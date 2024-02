Sen bir hayalken bahçeden geçerdim Gerçek oldun, dilimden düşürmedim Kırmızıymış açınca bak çiçeklerin Sen hep biliyordun, bense şimdi öğrendim *** Çok su verdim, döküldü yaprağın Az gelince kurudu toprağın Öyle her mevsim açmıyorsun, anladım Yaz gelince, kış giderken Yaz gelince, kış giderken *** Bahçeden alırsam odamda yaşar mısın? Hep yanımda kalsan bahçeyi arar mısın? Nerede mutluysan ellerimle taşırım Tutkun olsun, çiçeklerin hiç solmasın *** Çok su verdim, döküldü yaprağın Az gelince kurudu toprağın Öyle her mevsim açmıyorsun, anladım Yaz gelince, kış giderken Yaz gelince, kış giderken *** Çok su verdim, döküldü yaprağın Az gelince kurudu toprağın Öyle her mevsim açmıyorsun, anladım Yaz gelince, kış giderken Yaz gelince, kış giderken *** Yaz gelince, kış giderken Yaz gelince, kış giderken Yaz gelince, kış giderken Yaz gelince, kış giderken

Ne derse yapıyorum Gel deyince gel, git deyince git N'apim seviyorum Seven insan sakınır mı hiç? *** Her şeyini verir her şeyini Her şeyi yetmezse borç alır Aşk bu herkese nasip olmaz Aşkta olanlar aşkta kalır, sen *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın?(Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın?(Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın?(Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? *** Ne derse yapıyorum Onu üzemem o biricik N'apim kıyamıyorum Seven insan yakınır mı hiç? *** Her şeyini verir her şeyini Her şeyi yetmezse borç alır Aşk bu herkese nasip olmaz Aşkta olanlar aşkta kalır, sen *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? (Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? (Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? (Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? *** Aşık mısın? Manyak mısın? *** Aşık mısın? Manyak mısın?