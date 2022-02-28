Münir Nurettin Selçuk Babamın Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Münir Nurettin Selçuk Babamın Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Babamın Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Otomobil uçar gider
Ömrüm gibi geçer gider
Ben talihin peşindeyim
Talih benden kaçar gider
**
Yar yar güzel yolcu güle güle
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Otomobil tuttu yolu
Bu yolda macera dolu
Direksiyon yar elinde
Gönlüm ardına koşulu
Yar yar güzel yolcu güle gÜle