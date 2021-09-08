Münir Nurettin Selçuk

Münir Nurettin Selçuk, 1900’de İstanbul, Sarıyer’de dünyaya geldi. Divan-ı Hümayun çalışanı ve Darulfünun ilahiyat şubesi öğretmeni Mehmet Nuri Bey ve Fatma Anime Hanım’ın oğludur. Münir Nurettin, soyadı kanunundan sonra ailesinin kökenleri Sulçuklu ve Germiyanoğulları’na kadar uzandığı için Selçuk soyadını almıştır. Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Münir Nurettin’in öğrencilik yıllarına denk gelmişti. Birkaç müzisyen arkadaşı ve hocalarıyla birlikte kurucu olarak bulunduğu Şark Musikisi Cemiyeti’nde şarkıcı olarak yer aldı. Cemiyet kurulduktan sonra ailesinin ısrarıyla Macaristan’a ziraat eğitimi almaya gitti fakat müzik sevgisi ağır bastığı için İstanbul’a geri döndü. İstanbul’da Sahibinin Sesi Plak Şirketi’yle yaptığı anlaşmayla mûsiki bilgisini arttırmak için Paris’e gitti. Burada kaldığı bir yıl boyunca Paris Konservatuvarı’nın hocalarından şan, piyano ve solfej dersleri aldı. Dönüşünde (1929) bu firmaya ait doldurduğu yedi adet plakla başlayan plak çalışmaları bir süre aynı firmayla, daha sonra başka firmalarla devam etti. 1930 yılında Ses Tiyatrosu’nda verdiği ilk solo konseri Türk müziği için bir dönüm noktası kabul edilir. İlk defa frak giyilerek ayakta verilen bu konserde mikrofon kullanılmamıştır. Bu nedenle müziğe saygı ve ciddiyet getiren yepyeni bir ekol doğmuştur. 1937 yılından itibaren oyunculuk da yapmaya başladı. “Allah’ın Cenneti”, “Kahveci Güzeli”, “Hasret”, “Çoban Kızı”, “Yavru Kuş”, “Seven Ne Yapmaz” gibi filmlerde oynadı ve bu filmlerde pek çok şarkı seslendirdi. Bu dönemde Ayhan Işık’a da müzik dersleri verdi. Beste çalışmalarına asıl 1940-1941 yıllarından sonra başlayan Münir Nurettin, İstanbul’a döndükten sonra otuz yılı aşkın bir süreyle İstanbul Belediye Konservatuvarı icrâ heyetinde görev yaptı. Birçok genç kuşak sanatçısının yetişmesine katkıda bulunan Selçuk’un özel olarak ders verdiği kişiler arasında Türk müziği ses sanatçısı olan Alâeddin Yavaşça da vardır. Gençliğinde Fenerbahçe Kulübü’nde futbol oynayan, aynı zamanda tambur ve piyano çalan Münir Nurettin, Türk mûsikisinden türkülere kadar değişik beste şekillerinden pek çok eser seslendirmiştir. 150 civarında taş plak çıkarmıştır. Daha sonra 45 ve 33 devirli uzunçalar döneminde Odeon firmasına yaptığı 45 devirli üç plakla Coşkun plak firmasına doldurduğu bir uzunçalar ve dört kaseti çıkmıştır. Ayrıca yetmiş yaşlarında okuduğu elli yedi eser Yapı Kredi Bankası tarafından önce uzunçalar, ardından dört seri CD olarak yayımlanmıştır. Münir Nurettin Selçuk, 27 Nisan 1981'de evinde öldü. İstanbul Âşiyan Mezarlığı'na defnedildi.