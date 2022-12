Münir Nurettin Selçuk

Kalamış Yok başka yerin lütfü ne yazdan ne de kıştan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan ** Yok zerre teselli ne gülüşten ne bakıştan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan ** Istanbulu sevmezse gönül aşkı ne anlar Düşsün suya yer yer erisin eski zemanlar Sarsın bizi akşamda şarap rengi dumanlar Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan ** Yok başka yerin lütfü ne yazdan, ne de kıştan Yok başka yerin lütfü ne yazdan ne de, kıştan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan Ah Kalamıştan ** Yok zerre teselli ne gülüşten, ne bakıştan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan Ah Kalamıştan ** Istanbulu sevmezse gönül aşkı ne anlar Aşkı ne anlar Düşsün suya yer yer erisin eski zemanlar Eski zemanlar Sarsın bizi akşamda şarap rengi dumanlar Şarap rengi dumanlar Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan Ah kalamıştan ** Of of, fethettiniz ay parlayarak sen gülerekten Gündüz koya sen gel, gece kalsın a yanımda of of Ses çıkmıyor artık ne kürekten, ne yürekten Emret güzelim istediğin şarkıyı emret of of ** Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan Ah Kalamıştan