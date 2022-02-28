×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Nâlân

Nâlân Şarkı Sözleri

Münir Nurettin Selçuk Nâlân şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Münir Nurettin Selçuk Nâlân şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nâlân sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Münir Nurettin Selçuk

Münir Nurettin Selçuk

Nâlân

  • Kalamış

  • Lanet Olsun (Remix)

  • Son Darbe

  • Yalancı

  • Acemi Balık

  • Şimdi Git

  • Hiç Hakkın Yok

  • Kimse Yanmasın

  • Hasret

  • Bittin

  • Darılma

  • Sus

  • Unutmadım

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı