların Titriyor duvarların Dokunma dersen ben anlarım Ben anlarım çünkü en iyi ben tanırım seni Ben anlarım sakladın silinmedi Duvarların sağlam yıkılmaz sanıyorsun Sen öyle zannet ben anlarım Anlarım ki sonbaharsın Şimdi boş sokakların Titriyor duvarların Dokunma dersen ben anlarım Anlarım ki sonbaharsın Şimdi boş sokakların Titriyor duvarların Dokunma dersen ben anlarım Anlarım ki sonbaharsın Şimdi boş sokakların Titriyor duvarların Dokunma dersen ben anlarım Anlarım ki sonbaharsın Şimdi boş sokakların Titriyor duvarların Dokunma dersen ben anlarım

Bu Kadarız Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen Bil ki o çıkmaz sokakta yalnız değilsin Özel birisin, özel güçlerin var Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var *** Biz böyleyiz bu kadarız bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil asi ruhlarımız İşte böyleyiz bu kadarız *** Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen Bil ki o çıkmaz sokakta yalnız değilsin Özel birisin, özel güçlerin var Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var *** Biz böyleyiz bu kadarız bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil asi ruhlarımız İşte böyleyiz bu kadarız *** Biz böyleyiz bu kadarız bizim hayatımız İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız Bu zamana ait değil asi ruhlarımız İşte böyleyiz, bu kadarız Bu zamana ait değil asi ruhlarımız İşte böyleyiz, bu kadarız

Ci Bir varmış bir yokmuş, masalın özü bu Bir görülür bir görmezmiş İnsanın gözü doymaz, uslanmaz, arlanmazmış *** Kardeşim nerdesin, yok mu tutacak elin? Ölmüşüz bitmişiz, yok mu yatacak yerin? Paylaşmaz hep saklarmış *** Aynı pahalı gezegen, yok mu biri sevecen? Herkes ne kadar uzak birbirinden Ben keyfime bakarım, sen karışma oradan Ben sorumlu değilim halinden *** Aynı pahalı gezegen, yok mu biri sevecen? Herkes ne kadar uzak birbirinden Ben keyfime bakarım, sen karışma oradan Ben sorumlu değilim halinden *** Atmışlar da böyle miydi? Hem çiçektim, hem böcektim Terk etmezdik düşenleri Ayıplamazdık öpüşenleri *** Bir varmış bir yokmuş, masalın özü bu Bir görülür bir görmezmiş İnsanın gözü doymaz, uslanmaz, arlanmazmış *** Kardeşim nerdesin, yok mu tutacak elin? Ölmüşüz bitmişiz, yok mu yatacak yerin? Paylaşmaz hep saklarmış Aynı pahalı gezegen, yok mu biri sevecen? Herkes ne kadar uzak birbirinden Ben keyfime bakarım, sen karışma oradan Ben sorumlu değilim halinden Aynı pahalı gezegen, yok mu biri sevecen? Herkes ne kadar uzak birbirinden Ben keyfime bakarım, sen karışma oradan Ben sorumlu değilim halinden *** Atmışlar dağ böyle miydi? Hem çiçektim, hem böcektim Terk etmezdik düşenleri Ayıplamazdık öpüşenleri

Kalbini Bana Ver Kelimene acıktım Hikayene susadım Gözlerim titriyor Tadı dilimin ucunda Tenimin içinde *** Ellerim üşüyor Karşı konulmazsın Çarpıyor kalbim bir kor Kurtulamazsın, buna engel olamazsın çok zor *** Kalbini bana ver Yırtıp aç içinden çıkar, ihtiyacım var Yeni gün doğmadan tutsak ruhumu kurtar Bir damla kan süzülür boynumdan Anlarsın bundan önce kaç hayat var *** Kelimene acıktım Hikayene susadım Gözlerim titriyor Tadı dilimin ucunda Tenimin içinde *** Ellerim üşüyor Karşı konulmazsın Çarpıyor kalbim bir kor Kurtulamazsın, buna engel olamazsın çok zor *** Kalbini bana ver Yırtıp aç içinden çıkar, ihtiyacım var Yeni gün doğmadan tutsak ruhumu kurtar Bir damla kan süzülür boynumdan Anlarsın anlarsın *** Kalbini bana ver Yırtıp aç içinden çıkar, ihtiyacım var Yeni gün doğmadan tutsak ruhumu kurtar Bir damla kan süzülür boynumdan Anlarsın bundan önce kaç hayat var

Kızın Annesi Deliricem, deliricem ben Böyle giderse kafayı yiycem Bize çift kişilik hayat yok Şöyle baş başa rahat yok *** Her dakka başı arar mı bi' insan? Hep tantana ve olay mı çıkarsam? Ben bunları ne yapıp da ayırsam? Yok böyle bir taciz yok *** Kızın annesi bi' garip Kızın annesi bi' tuhaf Kızın annesi bana takmış durumda Etmedi iki çift laf *** Kızın annesi bi' manik Kızın annesi bi' panik Kızın annesi klinik bi' vaka gibi Yok bu kadar insaf *** Deliricem, deliricem ben Böyle giderse kafayı yiycem Bize çift kişilik hayat yok Şöyle baş başa rahat yok *** Her dakka başı arar mı bi' insan? Hep tantana ve olay mı çıkarsam? Ben bunları ne yapıp da ayırsam? Yok böyle bi' taciz yok *** Kızın annesi bi' garip Kızın annesi bi' tuhaf Kızın annesi bana takmış durumda Etmedi iki çift laf *** Kızın annesi bi' manik Kızın annesi bi' panik Kızın annesi klinik bi' vaka gibi Yok bu kadar insaf *** İnsaf yeter kadın Sen aşkı yaşadın Peki biz n'apalım? Söyle adım adım Burda bitirelim mi? Hiç görüşmeyelim mi? Çaresiz bıraktın... *** Kızın annesi bi' garip Kızın annesi bi' tuhaf Kızın annesi bana takmış durumda Etmedi iki çift laf *** Kızın annesi bi' manik Kızın annesi bi' panik Kızın annesi klinik bi' vaka gibi Yok bu kadar insaf *** Kızın annesi bi' garip Kızın annesi bi' tuhaf Kızın annesi bana takmış durumda Etmedi iki çift laf *** Kızın annesi bi' manik Kızın annesi bi' panik Kızın annesi klinik bi' vaka gibi Yok bu kadar insaf

Mutluyum Kalbimin boş tarafı tekrar çalıştı Çünkü işin içine aşk karıştı Böyle hatunum olmamıştı Birbirimize nasıl yakıştık Ayrı yollardan yürürken Şimdi aynı yerde buluştuk Başka insanlar tanırken Denemekten yorulmuştuk *** Mutluyum içimde birşeylere minnet borcu var İçelim hadi millet Korkmadan uçalım mı bir müddet Aşk için içelim içelim Ney şarap ve kadeh eden bizi sarhoş Sen misin yoksa aşk mı bu konuş Sen gitme kal bu kalp boş kalmasın *** Mutluyum içimde birşeylere minnet borcu var İçelim hadi millet Korkmadan uçalım mı bir müddet Aşk için içelim içelim Ney şarap ve kadeh eden bizi sarhoş Sen misin yoksa aşk mı bu konuş Sen gitme kal bu kalp boş kalmasın Boş kalmasın *** Olmadığım zaman bile yanında olsam Uzaklarda aklına takılsam Senle olduğum her rüyadan Yatağımda senle uyansam Tamamlandı bütün yarımlar Aptal aptal gülmekteyiz Hiç hesapta yokken bunlar Bak neyin içindeyiz *** Mutluyum içimde birşeylere minnet borcu var İçelim hadi millet Korkmadan uçalım mı bir müddet Aşk için içelim içelim Ney şarap ve kadeh eden bizi sarhoş Sen misin yoksa aşk mı bu konuş Sen gitme kal bu kalp boş kalmasın *** Mutluyum içimde birşeylere minnet borcu var İçelim hadi millet Korkmadan uçalım mı bir müddet Aşk için içelim içelim Ney şarap ve kadeh eden bizi sarhoş Sen misin yoksa aşk mı bu konuş Sen gitme kal bu kalp boş kalmasın Boş kalmasın *** Mutluyum içimde birşeylere minnet borcu var İçelim hadi millet Korkmadan uçalım mı bir müddet Aşk için içelim içelim Ney şarap ve kadeh eden bizi sarhoş Sen misin yoksa aşk mı bu konuş Sen gitme kal bu kalp boş kalmasın *** Mutluyum içimde birşeylere minnet borcu var İçelim hadi millet Korkmadan uçalım mı bir müddet Aşk için içelim içelim Ney şarap ve kadeh eden bizi sarhoş Sen misin yoksa aşk mı bu konuş Sen gitme kal bu kalp boş kalmasın Boş kalmasın

Opüşelim Barışalım Kırdım, döktüm ama yapışmıyor Bu tavırlar hiç bana yakışmıyor Çileden çıktım geri dönemedim Kendime baktım ama göremedim *** Sana haksızlık ettim farkındayım Yeterince dinlemedim biliyorum Ama bazen bir sözcük bozar Bazen bir öpücük çözer *** Hadi öpüşelim, barışalım, unutalım diyorum Ve soruyorum: *** Eski adam nerede, nerede Mezarını kazdım geride, geride Bıraktım canım arkasındayım Bu kararın arkasındayım *** Eski adam nerede, nerede Mezarını kazdım geride, geride Bıraktım canım arkasındayım Bu kararın arkasındayım *** Kırdım, döktüm ama yapışmıyor Bu tavırlar hiç bana yakışmıyor Çileden çıktım geri dönemedim Kendime baktım ama göremedim *** Sana haksızlık ettim farkındayım Yeterince dinlemedim biliyorum Ama bazen bir sözcük bozar Bazen bir öpücük çözer *** Hadi öpüşelim, barışalım, unutalım diyorum Ve soruyorum: *** Eski adam nerede, nerede Mezarını kazdım geride, geride Bıraktım canım arkasındayım Bu kararın arkasındayım *** Eski adam nerede, nerede Mezarını kazdım geride, geride Bıraktım canım arkasındayım Bu kararın arkasındayım