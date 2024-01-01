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7/24 Dinle Özel Birisin

Özel Birisin Şarkı Sözleri

Multitap Özel Birisin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Multitap Özel Birisin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Özel Birisin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Multitap

Multitap

Özel Birisin

  • Sadece Yorgunum

  • 60'lar

  • Aslinda Kimse Sevmiyor

  • Ben Anlarım

  • Bu Kadarız

  • Ci

  • Kalbini Bana Ver

  • Kızın Annesi

  • Masumiyet

  • Mutluyum

  • Opüşelim Barışalım

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