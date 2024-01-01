-
Puldu koleksiyonun adı ve defterin arasına koydu
O aşkını görmesin istedi annesi pulları
Kendine sakladı vermedi
Saçma sapandı fikirleri geleceği
Takmadı mış gibi yapmadı
Kim kime bakmış o bakmadı
Gözleri kalkmadı boş laflara
***
Uzun kıyılarda yaşanmalı dalga
Köpüklü bir banyo günahlarına
Düşen koyu gölge o gözlerin altına olsun
***
Uzun kıyılarda yaşanmalı dalga
Köpüklü bir banyo günahlarına
Düşen koyu gölge o gözlerin altına olsun
Bir gün herşey ama herşey ama herşey herşey son bulsun
***
Puldu koleksiyonun adı ve defterin arasına koydu
O aşkını görmesin istedi annesi pulları
Kendine sakladı vermedi
Saçma sapandı fikirleri geleceği
Takmadı mış gibi yapmadı
Kim kime bakmış o bakmadı
Gözleri kalkmadı boş laflara
***
Uzun kıyılarda yaşanmalı dalga
Köpüklü bir banyo günahlarına
Düşen koyu gölge o gözlerin altına olsun
***
Uzun kıyılarda yaşanmalı dalga
Köpüklü bir banyo günahlarına
Düşen koyu gölge o gözlerin altına olsun
Bir gün herşey ama herşey ama herşey herşey son bulsun
***
Belki toz pembe ve uçuk mavi bir hikaye içindeki
Anlaşılmaktan çok uzakta kendi dilinde ifadesi
Sanki herkes anlaşmış gibi ölmüş bitmiş işi
Yükseklere tutunmuş yaklaşmayın der gibi
***
Uzun kıyılarda yaşanmalı dalga
Köpüklü bir banyo günahlarına
Düşen koyu gölge o gözlerin altına olsun
***
Uzun kıyılarda yaşanmalı dalga
Köpüklü bir banyo günahlarına
Düşen koyu gölge o gözlerin altına olsun
Bir gün herşey ama herşey ama herşey
Bir gün herşey ama herşey ama herşey
Bir gün herşey ama herşey ama herşey herşey son bulsun
-
Ben küçük bir anım
Sen kaçak bir katil
Çok yakın durunca
Görmemek hata değil
***
Sen benim uykumsun
Ben senin hayalin
Bende kaybolmazsın
Hep açıksa gözlerin
Hep açıksa ellerin
Hep açıksa gözlerin, ellerin, gözlerin
***
Sonunu bilmek çok mu umrunda
Duvarı gördün işte karşında
Yine de gitmek varsa aklında
Sen git ben hep burdayım
***
Git yoldan çıkmak imkansız
Bulacak şey yoksa sonunda
Sorular gitsin cevaplarla
Sen dön ben hep burdayım
***
Ben küçük bir anım
Sen kaçak bir katil
Çok yakın durunca
Görmemek hata değil
***
Sen benim uykumsun
Ben senin hayalin
Bende kaybolmazsın
Hep açıksa gözlerin
Hep açıksa ellerin
Hep açıksa gözlerin
Ellerin, gözlerin
***
Sonunu bilmek çok mu umrunda
Duvarı gördün işte karşında
Yine de gitmek varsa aklında
Sen git ben hep burdayım
***
Git yoldan çıkmak imkansız
Bulacak şey yoksa sonunda
Sorular gitsin cevaplarla
Sen dön ben hep burdayım
***
Sonunu bilmek çok mu umrunda
Duvarı gördün işte karşında
Yine de gitmek varsa aklında
Sen git ben hep burdayım
***
Git yoldan çıkmak imkansız
Bulacak şey yoksa sonunda
Sorular gitsin cevaplarla
Sen dön ben hep burdayım
***
Sen dön ben hep burdayım
-
Hazırım bu sabah tıraş olmaya
Boynuma kravatı geçirip koşmaya
Trafik derdine, küfrüne, egzoz gazına
Paçama sıçrayan çamuruna
Laptop sımsıkı tutuyorum hadi gel
Kapkaç geri gittim o yolları ben
Bak metroda solucan tünellerinden
Hikayem akıyor gidiyor heyhat
***
Başarın dediniz ama başaramadınız
Artık dediğinizi takan mı var
Öğren dediniz ama öğretemediniz
Öğrenecek yeni bir şey mi var, bir şey mi var
Yürüyen merdiven diyor ki bana
Onlar yürümüyor ben yürüyorum
Ama teknik bir bilgi yok bir ilgisi
Çünkü silindi gerçeğin bilgisi
Dönme dolap dön kendine
Bir dolaplar dönüyor ama kimse anlamıyor
Aşağısı yukarısı insan
İki yarısı da hep karanlık hep gece yarısı
***
Başarın dediniz ama başaramadınız
Artık dediğinizi takan mı var
Öğren dediniz ama öğretemediniz
Öğrenecek yeni bir şey mi var, bir şey mi var?
-
Tatlım dedim de yaranamadım
Meğer kızımızın aklı tuzludaymış
Böyle üstüne yapışmış tane tane tuz
Bunu öğrenince benim kalbim oldu tuzla buz
***
Ne etmeli, ne yapmalı?
Gittim markete
Orda dolaştım reyonları ve sordum herkese
"Nerde bulabilirim o çubuklu şeyden?
Pinokyo'nun çıbığı değil, çıbık krakerden."
***
Çıbık
İşte geldim kapına
Elma dersem çıkma
Armut dersem çık
***
Çıbık, na na na
Benim rap'im komik
Beğenmezsem başkasını yazarım ona
***
Çıbık
İşte geldim kapına
Elma dersem çıkma
Armut dersem çık
***
Çıbık, na na na
Benim rap'im komik
Beğenmezsem başkasını yazarım ona
***
Bir pakette kırk çubuklu
Kırk buçuk mu, her neyse
Hepsi tuzlu bunları da
Ben götüreyim öyleyse
***
Mutluluğum bu çubuklara bağlı
Hissediyorum
Bunlar mutluluk çıbığı
Tanrım ben ne diyorum?
***
Bugün 26 Aralık
Hava soğuk yağdı kar
Çıbık kraker bahane
Anlatacaklarım var
***
Beni iyi dinle
Aklını başına al kızım
Çok adam tanırsın ama
Olmaz benim gibi yar
***
Çıbık
İşte geldim kapına
Elma dersem çıkma
Armut dersem çık
***
Çıbık, na na na
Benim rap'im komik
Beğenmezsem başkasını yazarım ona
***
Çıbık
İşte geldim kapına
Elma dersem çıkma
Armut dersem çık
***
Çıbık, na na na
Benim rap'im komik
Beğenmezsem başkasını yazarım ona
***
Çıbık
İşte geldim kapına
Elma dersem çıkma
Armut dersem çık
***
Çıbık, na na na
Benim rap'im komik
Beğenmezsem başkasını yazarım ona
***
Çıbık
İşte geldim kapına
Elma dersem çıkma
Armut dersem çık
***
Çıbık, na na na
Benim rap'im komik
Beğenmezsem başkasını yazarım ona
***
Çıbık
Çıbık
Çıbık
***
Çıbık na na na
Beğenmezsem başkasını yazarım ona
Çıbık!
-
Korkuyorsan sakın söyleme
Sadece ben varsam içinde
Her sabah güneşsem kapında
Yok gerek odandan çıkmana
***
Aşık bir ruhu kim susturur
Sonsuz kavuğunu kim doldurur
***
Gece olunca uykundan uyan
Senin tadınla dolsun rüyam
Sessiz çığlıklar duysun karanlık
Akıp gitsin aklım ardından
***
Korkuyorsan sakın söyleme
Sadece ben varsam içinde
Her sabah güneşsem kapında
Yok gerek odandan çıkmana
***
Aşık bir ruhu kim susturur
Sonsuz kavuğunu kim doldurur
***
Gece olunca uykundan uyan
Senin tadınla dolsun rüyam
Sessiz çığlıklar duysun karanlık
Akıp gitsin aklım ardından
***
Gece olunca uykundan uyan
Senin tadınla dolsun rüyam
Sessiz çığlıklar duysun karanlık
Akıp gitsin aklım ardından
-
Sepetle gitsin, kirlinin yeri orda ve renkli bi' dünya kokuları karışıyor
Alttakinde param var atma makinaya, renkleri koruyalım
Komşunun çocuğu da aynı şortu giyiyor, solgun kalmayalım
Sonra anneme ayrı bi' dert oluyor
***
Bu benim kirli sepetim
Kirlileri etrafa dağıtmaya yok niyetim
Bu, bu benim kirli sepetim
Lekelerimin geri dönüşümü saflık biletim
***
Sepetle gitsin, işte dün geceki ihanetin delilleri aralara karışıyor
Belki süslü cinayetinin son perdesi artık kapanıyor
Beyzıyla sarısıyla tek tek ayrılıyor, her şeyi o biliyor
Havlum, çorabım, şortum, ceketim
***
Bu benim kirli sepetim
Kirlileri etrafa dağıtmaya yok niyetim
Bu, bu benim kirli sepetim
Hatalarımın geri dönüşümü saflık biletim
***
Bu benim kirli sepetim
Kirlileri etrafa dağıtmaya yok niyetim
Bu, bu benim kirli sepetim
Lekelerimin geri dönüşümü saflık biletim
-
Gelişimi durduramazsın
Yenisine dur diyemezsin
Değişimi kavrayamazsan
Yok olup gitmeye mahkumsun
Mahkumsun savrulup uçmaya
Mahkumsun aynaya bakmaya
O yalanları tek tek yutmaya
Gerçeği saptırmaya mahkumsun
***
Arkada bak uçurum zaman
Faydası yok silip atmadan
Geçmişe baktığın her adımda
Kaybetmeye mahkumsun
***
Mahkumsun korkuyu seçmeye
Mahkumsun yanlışı biçmeye
Kendini kurnaz sanıyorsan
Bu diyardan göçmeye mahkumsun
***
Arkada bak uçurum zaman
Faydası yok silip atmadan
Geçmişe baktığın her adımda
Kaybetmeye mahkumsun
***
Mahkumsun korkuyu seçmeye
Mahkumsun yanlışı biçmeye
Kendini kurnaz sanıyorsan
Bu diyardan göçmeye mahkumsun
***
Bu diyardan göçmeye mahkumsun
Bu diyardan göçmeye mahkumsun
-
Az kalsın adam oluyordum
Kalıbıma tam uyuyordum
Birden ampul yandı kafamda
Pazartesi uyanıyordum
Gazeteye takılıyordum
Beni şeytan dürttü bir anda
***
Tüm saatler sussun
Çalmasın uyuyan uyusun
Beni bırakın o başkası olsun oyunun bir parçası
***
Sen daha portakalken
Ambalajın hazırdı
Bilmek acı veriyor zaten
Bugün yeni bir günmüş
Sanki aynısı dünmüş
Gibi oluveriyor bazen
***
Tüm saatler sussun
Çalmasın uyuyan uyusun
Beni bırakın o başkası olsun oyunun bir parçası
***
Atın üstüne bahse girer gibi
Yazıyorlar süslü hikayeni
Uyanınca bulursun kendini yarışırken
Doludizgin haydi kazanmaya
Ve sebepsiz sonsuz adanmaya
Yasak elmaya doğru uzanmaya çalışırken
***
Tüm saatler sussun
Çalmasın uyuyan uyusun
Beni bırakın o başkası olsun oyunun bir parçası
Oyunun bir parçası
-
Dur bugün benim günüm
Kapandı üzgünüm
Sıkıldım artık insanlardan
Hiç durmadan ararlar
Hiç sormadan gelirler
Hiç yalnız olmasınlar mutsuzlar
***
Kendi kendilerine kalmak ne zor gelir ki
Rehberlerinde yer bulur isminin baş harfi
Çaldı bak zırıl zırıl telefonun zili
Açmadım bozmadım keyfimi
Patlamış mısır kahve fincanım ve korku filmi
Gelmesin sakın üçlü koltuğun sürpriz ismi
Yordu onların sahte dertleri geçti şimdi
Battaniyem kareli battaniyem
Değerli her saniyem değerli her saniyem
Kareli battaniyem, kareli battaniyem
Değerli her saniyem, değerli her saniyem
***
Dur bugün benim günüm
Kapandı üzgünüm
Sıkıldım artık insanlardan
Hiç durmadan ararlar
Hiç sormadan gelirler
Hiç yalnız olmasınlar mutsuzlar
***
Kendi kendilerine kalmak ne zor gelir ki
Rehberlerinde yer bulur isminin baş harfi
Çaldı bak zırıl zırıl telefonun zili
Açmadım bozmadım keyfimi
Patlamış mısır kahve fincanım ve korku filmi
Gelmesin sakın üçlü koltuğun sürpriz ismi
Yordu onların sahte dertleri geçti şimdi
Battaniyem kareli battaniyem
Değerli her saniyem, değerli her saniyem
Kareli battaniyem, kareli battaniyem
Değerli her saniyem, değerli her saniyem