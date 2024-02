Murat Başaran

Çok sevildin nazlandın Yüz verince çok şımardın Aslında tüm suç bende Seni seni böyle sevmem de *** Çok sevildin nazlandın Yüz verince çok şımardın Aslında tüm suç bende Seni seni böyle sevmem de *** Sana kızamam yapma diyemem Seviyorum ah nazlı yarim Sana kızamam yapma diyemem Ama yeter artık be yarim *** Sana kızamam yapma diyemem Seviyorum ah nazlı yarim Sana kızamam yapma diyemem Ama yeter artık be yarim *** Bu güzellik kalmaz yanına Sevgiden başka karın yok dünyada *** Sabit kalmaz hiçbir şey bilirsin bu dünyada E bu naz'la bu aşkta biter kalırsın bir başına Sabit kalmaz hiçbir şey bilirsin bu dünyada E bu naz'la bu aşkta biter kalırsın bir başına *** Sana kızamam yapma diyemem Seviyorum ah nazlı yarim Sana kızamam yapma diyemem Ama yeter artık be yarim *** Sana kızamam yapma diyemem Seviyorum ah nazlı yarim Sana kızamam yapma diyemem Ama yeter artık be yarim *** Bu güzellik kalmaz yanına Sevgiden başka karın yok dünyada *** Sana kızamam yapma diyemem Seviyorum ah nazlı yarim Sana kızamam yapma diyemem Ama yeter artık be yarim *** Sana kızamam yapma diyemem Seviyorum ah nazlı yarim Sana kızamam yapma diyemem Ama yeter artık be yarim *** Sana kızamam yapma diyemem Seviyorum ah nazlı yarim Sana kızamam yapma diyemem Ama yeter artık be yarim