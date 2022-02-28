Nâlân Şarkı Sözleri
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Münir Nurettin Selçuk
Nâlân
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Kalamış
Yok başka yerin lütfü ne yazdan ne de kıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan
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Yok zerre teselli ne gülüşten ne bakıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan
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Istanbulu sevmezse gönül aşkı ne anlar
Düşsün suya yer yer erisin eski zemanlar
Sarsın bizi akşamda şarap rengi dumanlar
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan
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Yok başka yerin lütfü ne yazdan, ne de kıştan
Yok başka yerin lütfü ne yazdan ne de, kıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan
Ah Kalamıştan
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Yok zerre teselli ne gülüşten, ne bakıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan
Ah Kalamıştan
**
Istanbulu sevmezse gönül aşkı ne anlar
Aşkı ne anlar
Düşsün suya yer yer erisin eski zemanlar
Eski zemanlar
Sarsın bizi akşamda şarap rengi dumanlar
Şarap rengi dumanlar
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan
Ah kalamıştan
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Of of, fethettiniz ay parlayarak sen gülerekten
Gündüz koya sen gel, gece kalsın a yanımda of of
Ses çıkmıyor artık ne kürekten, ne yürekten
Emret güzelim istediğin şarkıyı emret of of
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Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan
Ah Kalamıştan
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