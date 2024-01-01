Murat Alpsü

-
Vazgeçecek kadar sevmek nedir bilir misin?
Nereden bileceksin vazgeçmişe sor
Oralar yürek ister, dağ gibi yürek
"Mertlikten" bahsetme bana bilene sor
***
Kapı arkası meselesi değil bunlar
Er adamın işi her adamın değil
***
Fısıltılarım doldursun şehri umurumda değil
Zirve böyle bir şey herkese göre değil
Bir rüzgâr saçlarıma dolanır ilk kar gönlüme yağar
Sana olmaz buralar aşağıdan göründüğü gibi değil
***
Fısıltılarım doldursun şehri umurumda değil
Zirve böyle bir şey herkese göre değil
Bir rüzgâr saçlarıma dolanır ilk kar gönlüme yağar
Sana olmaz buralar aşağıdan göründüğü gibi değil
***
Vazgeçecek kadar sevmek nedir bilir misin?
Nereden bileceksin vazgeçmişe sor
Oralar yürek ister, dağ gibi yürek
"Mertlikten" bahsetme bana bilene sor
***
Kapı arkası meselesi değil bunlar
Er adamın işi her adamın değil
***
Fısıltılarım doldursun şehri umurumda değil
Zirve böyle bir şey herkese göre değil
Bir rüzgâr saçlarıma dolanır ilk kar gönlüme yağar
Sana olmaz buralar aşağıdan göründüğü gibi değil
***
Fısıltılarım doldursun şehri umurumda değil
Zirve böyle bir şey herkese göre değil
Bir rüzgâr saçlarıma dolanır ilk kar gönlüme yağar
Sana olmaz buralar aşağıdan göründüğü gibi değil
-
Gidiyorum şimdi elimde bi yürek
Bu sonuca nasıl geldik delice severek
Güm güm atıyor çok üzülerek
Ölüyorum ama gidiyorum gidiyorum
***
Gücüme gidiyor kurduğun cümleler
Düştüğüm hallere inanamıyorum
Üstümde kurduğun edepsiz baskıya
Dayanamıyorum
***
Bu sabah aynada kendime bir söz verdim
Belki de bu aşka ve sana zarar verdim
Yıllarca senin için özümden verdim
Çok iyi anlıyorum
***
En azından beraberken
Ayrılalım yol yakınken
Henüz saygı duyarken
Ve severken
***
Gidiyorum şimdi elimde çanta
Tüm bağlantımı kestim şu anda
Üzülüpte başına vurduğu anda
Zor olacak ama gidiyorum (Gidiyorum)
***
Gidiyorum şimdi elimde bi yürek
Bu sonuca nasıl geldik delice severek
Güm güm atıyor çok üzülerek
Ölüyorum ama gidiyorum (Gidiyorum)
***
(Ölüyorum)
***
Gücüme gidiyor kurduğun cümleler
Düştüğüm hallere inanamıyorum
Üstümde kurduğun edepsiz baskıya
Dayanamıyorum
***
Bu sabah aynada kendime bir söz verdim
Belki de bu aşka ve sana zarar verdim
Yıllarca senin için özümden verdim
Çok iyi anlıyorum
***
En azından beraberken
Ayrılalım yol yakınken
Henüz saygı duyarken
Ve severken
***
Gidiyorum şimdi elimde çanta
Tüm bağlantımı kestim şu anda
Üzülüpte başına vurduğu anda
Zor olacak ama gidiyorum (Gidiyorum)
Gidiyorum şimdi elimde bi yürek
Bu sonuca nasıl geldik delice severek
Güm güm atıyor çok üzülerek
Ölüyorum ama gidiyorum (Gidiyorum)
Gidiyorum şimdi elimde çanta
Tüm bağlantımı kestim şu anda
Üzülüpte başına vurduğu anda
Zor olacak ama gidiyorum
***
Gidiyorum şimdi elimde bi yürek
Bu sonuca nasıl geldik delice severek
Güm güm atıyor çok üzülerek
Ölüyorum ama gidiyorum gidiyorum
-
Fırtına öncesi veda busesi
Gönlümün mevzilinde aklın gölgesi
Ayrılık yüzünden kırdım herkesi
Şeytan'ın bacağını kıramıyorum
***
Beni mi buldu şansın böylesi
Yemin bozuyorum her pazartesi
Ayrılık yüzünden kırdım herkesi
Hayatın akışına uyamıyorum
***
Üzenler hep seviliyor
Sevenler hep üzülüyor
Aşka inancım azalıyor
E git gide hevesim kaçıyor
***
Kimler kimler yuva kuruyor
Ben niye kuramıyorum
***
Yazgımla kanlı bıçaklı
Kalbim hep alacaklı
Hayalim üç kelime o da şöyle
Evli mutlu çocuklu
***
Yazgımla kanlı bıçaklı
Kalbim hep alacaklı
Hayalim üç kelime o da şöyle
Evli mutlu çocuklu
***
Fırtına öncesi veda busesi
Gönlümün mevzilinde aklın gölgesi
Ayrılık yüzünden kırdım herkesi
Şeytan'ın bacağını kıramıyorum
***
Beni mi buldu şansın böylesi
Yemin bozuyorum her pazartesi
Ayrılık yüzünden kırdım herkesi
Hayatın akışına uyamıyorum
***
Üzenler hep seviliyor
Sevenler hep üzülüyor
Aşka inancım azalıyor
E git gide hevesim kaçıyor
***
Kimler kimler yuva kuruyor
Ben niye kuramıyorum
***
Yazgımla kanlı bıçaklı
Kalbim hep alacaklı
Hayalim üç kelime o da şöyle
Evli mutlu çocuklu
***
Yazgımla kanlı bıçaklı
Kalbim hep alacaklı
Hayalim üç kelime o da şöyle
Evli mutlu çocuklu
***
Yazgımla kanlı bıçaklı
Kalbim hep alacaklı
Hayalim üç kelime o da şöyle
Evli mutlu çocuklu
***
Yazgımla kanlı bıçaklı
Kalbim hep alacaklı
Hayalim üç kelime o da şöyle
Evli mutlu çocuklu
-
Sindiremiyorum bu ihaneti
İçimde bir nefret
Beklemiyordum bu felaketi
Yüreğim sabret
***
Hazmedemiyorum yok oluşları
Kaçıyor korkak
Yok sayamıyorum bu cehaleti
Yok öyle susmak
***
Çok vurdumduymaz
Bu kadar olmaz
Kendi düşen ağlamaz
***
Unutup acımı alacağım öcümü
Asıl o zaman görecek gücümü
Onun da yerini biri dolduracak
Kadere inanırım olacak olacak
**
Unutup acımı alacağım öcümü
Asıl o zaman görecek gücümü
Onun da yerini biri dolduracak
Kadere inanırım olacak olacak
-
Kime bu caka bu hava
Seni herkes iyi tanıyor
İki cümlede iki yalan
Bir sözün bir sözünü tutmuyor
***
Şımarık dengesiz hâlin
Uzaktan bile fark ediliyor
Eş dost arkadaş her gün
Durmadan seni konuşuyor
***
Bu ne cesaret sanki felaket
Neresinde bunun asalet
Güzel oyundu ama bozuldu
Her şey çoktan unutuldu
***
Zamanın aşkları tatlı telaşları
Bütün detayları boş veriyor
Üzüntü hâli olmuyor mâni
Burada tecrübe konuşuyor
***
Zamanın aşkları tatlı telaşları
Bütün detayları boş veriyor
Üzüntü hâli olmuyor mâni
Burada tecrübe konuşuyor
-
Ne güzel başlamıştı bu hazin hikâye
Kim bilirdi ki böyle yanıp yanıp dönecekti bir küle
Söz değil beni kıran inciten özdeki saf ihanet
İlk defa beni ağır yanılttı hislerim bittik nihayet
***
Bilirsin kolay kolay pes etmem öyle çok çabuk tüketmem
İçime atar acıyı yaşarım her an
Peki sen bilir misin yalansız, karşılıksız gerçek aşkı
İnanır mısın böyle yürekten? Dinle!!!
***
Aklım başımda değil ki gözlerinde
Üzdüysem bir tanem kusura bakma
Bu dünyada olmasa elbet ahirette
Kavuşacağız o zaten Allah'ın emri
***
Aklım başımda değil ki gözlerinde
Üzdüysem bir tanem kusura bakma
Bu dünyada olmasa elbet ahirette
Kavuşacağız o zaten Allah'ın emri
-
Gözlerimden kayıp gitti yollar
Düştüm ardına seni bulamadım
Ne aşklar yaşadım bugüne kadar
Senin gibi vicdansıza rastlamadım
***
Boşuna üflemişiz o mumları
Boşuna kum olmuş ayaklarımız
Yağmurlar boşuna ıslatmış bizi
Boşuna izlemişiz aşk filmleri
***
Boşuna gün doğmuş batmış
Boşuna sevmişiz kız çocuklarını
Mektuplar hep boşuna yazılmış
Boşuna beklemişiz yarınları
***
Ellerimden kayıp gitti yıllar
Koştum peşinden de tutamadım
Ne aşklar yaşadım bugüne kadar
Senin gibi vicdansıza rastlamadım
-
Bitti güvenim hakkın olamaz bu aşk senin
Çaban boşuna bitmedi yalan sözlerin
***
Gelmiyor içimden dur demek sana
Gönüllüyüm gidişine ah yolun açık ola
Gelmiyor içimden kal demek sana
Bozuyorum yeminimi güle güle aşkım
***
Ah gelemedim görmemezlikten sitemleri
Yediremedim gururuma ihaneti
Ya seni ya kendimi terk etmeyi
***
Yeter gelemedim görmemezlikten sitemleri
Yediremedim gururuma ihaneti
Ya seni ya kendimi vuracağım çek git
-
Bu benim partim
Tüm dostlarımı davet ettim
Giyindim biraz da süslendim
Şık olmaya özen gösterdim
Bu benim partim
***
Bugün benim için
Önemli ve özel bir gün
Işıl ışıl görünmeli
Hep gülmeli yüzüm
***
Her şey zarif, güzel hatta kusursuz olmalı
Sevenlerim beğenmeli buradan mutlu ayrılmalı
***
Bu benim partim
Tüm dostlarımı davet ettim
Giyindim biraz da süslendim
Şık olmaya özen gösterdim
***
Bu benim partim
Tüm dostlarımı davet ettim
Giyindim biraz da süslendim
Şık olmaya özen gösterdim
Bu benim partim
-
Bağlasan durmaz, göndersen gitmez
Laftan anlamaz, sözümü dinlemez
Başına buyruk, duyguları savruk
Beni bana kırdıran
Bu gönül canıma düşman
***
Yanıyor bedenim, acıyor içim
Yoktan anlamıyor benliğim
Bitmiyor geceler, geçmiyor günler
Adı "Aşk" bu eziyetin
***
Dayan yüreğim dayan
Dayan, yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
***
Dayan yüreğim dayan
Dayan, yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
***
Anlar mı hiç seni?
Yanarak mum gibi eridiğini?
Sen âşıksın, o kör
Hevesin kalıcı misafiri
***
Ah dayan yüreğim dayan
Dayan, yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
***
Dayan yüreğim dayan
Dayan, yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
***
Dayan yüreğim dayan
Dayan, yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
***
(Dayan yüreğim dayan)
(Dayan yüreğim dayan)
-
Dur daha fazla uzatma dur
Her yalan söz bana dokunur
Sen bilmezsin adı gurur
Yalvarırım benden uzak dur
***
Kirlettin o saf ve temiz duyguları
Kendi elinle çaldın gönül kapımı
Aşk bir ibadettir, çok günaha girdin
Aldığın tek bir nefesi hak etmedin
***
Adımı duyduğun anlarda için titremedi mi
Ara sıra vicdanında bir sızı hissetmedin mi
Yazılı yazgıyı inkâr edip gittin
Hayatı zehir ettin söyle mutlu musun?
-
Tebrikler yılın en kötü çifti yine biz seçildik
Senin de bunda bir hayli payın var
Al gel bir pasta kutlayalım
***
Her yerde farklı dillerde düştüğümüz komik durum
Bunda da hayli bir emeğin var
Altını çizelim, unutmayalım
***
Bu bebeğe hikâye anlatılır mı?
Öyle kolay kolay atlatılır mı?
Göz göre göre göre aldatılır mı?
Olmaz! E tabii ki olmaz
***
Ortada birçok gerçek var
Hepsi de belgeli kaçamaklar
Bir ara yollarım adresine
Ama izninle şimdi çok işim var
***
Üflediğim anda söneceksin
Beni sadece rüyanda göreceksin
Emin ol en mutlu günümde
En arka sıradan izleyeceksin
-
Cevap verin dostlar bu matem niye
Tanıdık birisi mi çiçekler kime
Ne olur bakıp bakıp ağlamayın üstüme
Söyleyemem gönlüme
Sensizlik ecel olmuş senden en son hediye
Söyleyemem gönlüme
Söyleyemem gönlüme
***
Anladım ki bugün tam yedi yıl oldu
Tenim seni yeni unuttu
Bu sabah uyandım ilk defa rüyamda yoktun
En sevdiğim dostlar bugün toplanmışlar
Ellerinde çiçeklerle başarını kutlar
***
Tam yedi yıl oldu
Tenim seni yeni unuttu
Bu sabah uyandım ilk defa rüyamda yoktun
En sevdiğim dostlar bugün toplanmışlar
Ellerinde çiçeklerle başarını kutlar
-
Seninle değil bir saat
***
Keşke zamanı geri alıp olanları izletebilseydim
Bu ilişkideki bütün yanlışları gösterebilseydim
E kaç kere kurtardım bizi yok yere, fark edebilseydin
Sana verdiğim o gereksiz sevgiyi hissedebilseydin
***
Belki değişirdi her şey
Belki de çok güzel olurdu
Ama gerçek yine çok acı
Ne bir ilk bu ne de sonuncu, sonuncu
***
Seninle değil bir saat, bir saat
Bir dakika konuşmak aslında hata
Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka
***
Seninle değil bir saat, bir saat
Bir dakika konuşmak aslında hata
Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka
***
Keşke zamanı geri alıp olanları izletebilseydim
Bu ilişkideki bütün yanlışları gösterebilseydim
***
Belki değişirdi her şey
Belki de çok güzel olurdu
Ama gerçek yine çok acı
Ne bir ilk bu ne de sonuncu, sonuncu
***
Seninle değil bir saat, bir saat
Bir dakika konuşmak aslında hata
Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka
***
Seninle değil bir saat, bir saat
Bir dakika konuşmak aslında hata
Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka
-
Kandırma kendini bitmedim görüyorsun
Şimdi kimin başına çoraplar örüyorsun?
Kafama koyarsam alırım öcümü
Öyle unuturum belki acımı
Senin verdiğin o sahte tacını
Ben zaten hiç takmamıştım
***
Altın çamura düşerse değeri kaybolur mu?
Yeniden doğdum desem acaba moralin bozulur mu?
Artık uzaktan bakar, bakar bakar ağlarsın
Adresim zirve benim e bi zahmet çiçeğini yollarsın
***
Altın çamura düşerse değeri kaybolur mu?
Yeniden doğdum desem acaba moralin bozulur mu?
Artık uzaktan bakar, bakar bakar ağlarsın
Adresim zirve benim e bi zahmet başarımı kutlarsın
***
Kandırma kendini bitmedim görüyorsun
Şimdi kimin başına çoraplar örüyorsun?
Kafama koyarsam alırım öcümü
Öyle unuturum belki acımı
Senin verdiğin o sahte tacını
Ben zaten hiç takmamıştım
***
Altın çamura düşerse değeri kaybolur mu?
Yeniden doğdum desem acaba moralin bozulur mu?
Artık uzaktan bakar, bakar bakar ağlarsın
Adresim zirve benim e bi zahmet çiçeğini yollarsın
***
Altın çamura düşerse değeri kaybolur mu?
Yeniden doğdum desem acaba moralin bozulur mu?
Artık uzaktan bakar, bakar bakar ağlarsın
Adresim zirve benim e bi zahmet başarımı kutlarsın
***
Alright
Right about now massive and crew
You done know seh ah (?) ah pass through (watch me)
And right now we have the biggest group singers dem right now
Brand new inna di market
Me seh everybody worldwide, worldwide, worldwide, worldwide
-
Seninle değil bir saat
Bir dakika konuşmak aslında hata
Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka
***
Lalalalalala, lalalalalala
Lalalalalala, lalalalalala
***
Keşke zamanı geri alıp olanları izletebilseydim
Bu ilişkideki bütün yanlışları gösterebilseydim
E kaç kere kurtardım bizi yok yere, fark edebilseydin
Sana verdiğim o gereksiz sevgiyi hissedebilseydin
***
Belki değişirdi her şey
Belki de çok güzel olurdu
Ama gerçek yine çok acı
Ne bir ilk bu ne de sonuncu, sonuncu
***
Seninle değil bir saat, bir saat
Bir dakika konuşmak aslında hata
Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka
***
Seninle değil bir saat, bir saat
Bir dakika konuşmak aslında hata
Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka
***
Lalalalalala, lalalalalala
Lalalalalala, lalalalalala
***
Keşke zamanı geri alıp olanları izletebilseydim
Bu ilişkideki bütün yanlışları gösterebilseydim
***
Belki değişirdi her şey
Belki de çok güzel olurdu
Ama gerçek yine çok acı
Ne bir ilk bu ne de sonuncu, sonuncu
***
Seninle değil bir saat, bir saat
Bir dakika konuşmak aslında hata
Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka
***
Seninle değil bir saat, bir saat
Bir dakika konuşmak aslında hata
Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka
-
Seninle değil bir saat
***
Keşke zamanı geri alıp olanları izletebilseydim
Bu ilişkideki bütün yanlışları gösterebilseydim
E kaç kere kurtardım bizi yok yere, fark edebilseydin
Sana verdiğim o gereksiz sevgiyi hissedebilseydin
***
Belki değişirdi her şey
Belki de çok güzel olurdu
Ama gerçek yine çok acı
Ne bir ilk bu ne de sonuncu, sonuncu
***
Seninle değil bir saat, bir saat
Bir dakika konuşmak aslında hata
Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka
***
Seninle değil bir saat, bir saat
Bir dakika konuşmak aslında hata
Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka
***
Keşke zamanı geri alıp olanları izletebilseydim
Bu ilişkideki bütün yanlışları gösterebilseydim
***
Belki değişirdi her şey
Belki de çok güzel olurdu
Ama gerçek yine çok acı
Ne bir ilk bu ne de sonuncu, sonuncu
***
Seninle değil bir saat, bir saat
Bir dakika konuşmak aslında hata
Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka
***
Seninle değil bir saat, bir saat
Bir dakika konuşmak aslında hata
Bu ilişkinin son adı umutsuz vaka
-
Kandırma kendini bitmedim görüyorsun
Şimdi kimin başına çoraplar örüyorsun?
Kafama koyarsam alırım öcümü
Öyle unuturum belki acımı
Senin verdiğin o sahte tacını
Ben zaten hiç takmamıştım
***
Altın çamura düşerse değeri kaybolur mu?
Yeniden doğdum desem acaba moralin bozulur mu?
Artık uzaktan bakar, bakar bakar ağlarsın
Adresim zirve benim e bi zahmet çiçeğini yollarsın
***
Altın çamura düşerse değeri kaybolur mu?
Yeniden doğdum desem acaba moralin bozulur mu?
Artık uzaktan bakar, bakar bakar ağlarsın
Adresim zirve benim e bi zahmet başarımı kutlarsın
***
Kandırma kendini bitmedim görüyorsun
Şimdi kimin başına çoraplar örüyorsun?
Kafama koyarsam alırım öcümü
Öyle unuturum belki acımı
Senin verdiğin o sahte tacını
Ben zaten hiç takmamıştım
***
Altın çamura düşerse değeri kaybolur mu?
Yeniden doğdum desem acaba moralin bozulur mu?
Artık uzaktan bakar, bakar bakar ağlarsın
Adresim zirve benim e bi zahmet çiçeğini yollarsın
***
Altın çamura düşerse değeri kaybolur mu?
Yeniden doğdum desem acaba moralin bozulur mu?
Artık uzaktan bakar, bakar bakar ağlarsın
Adresim zirve benim e bi zahmet başarımı kutlarsın
***
Alright
Right about now massive and crew
You done know seh ah (?) ah pass through (watch me)
And right now we have the biggest group singers dem right now
Brand new inna di market
Me seh everybody worldwide, worldwide, worldwide, worldwide