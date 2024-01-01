Murat Başaran

Değer Bilmezlere Ne değerim görülür Ne kadrim bilinir Hal bilmezlerden bizi Esirge ya Rabbim *** Değer bilmezlere Kıymet bilmezlere Söylenir bu şarkı Tüm kalsizlere *** Değer bilmezlere Kıymet bilmezlere Söylenir bu şarkı Tüm kalpsizlere *** Bir kere de nasip olmadı Seninle gülmek bile Çeke çeke dert kalmadı Kaçıyorken buldu yine *** Bir kere de nasip olmadı Seninle gülmek bile Çeke çeke dert kalmadı Dertler beni buldu yine *** Değer bilmezlere Kıymet bilmezlere Söylenir bu şarkı Tüm kalpsizlere *** Değer bilmezlere Kıymet bilmezlere Söylenir bu şarkı Tüm kalpsizlere *** Bir kere de nasip olmadı Seninle gülmek bile Çeke çeke dert kalmadı Kaçıyorken buldu yine *** Bir kere de nasip olmadı Seninle gülmek bile Çeke çeke dert kalmadı Dertler beni buldu yine *** Değer bilmezlere Kıymet bilmezlere Söylenir bu şarkı Tüm kalpsizlere *** Değer bilmezlere Kıymet bilmezlere Söylenir bu şarkı Tüm kalpsizlere *** Bir kere de nasip olmadı Seninle gülmek bile Çeke çeke dert kalmadı Dertler beni buldu yine *** Değer bilmezlere Kıymet bilmezlere Söylenir bu şarkı Tüm kalpsizlere *** Değer bilmezlere Kıymet bilmezlere Söylenir bu şarkı Tüm kalpsizlere

Gülümse Anne Akşam olur, hasret büyür dağ olur Bu dağlarda kurşun atsan çığ olu *** Sen oğlunu geri dönmez say annem Ben ölünce belki vatan sağ olur Sen oğlunu geri dönmez say annem Ben ölünce belki vatan sağ olur *** Belki dağlar duman duman savrulur Belki sesim çığlık çığlık duyulur Belki yavrun bir tabuta koyulur Üzülme annem *** Bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur Belki kalbim bir bayrağa kan olur Gülümse annem *** Yine yağmur ince ince çiselenir Yine toprak, yaz gelince çiçeklenir *** Sen beni hep rüyalarda gör annem Gör ki kalbim bir mezarda dinlenir Sen beni hep rüyalarda gör annem Gör ki kalbim bir mezarda dinlenir *** Belki dağlar duman duman savrulur Belki sesim çığlık çığlık duyulur Belki yavrun bir tabuta koyulur Üzülme annem *** Bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur Belki kalbim bir bayrağa kan olur Gülümse annem

Nankör (2.Version) Beni sevmen için düştüm bu hallere Kimi güler kimi ağlar bu halime Cümle alem şahit oldu sevdiğime Umrunda mı senin için ölsem bile Geceleri sabahlara kadar bekleyen Ağlamaktan başka birşey bilmeyen Sevdiği insanla değil yalnız yatan Söyle söyle sen olsaydın ne yapardın *** Nankör sevdim ama değmezmiş Nankör kıymet nedir bilmezsin Körsün kör seni seveni göremedin Boşver zaten hiç haketmedin

Benim Adım Serseri Serserinin biriyim hep belalarda Çekerim dumanlı içerim yara Gece meyhanede Gündüz mahallede Bir koşudur gider Halim derbeder *** Gece meyhanede Gündüz mahallede Bir koşudur gider Halim derbeder *** Ben sözümün eri İçerim deli deli Bende yanlış olmaz amma Benim adım serseri *** Ben sözümün eri İçerim deli deli Bende yanlış olmaz amma Benim adım serseri *** Serserinin biriyim hep belalarda İçerim dumanlı içerim yara *** Tenha sokaklarda Gezerim derbeder Bu nasıl sevdaymış Ölümden beter *** Tenha sokaklarda Gezerim derbeder Bu nasıl sevdaymış Ölümden beter *** Ben sözümün eri İçerim deli deli Bende yanlış olmaz amma Benim adım serseri *** Ben sözümün eri İçerim deli deli Bende yanlış olmaz amma Benim adım serseri *** Bir kırık şişeden İçerim gözlerini Artık yanlış yapma bana Zaten adım serseri *** Ben sözümün eri İçerim deli deli (deli deli) Bende yanlış olmaz amma Benim adım serseri

Geç Bunları Yalan Senin aşkın düşürdü derdime Zararım kendime karışma halime Sen var ya sen akla zararsın Kutupta ateş temmuzda karsın Bırakta git aşk bana kalsın *** Seni sevdim falan Bu sözlerin yalan Bir de senden arda kalan Yalnızlık değil mi *** Seni sevdim falan Geç bunları yalan Bir de senden arda kalan Gözyaşım değil mi *** Yalan oldu yalan Bu sözlerin yalan Bir de senden arda kalan Gözyaşım değil mi

Sarmaş Dolaş Kara kilit vursunlar dilime Konuşursam bakma yüzüme Üzdüysem canım affet beni Her günüm birbirinden deli *** Pişmanlık desen bini bin para İnsafa gel son bi kez ara Darmaduman olmuşum zaten Geçmiyor ki aşk denen yara *** Ümitsizliğim bana arkadaş Çaresizliğim ona yoldaş Gelmeyeceğini bile bile Ben senin aşkınla sarmaş dolaş *** Kara kilit vursunlar dilime Konuşursam bakma yüzüme Üzdüysem canım affet beni Her günüm birbirinden deli *** Pişmanlık desen biri bin para İnsafa gel son bi kez ara Darmaduman olmuşum zaten Geçmiyor ki aşk denen yara *** Ümitsizliğim bana arkadaş Çaresizliğim ona yoldaş Gelmeyeceğini bile bile Ben senin aşkınla sarmaş dolaş *** Kara kilit vursunlar dilime Konuşursam bakma yüzüme Üzdüysem canım affet beni Her günüm birbirinden deli

Öcü Gel gel gel gel bakalım Hemen surat asalım Çok güzel oldun böyle Hep böyle kalalım *** Bir kere sevdim diye Pişman etme Bari mutlu günlerimizi Sevgiyle analım *** Kaçılacak bir şey misin? Şaşılacak bir şey misin? Tapılacak bir şey misin? Ben de anlamadım *** Hemen herkes gülerken O suratını asar Hele bir sabah yataktan Öcü gibi kalkar *** Çek damağını korkma Sevgilin uyanır Her gün bu ızdıraba Hangi yürek dayanır? *** Kaçılacak bir şey misin? Şaşılacak bir şey misin? Tapılacak bir şey misin? Ben de anlamadım

Nankör (1.Version) Beni sevmen için düştüğüm bu hâllere Kimi güler kimi ağlar garip hâlime Cümle âlem şahit oldu sevdiğime Umrunda mı senin için ölsem bile? *** Geceleri sabahlara kadar bekleyen Ağlamaktan başka bir çare bilmeyen Sevdiği insanla değil yalnız yatan Söyle, söyle sen olsaydın ne yapardın? *** Nankör, sevdim ama değmezsin Nankör, kıymet nedir bilmezsin Körsün kör, seni seveni göremedin Boş ver, zaten hiç hak etmedin *** Nankör, sevdim ama değmezsin Nankör, kıymet nedir bilmezsin Körsün kör, seni seveni göremedin Boş ver, zaten hiç hak etmedin *** Nankör *** Beni sevmen için düştüğüm bu hâllere Kimi güler kimi ağlar garip hâlime Cümle âlem şahit oldu sevdiğime Umrunda mı senin için ölsem bile? *** Geceleri sabahlara kadar bekleyen Ağlamaktan başka bir çare bilmeyen Sevdiği insanla değil yalnız yatan Söyle, söyle sen olsaydın ne yapardın? *** Nankör, sevdim ama değmezsin Nankör, kıymet nedir bilmezsin Körsün kör, seni seveni göremedin Boş ver, zaten hiç hak etmedin *** Nankör, sevdim ama değmezsin Nankör, kıymet nedir bilmezsin Körsün kör, seni seveni göremedin Boş ver, zaten hiç hak etmedin *** Nankör, sevdim ama değmezsin Nankör, kıymet nedir bilmezsin Körsün kör, seni seveni göremedin Boş ver, zaten hiç hak etmedin *** Nankör, sevdim ama değmezsin Nankör, kıymet nedir bilmezsin Körsün kör, seni seveni göremedin Boş ver, zaten hiç hak etmedin