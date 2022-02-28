Gönül Telimizi Titretenler Şarkı Sözleri
Münir Nurettin Selçuk Gönül Telimizi Titretenler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Münir Nurettin Selçuk Gönül Telimizi Titretenler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönül Telimizi Titretenler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Münir Nurettin Selçuk
Gönül Telimizi Titretenler
-
Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler
Sahil seni, rüzgar seni, akşam senin bekler
Gelmezsen eğer mevsimi nereden bilecekler
Sahil seni, rüzgar seni, akşam seni bekler
-
Ahhh ahhh
Ahhh ahhh
**
Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer
Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
**
Nice revnaklı şehirler görünür dünyada
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
Yaşamışdır derim en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
**
Ahhh, ahhh, ahhh
Ahhh, ahhh, ahhh
**
Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul
Aziz ıstanbul
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Haleli gözlerin hayale döndü
Aşkımın ateşi melale döndü
Gönlümde hüzün var yaklaştı akşam
Ömrümün güneşi zevale döndü
***
Hayalsiz bir ömür durgun bir gölmüş
Sevdasız bir hayat susuz bir çölmüş
Sevmek sevilmekmiş cihanın zevki
Ra'şesiz bir ömür farz et ki ölmüş