İki Deli Şarkı Sözleri
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Münir Nurettin Selçuk
İki Deli
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Dönülmez akşamın ufkundayız
Vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm
Nasıl geçersen geç
Bu son fasıldır ey ömrüm
Nasıl geçersen geç
**
Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile
Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle
**
Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece
Guruba karşı bu son bahçelerde, keyfince
Ya aşk içinde harab ol, ya şevk içinde gönül
Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül
Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül
-
Mantık ve kalp bi' savaşta
Kaldık dik bi' yokuşta
Yaşanmadan bilinmiyor
Ama akıl verenler çok
***
Durdum bir dinledim beni
En masum derin hisleri
Hepsi aynı fikirde
İçimde git diyenler çok
***
Sabaha kadar dinledim kalbimi
Sil dedi, ardında bırakma izini (izini)
Kimi yazacak tarih bizi mi? (bizi mi?)
Bu ne uyumsuz bir çift seçimi
***
Ya ya ya ya, ben en özel
Ya ya ya ya, ben en güzel
Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya
***
Ya ya ya ya, sen çok bilen
Ya ya ya ya, yalnız gezen
Ya ya ya ya, sen terk edildin ya
***
Mantık ve kalp bi' savaşta
Kaldık dik bi' yokuşta
Yaşanmadan bilinmiyor
Ama akıl verenler çok
***
Durdum bir dinledim beni
En masum derin hisleri
Hepsi aynı fikirde
İçimde git diyenler çok
***
Sabaha kadar dinledim kalbimi
Sil dedi, ardında bırakma izini (izini)
Kimi yazacak tarih bizi mi? (bizi mi?)
Bu ne uyumsuz bir çift seçimi
***
Ya ya ya ya, ben en özel
Ya ya ya ya, ben en güzel
Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya
***
Ya ya ya ya, sen çok bilen
Ya ya ya ya, yalnız gezen
Ya ya ya ya, sen terk edildin ya
***
Ya ya ya ya, ben en özel
Ya ya ya ya, ben en güzel
Ya ya ya ya, ben her şeyindim ya
***
Ya ya ya ya, sen çok bilen
Ya ya ya ya, yalnız gezen
Ya ya ya ya; sen terk edildin ya
Ya ya ya ya
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