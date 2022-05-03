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7/24 Dinle
Murat Başaran
Bırakmam Seni
Bırakmam Seni
55 Bölüm | 03:44:21
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01
Bırakmam Seni
Murat Başaran
03:24
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02
Öcü
Murat Başaran
03:19
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Murat Başaran
Besteci:
Murat Başaran
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03
Gülümse Anne
Murat Başaran
04:32
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yusuf Hayaloğlu
Besteci:
Murat Başaran
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04
Benim Adım Serseri
Murat Başaran
04:35
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Murat Başaran
Besteci:
Murat Başaran
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05
Geç Bunları Yalan
Murat Başaran
03:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Murat Başaran
Besteci:
Murat Başaran
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06
Nankör (1.Version)
Murat Başaran
05:14
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Güven Baran
Besteci:
Güven Baran
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07
Nankör (2.Version)
Murat Başaran
03:45
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Güven Baran
Besteci:
Güven Baran
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08
Değer Bilmezlere
Murat Başaran
03:57
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Murat Başaran
Besteci:
Ozan Çolakoğlu
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09
Sarmaş Dolaş
Murat Başaran
05:06
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İbrahim Ethem Bingül
Besteci:
Murat Başaran
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