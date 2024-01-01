Yaz Gelince Sen bir hayalken bahçeden geçerdim Gerçek oldun, dilimden düşürmedim Kırmızıymış açınca bak çiçeklerin Sen hep biliyordun, bense şimdi öğrendim *** Çok su verdim, döküldü yaprağın Az gelince kurudu toprağın Öyle her mevsim açmıyorsun, anladım Yaz gelince, kış giderken Yaz gelince, kış giderken *** Bahçeden alırsam odamda yaşar mısın? Hep yanımda kalsan bahçeyi arar mısın? Nerede mutluysan ellerimle taşırım Tutkun olsun, çiçeklerin hiç solmasın *** Çok su verdim, döküldü yaprağın Az gelince kurudu toprağın Öyle her mevsim açmıyorsun, anladım Yaz gelince, kış giderken Yaz gelince, kış giderken *** Çok su verdim, döküldü yaprağın Az gelince kurudu toprağın Öyle her mevsim açmıyorsun, anladım Yaz gelince, kış giderken Yaz gelince, kış giderken *** Yaz gelince, kış giderken Yaz gelince, kış giderken Yaz gelince, kış giderken Yaz gelince, kış giderken

Karabalık Karabalık ters yüzüyor Kafasına koymuş durduramazsın *** Kalabalık ters bakıyor Kafası karışmış anlatamazsın *** Karabalık belki yalnız Ama bununla korkutamazsın *** Oo elimi tut Geri dönüp bakmak, kaçmak, korkmak yok unut Oo elimi tut Nefesimiz kılavuz cesaretimiz tek umut *** Karabalık kendini bul Sorgularından kurtulacaksın *** Ateşi yak sesini duyur Onlar uyur, onlar uyur sen uyanacaksın *** Oo elimi tut Geri dönüp bakmak, kaçmak, korkmak yok unut Oo elimi tut Nefesimiz kılavuz cesaretimiz tek umut *** Oo elimi tut Geri dönüp bakmak, kaçmak, korkmak yok unut Oo elimi tut Nefesimiz kılavuz cesaretimiz tek umut

Aşık Mısın Manyak Mısın Ne derse yapıyorum Gel deyince gel, git deyince git N'apim seviyorum Seven insan sakınır mı hiç? *** Her şeyini verir her şeyini Her şeyi yetmezse borç alır Aşk bu herkese nasip olmaz Aşkta olanlar aşkta kalır, sen *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın?(Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın?(Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın?(Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? *** Ne derse yapıyorum Onu üzemem o biricik N'apim kıyamıyorum Seven insan yakınır mı hiç? *** Her şeyini verir her şeyini Her şeyi yetmezse borç alır Aşk bu herkese nasip olmaz Aşkta olanlar aşkta kalır, sen *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? (Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? (Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? (Yok abi kısmen) *** Aşık mısın? (Evet abi aynen) Manyak mısın? *** Aşık mısın? Manyak mısın? *** Aşık mısın? Manyak mısın?

Delirdim Aklımın sınırları öyle geniş ki kayıp planları dolu Ben her yerde asılı kendi resmimi Görüp, dehşete kapılıp yabancılaşıyorum Hiç gelmiyor tanıdık Açılamıyor zaten kasada kilitli bilgilerim Kaçılamıyor zaten peşime takılı kirlilerim, kirlilerim *** Güzel güzel delirdim Kafam gider gelir Nasıl güzel delirdim, delirdim (Delir) Güzel güzel delirdim Kafam gider gelir Nasıl güzel delirdim, delirdim *** Travma, travma çocukluğumu çalma Nereye sakladın? Bazı kadınlar görür gibi oluyorlar ama sonra Açılamıyor zaten kasada kilitli bilgilerim Kaçılamıyor zaten peşime takılı kirlilerim, kirlilerim *** Güzel güzel delirdim Kafam gider gelir Nasıl güzel delirdim, delirdim (Delir) Güzel güzel delirdim Kafam gider gelir Nasıl güzel delirdim, delirdim