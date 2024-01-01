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Kelimeler Yetse Şarkı Sözleri

Murat Başaran Kelimeler Yetse şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Başaran Kelimeler Yetse şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kelimeler Yetse sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Başaran

Murat Başaran

Kelimeler Yetse

  • Belam

  • İyi Kötü Dans Pisti

  • Mayın Tarlası

  • Ben Şarkımı Söylerken

  • Babam Oğlum

  • Daha İyi Olmaz mıydı

  • Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler

  • Gözyaşlarımızın Tadı Aynı

  • Her Şey İnsanlar İçin

  • Senin Adın Ne

  • Çocukken Sahip Olduğum Kırmızı Rugan Ayakkabılar

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