Münir Nurettin Selçuk

Zil, şal ve gül Bu bahçede raksın bütün hızı, bütün hızı Şevk akşamında Endülüs Üç defa kırmızı Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir İspanya neşesyile bu akşam bu zildedir Alnında halka halka aşüfte kakülü Göğsünde yoşma Gırnata'nın en güzel gülü gülü Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir Ah, raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi Bir baş çevirmesiyle bakar, öldürür gibi Ah, gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli Şeytan diyor ki, sarmalı ah, yüz kere, yüz kere öpmeli Gözler kamaştıran şala ah, meftun eden güle güle Her kalbi dolduran zile, her sineden ole ole