Nâlân Şarkı Sözleri
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Münir Nurettin Selçuk
Nâlân
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Zil, şal ve gül
Bu bahçede raksın bütün hızı, bütün hızı
Şevk akşamında Endülüs
Üç defa kırmızı
Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
İspanya neşesyile bu akşam bu zildedir
Alnında halka halka aşüfte kakülü
Göğsünde yoşma Gırnata'nın en güzel gülü gülü
Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir
İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir
Ah, raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi
Bir baş çevirmesiyle bakar, öldürür gibi
Ah, gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli
Şeytan diyor ki, sarmalı ah, yüz kere, yüz kere öpmeli
Gözler kamaştıran şala ah, meftun eden güle güle
Her kalbi dolduran zile, her sineden ole ole
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